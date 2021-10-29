В «Задаче трёх тел» сыграют Эйза Гонсалес, Бенедикт Вонг и звёзды «Игры престолов»

Netflix объявил актёрский состав сериала «Задача трёх тел» — будущей экранизации научно-фантастических романов Лю Цысиня. Список приводит Variety.
- Джован Адепо («Хранители», «Когда они увидят нас»)
- Джон Брэдли («Игра престолов», «Падение Луны»)
- Цай Чинь («Шан-Чи и Легенда десяти колец»)
- Лиам Каннингэм («Игра престолов», «Гениальное ограбление»)
- Эйза Гонсалес («Малыш на драйве»)
- Джесс Хонг («Тайны Броукенвуда»)
- Марло Келли («Как ты смеешь»)
- Алекс Шарп («Как разговаривать с девушками на вечеринках», «Суд над чикагской семёркой»)
- Си Симука («Стрела»)
- Зин Цзэн
- Саамер Усмани («Мавританец», «Наследники»)
- Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж»)
Конкретные роли актёров и актрис не указаны, но в нашем путеводителе приводились несколько ключевых ролей из данных по кастингу. Как минимум, подтвердились переговоры с Эйзой Гонсалес.
«Задача трёх тел» основана на трилогии «Воспоминания о прошлом Земли» китайского фантаста Лю Цысиня, книги издавались и в России. Книги рассказывают о первом контакте людей с инопланетянами — и контакт этот оборачивается для человечества настоящей катастрофой. «Задача трёх тел» начинается с того, что некоторые учёные по всему миру кончают жизнь самоубийством — всё из-за законов физики, которые перестают работать.
Над адаптацией работают шоураннер Александр Ву («Настоящая кровь», второй сезон «Террора») и создатели «Игры престолов» Дэвид Бенниофф и Д.Б. Уайсс.
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