«Ведьмак»: во 2 сезоне будет бой за Каэр Морхен. Но какой?

По данным фан-сайта Redanian Intelligence, для второго сезона сериала «Ведьмак» сняли масштабную боевую сцену, действие которой происходит в замке Каэр Морхен. Если верить источнику, в битве участвуют чуть ли не все ведьмаки среди героев: Геральт, Цири, Весемир, Ламберт, Эскель и Койон. К ним присоединится и некий новый ведьмак Хемрик в исполнении Джоела Эдриана.

Напомним, полуразрушенный замок Каэр Морхен служит базой сообществу ведьмаков. А вот что это за боевая сцена?

В игре «Ведьмак 3» битва за Каэр Морхен — одно из главных событий, но её действие происходит куда позже. Второй сезон предположительно будет основан на романе Сапковского «Кровь эльфов». А в книгах герои ни в какой битве за Каэр Морхен не участвовали. Толпа фанатиков действительно разгромила замок — но это произошло за много десятилетий до рождения Цири, так что речи о флэшбеке идти не может. Похоже, нас ждёт некое дополнение к книжному сюжету.

Впрочем, возможно, что речь идёт о тренировках Цири на ведьмачку — их ведь тоже можно снять как крутую экшен-сцену.