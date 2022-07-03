Ураган надвигается: дебютный трейлер новой аниме-адаптации манги Trigun

На Anime Expo 2022 был представлен трейлер новой аниме-адаптации манги Trigun! под названием Trigun Stampede (Триган: Бегство).

Производством сериала занимается Studio Orange, известная по аниме-сериалам Beastars («Выдающиеся звери») и Godzilla Singular Point.

События разворачиваются на пустынной планете, антураж которой похож на футуристический Дикий Запад. В центре сюжета — влипающий в неприятности весельчак и пацифист, ловкий стрелок Вэш Ураган. Такое прозвище он получил потому, что где бы он ни появился, за ним всегда следуют масштабные разрушения. Вэша обвиняют в уничтожении целого города, и за его голову назначена баснословная награда. Почти все вокруг считают Вэша кровожадным бандитом. Кроме него самого.

Манга «Триган» Ясухиро Найто выходила в Японии с 1995-й по 1997-й, а в 1998-м запустили одноимённый аниме-сериал.

Премьера новой адаптации состоится в 2023 году на Crunchyroll.

Постер