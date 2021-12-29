    3
    Новости

    В «Акире» нашли жалобу аниматора — спустя 33 года после выхода аниме!

    29 декабря 2021
    29.12.2021
    2227
    0 минут на чтение
    В «Акире» нашли жалобу художника спустя

    Один из пользователей сети обратил внимание, что примерно на 38 минуте «Акиры» можно найти «зашифрованное» сообщение от одного из аниматоров аниме.

    Напомним, культовая картина, повлиявшая на всю поп-культуру, вышла больше 33 лет назад — 16 июля 1988 года.

    Сначала может показаться, что текст на английском, однако это японский, написанный латиницей. Надпись гласит:

    Почему мы должны все заполнять? Хватит! Достаточно.

    По мнению редактора Kotaku, художник пожаловался на то, что ему приходится заполнять сцены деталями. И действительно, количество деталей в каждом кадре в аниме по меркам того времени ошеломляет.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Видео: обзор умиротворяющей настолки «Поляна»
    0
    67413
    Видео: обзор умиротворяющей настолки «Поляна»

    Новый ролик от Hobby World.

    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы 7
    0
    34376
    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы

    Поклонникам ужасов и мистики тоже будет что посмотреть: от экранизаций видеоигр The Last of Us и Resident Evil до новых проектов Майка Флэнегана и создателей хронооперы «Тьма».

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 19
    0
    88548
    Стефани Майер «Солнце полуночи». Альтернативный фансервис

    Дотошное описание конфетно-букетного периода красавчика-вампира.

    Обсуждаем новый фильм про Человека-паука в 39-м выпуске подкаста
    0
    230135
    Обсуждаем новый фильм про Человека-паука в 39-м выпуске подкаста

    Душевно обсуждаем хорошее кино

    Лучшие мультсериалы 2021 10
    0
    95170
    Лучшие мультсериалы 2021

    Ацтекское фэнтези, мультивселенная Marvel, ответвление «Войн клонов», финал «Утиных историй» и, конечно, тот сериал, которым вам уже все уши прожужжали.

    Какие сериалы смотреть в 2022: фэнтези и не только 10
    0
    157617
    Какие сериалы выйдут в 2022: фэнтези и не только

    Приквелы «Властелина колец», «Игры престолов» и «Ведьмака», экранизация «Песочного человека». И немного НФ по Halo и Star Trek.

    Новые сериалы декабря 2021: Боба Фетт, ДжоДжо и Санта 6
    0
    228727
    «Книга Бобы Фетта»: история персонажа и чего ждать от сериала

    Что ждёт самого известного в галактике охотника за головами в его первом сольном проекте?

    Лучшие фантастические мемы года по версии «Мира фантастики»
    0
    283959
    Лучшие фантастические мемы года по версии «Мира фантастики»

    Много «Дюны», советский «Властелин колец» и Леди Димитреску. Что за чудесный год!

    Спецпроекты

    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить