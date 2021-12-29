В «Акире» нашли жалобу аниматора — спустя 33 года после выхода аниме!

Один из пользователей сети обратил внимание, что примерно на 38 минуте «Акиры» можно найти «зашифрованное» сообщение от одного из аниматоров аниме.

Напомним, культовая картина, повлиявшая на всю поп-культуру, вышла больше 33 лет назад — 16 июля 1988 года.

Сначала может показаться, что текст на английском, однако это японский, написанный латиницей. Надпись гласит:

Почему мы должны все заполнять? Хватит! Достаточно.

По мнению редактора Kotaku, художник пожаловался на то, что ему приходится заполнять сцены деталями. И действительно, количество деталей в каждом кадре в аниме по меркам того времени ошеломляет.