Ураган надвигается: дебютный трейлер новой аниме-адаптации манги Trigun

На Anime Expo 2022 был представлен трейлер новой аниме-адаптации манги Trigun! под названием Trigun Stampede (Триган: Бегство).
Производством сериала занимается Studio Orange, известная по аниме-сериалам Beastars («Выдающиеся звери») и Godzilla Singular Point.
События разворачиваются на пустынной планете, антураж которой похож на футуристический Дикий Запад. В центре сюжета — влипающий в неприятности весельчак и пацифист, ловкий стрелок Вэш Ураган. Такое прозвище он получил потому, что где бы он ни появился, за ним всегда следуют масштабные разрушения. Вэша обвиняют в уничтожении целого города, и за его голову назначена баснословная награда. Почти все вокруг считают Вэша кровожадным бандитом. Кроме него самого.
Манга «Триган» Ясухиро Найто выходила в Японии с 1995-й по 1997-й, а в 1998-м запустили одноимённый аниме-сериал.
Премьера новой адаптации состоится в 2023 году на Crunchyroll.
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