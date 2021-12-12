В сеть утекла информация о неанонсированном дополнении для Assassin’s Creed Valhalla

В китайском магазине преждевременно опубликовали информацию о Dawn of Ragnarok — грядущем дополнении для Assassin’s Creed Valhalla, которое могут представить официально уже в понедельник вечером.

Судя по описанию, Dawn of Ragnarok будет самым масштабным DLC в истории серии. Она повествует о войне, захватившей Девять миров после похищения любимого сына Одина огненным великаном Суртуром. События развернутся в разных вселенных, включая мир гномов Свартальфахейм, который находится в упадке. Эйвор столкнётся с трагедией верховного бога, вместе с чем он обретёт уникальную сверхспособность, связанную с молниями.

Масштабная утечка включала скриншоты, детали и даже дату выхода дополнения. На скриншотах можно увидеть специальную экипировку и способности героев — вероятно, ворон Эйвора станет огненным.