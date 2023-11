В милый «рогалик» Cult of the Lamb добавят секс

23 ноября разработчики Cult of the Lamb анонсировали новое дополнение под названием Sins of the Flesh (или «Плотские грехи» на русском).

На фоне этого игроки в шутку предположили, что в игру добавят секс, хотя в описании DLC это не упоминалось.

28 ноября авторы «рогалики» объявили в твиттере, что они готовы добавить секс в игру, если их аккаунт наберет 300 тысяч подписчиков до конца года.

Надо ли говорить, что загаданную цифру они преодолели всего за несколько часов? На момент написания заметки у них 390 тысяч подписчиков.

Вскоре после этого разработчики подтвердили, что добавят секс в игру с грядущим DLC, и даже поделились перепиской с одним из программистов в Slack по теме.