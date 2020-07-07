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    Новости

    В сентябре выйдет сборник неизданных рассказов Терри Пратчетта — не по Плоскому миру

    7 июля 2020
    Александр Стрепетилов
    07.07.2020
    2525
    2 минут на чтение
    В сентябре выйдет неизданный сборник рассказов Терри Пратчетта — не по Плоскому миру
    В сентябре выйдет неизданный сборник рассказов Терри Пратчетта — не по Плоскому миру 1

    The Guardian сообщает, что в сентябре в продажу поступит финальный сборник ранних историй Терри Пратчетта, написанный во времена, когда писатель был журналистом. Рассказы описывают жизнь и приключения Путешествующего во времени пещерного человека — многие из этих произведений ранее не издавались. В них герой, например, отправляется на Марс при помощи паровой ракеты. А другая история, скажем, посвящена пастуху из Уэльса, который находит место захоронения Короля Артура. Все эти рассказы Пратчетт написал в 60-х и начале 70-х.

    Схожую юмористическую историю — так же вне цикла «Плоский мир» — Пратчетт написал в 1966-м в детской колонке Children’s Circle для газеты Bucks Free Press. Называлась она «Док — пещерный человек» (Dok the Caveman). В рамках колонки выходили и другие рассказы, многие из которых войдут в новое издание. «Док» выходил у нас в сборнике «Драконы в Старом замке и другие истории» в 2016-м (оригинальный сборник под названием Dragons at Crumbling Castle: And Other Stories вышел в 2014-м).

    Самый первый роман — «Люди ковра» (The Carpet People) — Пратчетт опубликовал в 1971-м, когда ему было только 23.

    Новой книгой занимаются редакторы детских книг  Пратчетта Рут Ноулз и Том Роулинсон, которые узнали от агента писателя, что сохранились некоторые старые истории. Редакторы ознакомились с ними и посчитали, что эти рассказы могут войти в книгу. Они отмечают парадоксальность ситуации — в финальный том писателя войдут одним из самых первых рассказов.

    Напомним, сам Пратчетт просил друга и распорядителя наследства Роба Уилкинса уничтожить диск с черновиками. Устройство надлежало раздавить паровым катком, чтобы получился нечитаемый плоский диск. Так и вышло.

    Пратчетт умер в 2015-м, оставив и так богатое книжное наследие. После его смерти Гейман постарался сделать всё, чтобы свет увидел сериал «Благие знамения» по совместному роману — и шоу увидело свет в 2019-м. Сейчас BBC снимает вольную адаптацию «Стражи», европейские студии готовят анимационную экранизацию «Изумительного Мориса».

    А в апреле стало известно, что наследники объединились с компаниями Motive Pictures и Endeavor Content — для производства ТВ-адаптаций по «Плоскому миру».

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    Александр Стрепетилов
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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