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    В «Задаче трёх тел» сыграют Эйза Гонсалес, Бенедикт Вонг и звёзды «Игры престолов»

    29 октября 2021
    29.10.2021
    117
    1 минута на чтение
    В «Задаче трёх тел» сыграют Эйза Гонсалес, Бенедикт Вонг и звёзды «Игры престолов»

    Netflix объявил актёрский состав сериала «Задача трёх тел» — будущей экранизации научно-фантастических романов Лю Цысиня. Список приводит Variety.

    • Джован Адепо («Хранители», «Когда они увидят нас»)
    • Джон Брэдли («Игра престолов», «Падение Луны»)
    • Цай Чинь («Шан-Чи и Легенда десяти колец»)
    • Лиам Каннингэм («Игра престолов», «Гениальное ограбление»)
    • Эйза Гонсалес («Малыш на драйве»)
    • Джесс Хонг («Тайны Броукенвуда»)
    • Марло Келли («Как ты смеешь»)
    • Алекс Шарп («Как разговаривать с девушками на вечеринках», «Суд над чикагской семёркой»)
    • Си Симука («Стрела»)
    • Зин Цзэн
    • Саамер Усмани («Мавританец», «Наследники»)
    • Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж»)

    Конкретные роли актёров и актрис не указаны, но в нашем путеводителе приводились несколько ключевых ролей из данных по кастингу. Как минимум, подтвердились переговоры с Эйзой Гонсалес.

    «Задача трёх тел» основана на трилогии «Воспоминания о прошлом Земли» китайского фантаста Лю Цысиня, книги издавались и в России. Книги рассказывают о первом контакте людей с инопланетянами — и контакт этот оборачивается для человечества настоящей катастрофой. «Задача трёх тел» начинается с того, что некоторые учёные по всему миру кончают жизнь самоубийством — всё из-за законов физики, которые перестают работать.

    Над адаптацией работают шоураннер Александр Ву («Настоящая кровь», второй сезон «Террора») и создатели «Игры престолов» Дэвид Бенниофф и Д.Б. Уайсс.

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     Александр Стрепетилов |  18.10.2018

    Что отличает нашумевшие романы китайского фантаста и почему циклу стоит дать шанс, даже если концовка первого тома не впечатлила?

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