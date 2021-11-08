«Вечные» стартовали в США хуже «Шан-Чи» и «Черной вдовы»

В свои первые выходные «Вечные» заработали в американском прокате около 71 миллиона долларов. При этом аналитики прогнозировали от 75 до 80 миллионов долларов.

Для сравнения, «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Черная вдова» на старте принесли авторам примерно 75 и 80 миллионов долларов соответственно.

Не особо внушительные сборы фильма наверняка отчасти связаны с прохладными отзывами в прессе. На сайте Metacritic у кинокомикса всего 53 балла из 100 возможных. Пользовательская оценка немного выше.

Мировые сборы за первый уикенд составляют 161 миллион долларов. Бюджет картины оценивается в 200 миллионов долларов.