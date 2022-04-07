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    Новости

    СМИ: Warner Bros. хочет отказаться от работы с Эзрой Миллером

    7 апреля 2022
    07.04.2022
    1184
    0 минут на чтение
    СМИ: Warner Bros. хочет отказаться от работы с Эзрой Миллером

    По данным издания Rolling Stone, Warner Bros. хочет отказаться от работы с Эзрой Миллером над новыми фильмами. Возможно, он даже не появится в будущих фильмах DC.

    Это связана с недавним инцидентом, когда актера задержали в гавайском баре за неподобающее поведение и отпустили под залог в 500 долларов.

    Самого Эзру Миллера не первый раз замечают в буйном поведении. Судя по всему, своими выходками он уже задерживал производство дорогих фильмов.

    При этом официально Warner Bros. пока никак не комментировала произошедшее.

    Напомним, «Флэш» выйдет 23 июня 2023 года. Что будет дальше, теперь непонятно.

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