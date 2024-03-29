В «Пункте назначения 6» сыграют звезды «Старгерл», «Флэша» и «Чаки»

Кинокомпания объявила актерский состав шестой «Пункта назначения» с подзаголовком «Кровные узы».
Главные роли исполнят:
- Брэк Бэссинджер («Старгерл»);
- Тео Брионес («Чаки»);
- Кейтлин Санта Хуан («Флэш»);
- Ричард Хармон («Хороший доктор»);
- Анна Лори («Роковой патруль»);
- Оуэн Джойнер («Джули и призраки»);
- Макс Ллойд-Джонс («Книга Бобы Фетта»);
- Риа Килстедт («Оби-Ван Кеноби»);
- Эндрю Т. Ли («Новичок»).
За постановку хоррора отвечают Зак Липовски и Адам Б. Стейн, которые вместе работали над «Иными» и «Ким Пять-с-плюсом».
Даты выхода пока нет.
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