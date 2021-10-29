В «Задаче трёх тел» сыграют Эйза Гонсалес, Бенедикт Вонг и звёзды «Игры престолов»

Netflix объявил актёрский состав сериала «Задача трёх тел» — будущей экранизации научно-фантастических романов Лю Цысиня. Список приводит Variety.

Джован Адепо («Хранители», «Когда они увидят нас»)

Джон Брэдли («Игра престолов», «Падение Луны»)

Цай Чинь («Шан-Чи и Легенда десяти колец»)

Лиам Каннингэм («Игра престолов», «Гениальное ограбление»)

Эйза Гонсалес («Малыш на драйве»)

Джесс Хонг («Тайны Броукенвуда»)

Марло Келли («Как ты смеешь»)

Алекс Шарп («Как разговаривать с девушками на вечеринках», «Суд над чикагской семёркой»)

Си Симука («Стрела»)

Зин Цзэн

Саамер Усмани («Мавританец», «Наследники»)

Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж»)

Конкретные роли актёров и актрис не указаны, но в нашем путеводителе приводились несколько ключевых ролей из данных по кастингу. Как минимум, подтвердились переговоры с Эйзой Гонсалес.

«Задача трёх тел» основана на трилогии «Воспоминания о прошлом Земли» китайского фантаста Лю Цысиня, книги издавались и в России. Книги рассказывают о первом контакте людей с инопланетянами — и контакт этот оборачивается для человечества настоящей катастрофой. «Задача трёх тел» начинается с того, что некоторые учёные по всему миру кончают жизнь самоубийством — всё из-за законов физики, которые перестают работать.

Над адаптацией работают шоураннер Александр Ву («Настоящая кровь», второй сезон «Террора») и создатели «Игры престолов» Дэвид Бенниофф и Д.Б. Уайсс.