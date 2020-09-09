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    Новости

    «Ведьмак»: во 2 сезоне будет бой за Каэр Морхен. Но какой?

    9 сентября 2020
    Кот-император
    09.09.2020
    3834
    0 минут на чтение
    «Ведьмак»: во 2 сезоне будет бой за Каэр Морхен

    По данным фан-сайта Redanian Intelligence, для второго сезона сериала «Ведьмак» сняли масштабную боевую сцену, действие которой происходит в замке Каэр Морхен. Если верить источнику, в битве участвуют чуть ли не все ведьмаки среди героев: Геральт, Цири, Весемир, Ламберт, Эскель и Койон. К ним присоединится и некий новый ведьмак Хемрик в исполнении Джоела Эдриана.

    Напомним, полуразрушенный замок Каэр Морхен служит базой сообществу ведьмаков. А вот что это за боевая сцена?

    В игре «Ведьмак 3» битва за Каэр Морхен — одно из главных событий, но её действие происходит куда позже. Второй сезон предположительно будет основан на романе Сапковского «Кровь эльфов». А в книгах герои ни в какой битве за Каэр Морхен не участвовали. Толпа фанатиков действительно разгромила замок — но это произошло за много десятилетий до рождения Цири, так что речи о флэшбеке идти не может. Похоже, нас ждёт некое дополнение к книжному сюжету.

    Впрочем, возможно, что речь идёт о тренировках Цири на ведьмачку — их ведь тоже можно снять как крутую экшен-сцену.

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    Кот-император
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