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    В «Пункте назначения 6» сыграют звезды «Старгерл», «Флэша» и «Чаки»

    29 марта 2024
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    29.03.2024
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    В «Пункте назначения 6» сыграют звезды «Старгерл», «Флэша» и «Чаки»

    Кинокомпания объявила актерский состав шестой «Пункта назначения» с подзаголовком «Кровные узы».

    Главные роли исполнят:

    • Брэк Бэссинджер («Старгерл»);
    • Тео Брионес («Чаки»);
    • Кейтлин Санта Хуан («Флэш»);
    • Ричард Хармон («Хороший доктор»);
    • Анна Лори («Роковой патруль»);
    • Оуэн Джойнер («Джули и призраки»);
    • Макс Ллойд-Джонс («Книга Бобы Фетта»);
    • Риа Килстедт («Оби-Ван Кеноби»);
    • Эндрю Т. Ли («Новичок»).

    За постановку хоррора отвечают Зак Липовски  и Адам Б. Стейн, которые вместе работали над «Иными» и «Ким Пять-с-плюсом».

    Даты выхода пока нет.

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