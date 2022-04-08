В сети появился сюжет «Флэша». Очень много спойлеров!

Недавно в сеть утек сюжет «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли. Пересказываем основные моменты.

Сам фильм выйдет только 23 июня 2023 года.

Осторожно, спойлеры!

Барри Аллен возвращается в прошлое, чтобы спасти свою маму, и на пути назад его сбивает с ног Обратный Флэш. В результате герой оказывается в альтернативном 2013 году с другим Барри Алленом, родители которого живы.

Появляется Зод, а Супермен — нет. Барри пытается собрать Лигу справедливости, но тщетно: Чудо-женщину не получается найти, с Киборгом еще не случился несчастный случай, а Аквамен вообще не родился. Впрочем, в этой вселенной есть Бэтмен в исполнении Майкла Китона.

Ну, почти… Брюс уже не Бэтмен, потому что Готэм — один из самых безопасных городов на Земле. Барри объясняет ему концепцию мультивселенной, но Бэтмен отказывается помогать. Тем не менее протагонист проникает в бэт-пещеру и выясняет, где может находиться криптонец — в Сибири. Тогда Брюс отправляется вместе с Флэшем.

Оказывается, что в Сибири держали не Кларка, а Кару. Она — двоюродная сестра Кал-Эла, которую послали за ним. Но в конечном итоге ей не удалось найти его.

Вместе герои отправляются в пустыню, чтобы сразиться с Зодом и Фаорой. Те рассказывают, что нашли капсулу Кал-Эла и убили его в младенчестве. Начинается драка, в ходе которой Супергерл и Бэтмен умирают.

Два Флэша возвращаются в прошлое, чтобы попытаться спасти их, но у них не получается. Главный герой считает, что это один из тех моментов, которые всегда должны происходить. Но альтернативный Барри становится одержим спасением Супергерл и продолжает возвращаться в прошлое снова и снова, получая все новые травмы.

В конце концов появляется будущая версия альтернативного Барри — Обратный Флэш, который годами пытался спасти Супергерл, наблюдая, как его действия уничтожают другие вселенные. Злодей пришел к выводу: если убить Барри, то все может поменяться.

Возникает парадокс. Обратный Флэш исчезает. Альтернативный Барри умирает на руках главного героя. Протагонист отменяет изменения, которые он совершил, чтобы спасти свою маму, и возвращается домой.

Отца Барри отпускают на волю благодаря доказательствам его невиновности, с которыми помогла компания Брюса Уэйна. Они празднуют это событие, и к ним подъезжает машина Бэна Аффлека. Правда, вместо него из нее выходит Майл Китон. Барри сбит с толку и видит проезжающий мимо автобус, на котором красуются Чудо-женщина и Супергерл.

Бэтмен говорит: «Готов приступить к работе?» На этом фильм заканчивается. Но есть несколько сцен после титров.

В первой Барри рассказывает пьяному Аквамену о вселенной, откуда он пришел, а тот смущен тем, что Супергерл когда-то была мужчиной.

Во второй Барри возвращается в свою квартиру, но внезапно все мониторы начинают глючить. Появляется Бэтмен в исполнении Бэна Аффлека, который говорит: «Барри, я не знаю, увидишь ли ты это. Но если увидишь, найди нас».