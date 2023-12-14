Ура, «Благие знамения» продлили на третий сезон!

Amazon Prime Video дал «зеленый свет» третьему сезону «Благих знамений» (или Good Omens в оригинале).

Нил Гейман вновь выступит шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером. Главные роли исполнят Майкл Шин и Дэвид Теннант. А вот режиссер Дуглас Маккиннон оставил проект.

Ранее Гейман рассказывал, что в основу третьего сезона может лечь история, которую он придумал вместе с Терри Пратчеттом еще в 1989 году для второго романа.

Съемки начнутся «скоро» в Шотландии. Даты выхода пока нет.