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    Новости

    В сеть утекла информация о неанонсированном дополнении для Assassin’s Creed Valhalla

    12 декабря 2021
    12.12.2021
    449
    0 минут на чтение
    В сеть утекли скриншоты, детали и дата выхода неанонсированного дополнения для Assassin's Creed Valhalla

    В китайском магазине преждевременно опубликовали информацию о Dawn of Ragnarokгрядущем дополнении для Assassin’s Creed Valhalla, которое могут представить официально уже в понедельник вечером.

    Судя по описанию, Dawn of Ragnarok будет самым масштабным DLC в истории серии. Она повествует о войне, захватившей Девять миров после похищения любимого сына Одина огненным великаном Суртуром. События развернутся в разных вселенных, включая мир гномов Свартальфахейм, который находится в упадке. Эйвор столкнётся с трагедией верховного бога, вместе с чем он обретёт уникальную сверхспособность, связанную с молниями.

    Масштабная утечка включала скриншоты, детали и даже дату выхода дополнения. На скриншотах можно увидеть специальную экипировку и способности героев — вероятно, ворон Эйвора станет огненным.

    Утечка: скриншоты, детали и дата выхода Dawn of Ragnarok — неанонсированного дополнения для Assassin's Creed Valhalla Утечка: скриншоты, детали и дата выхода Dawn of Ragnarok — неанонсированного дополнения для Assassin's Creed Valhalla 1 Утечка: скриншоты, детали и дата выхода Dawn of Ragnarok — неанонсированного дополнения для Assassin's Creed Valhalla 2 Утечка: скриншоты, детали и дата выхода Dawn of Ragnarok — неанонсированного дополнения для Assassin's Creed Valhalla 3 Утечка: скриншоты, детали и дата выхода Dawn of Ragnarok — неанонсированного дополнения для Assassin's Creed Valhalla 4 Утечка: скриншоты, детали и дата выхода Dawn of Ragnarok — неанонсированного дополнения для Assassin's Creed Valhalla 5

    Согласно утекшей информации, дополнение будет анонсировано 13 декабря 2021-го на специальной презентации Ubisoft, связанной с Assassin’s Cred Valhalla.

    Релиз Dawn of Ragnarok запланирован на 10 марта 2022 года.

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