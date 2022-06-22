В Final Fantasy XVI не будет открытого мира — и другие подробности игры

Продюсер Final Fantasy XVI Наоки Ёсида в нескольких интервью поделился свежими подробностями грядущей игры.
А мы тезисно пересказываем основные моменты.
- В игре не будет открытого мира, только разделенные просторные локации по аналогии с Dragon Age: Inquisition;
- Сюжет будет разделен на три временных периода: детство Клайва, его 20-летие и 30-летие;
- У главного героя будут спутники, которые помогут ему в бою и скоротать время за беседами;
- Но конкретные команды можно будет только одному из них — волчонку по кличке Торгал;
- Для работы над боевой системой привлекли команду Kingdom Hearts;
- Сражения между Эйконами сделали уникальными. К примеру, один бой будет напоминать шутер, а другой — файтинг;
- У разработчиков пока нет планов на дополнительный контент;
- Больше деталей обещают раскрыть этой осенью. Тогда же покажут новый трейлер игры.
Релиз Final Fantasy XVI состоится летом 2023 года.
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