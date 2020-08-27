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    #Netflix #Ведьмак (Witcher) #история создания

    Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix

    27 августа 2020
    Алексей Ионов
    27.08.2020
    2831
    5 минут на чтение
    #Netflix #Ведьмак (Witcher) #история создания
    Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix 8

    26 августа на Netflix неожиданно вышел документальный фильм Making the Witcher о создании первого сезона «Ведьмака». За полчаса создатели и актёры сериала рассказали об основных законах мира Геральта и поделились любопытными подробностями, позволяющими лучше понять, почему сериал вышел именно таким.

    Актёры в восторге от персонажей

    Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix 10

    Генри Кавилл познакомился с «Ведьмаком» благодаря одноимённой серии видеоигр от CD Project RED. Узнав, что Netflix собирается снимать сериал о Геральте, он ухватился за эту возможность и буквально напросился на роль. Генри — настоящий фанат «Ведьмака», и, хотя поначалу он знал его только по играм, он оперативно ознакомился с первоисточником и теперь великолепно ориентируется в каноне вселенной.

    Аня Чалотра практически ничего не знала о Йеннифэр, но ее привлекла сила, которой обладала Йен в сцене, выбранной для прослушивания. Позже Аня глубже изучила свою героиню и прочитала книги: ей было интересно, почему Йен преподносит себя именно так и за что именно она борется.

    Для любого актёра та эволюция, которую проходит Йеннифер, — невероятный вызов.

    Аня Чалотра, Йен

    Фрейя Аллан на прослушивании отыграла две сцены, написанные специально для этого. В одной Цири была показана дерзкой и своенравной особой, вторая же раскрывала человечность и доброе сердце героини: девушка пыталась убедить близкого человека не идти на верную смерть.

    Цири — ключ почти ко всем персонажам сериала, она связующее звено, сводящее вместе остальных героев.

    Имон Фаррен, Кагыр Маур Дыффин аэп Кеаллах

    Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix 3

    Будущий Лютик Джои Бэти, получив приглашение на прослушивание, впал в панику — настолько прекрасной ему показалась роль.

    Я всегда говорю, что в отношениях Геральта и Лютика есть что-то от отношений Шрека с Ослом.

    Фрейя Аллан, Цири

     

    Лютик видит людей иначе, чем Геральт. Он понимает, что для того, чтобы преуспеть в этом мире, кое-что надо приукрасить.

    Джои Бэти, Лютик

     

    Линии Цири и Йен выжимали из книг

    Шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич вспоминает, что обдумала несколько вариантов подачи материала и в итоге остановилась на том, в котором истории Геральта, Йеннифэр и Цири развиваются параллельно и сплетаются воедино только в самом конце. Во всем первом сезоне нет ни единой сцены, в которой три главных героя сериала одновременно оказались бы в одной локации.

    Первые книги о «Ведьмаке» показывают историю исключительно глазами Геральта, а Йеннифэр с Цири появляются на страницах, только когда сталкиваются с ним. Но при этом главные события в жизни Цири — важные сюжетные повороты. А вот о прошлом Йен читателю известно мало, хотя определённые детали её биографии в тексте встречаются.

    Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix

    Сценаристы внимательно прошерстили все книги в поисках любой информации о прошлом Йен и молодости Цири и на основании этих фактов создали две самостоятельные сюжетные линии. Хиссрич опасалась, что зрители запутаются в отдельных линиях и их хронологии, но потом решила, что современная телевизионная аудитория достаточно умна, чтобы переварить сериал.

    Хиссрич вспоминает, что с первого же знакомства с материалом она удивилась, насколько сильными показаны женщины в мире «Ведьмака».

    Я встретилась с Сапковским и сказала, как я поражена, что уже в восьмидесятые он написал настолько сильных женских персонажей. Он лишь взглянул на меня и ответил: «Это вы ещё с моей матерью не знакомы».

    Вместо европейской культуры — мировая

    Хиссрич вспоминает, что, когда проект получил зелёный свет, она первым делом отправилась в Польшу, чтобы понять, что «Ведьмак» значит для местной культуры. По её словам, она стремилась к тому, чтобы сериал с уважением относился к первоисточнику и передавал дух книг.

    Но в то же время «книги пропускали многие моменты», так что съёмочная команда пыталась читать между строк и регулярно выдвигала рискованные идеи. Так, создатели с самого начала старались сделать население мира более разнообразным.

    Мы хотели придать Континенту более интернациональную атмосферу. Мир «Ведьмака» во многом основан на европейской культуре, но мы с самого начала договорились, что добавим в него влияние других культур. Мы черпали идеи из японской, индийской и ближневосточной архитектуры, чтобы придать Континенту масштаба. Иначе у зрителя могло бы сложиться впечатление, будто все действие разворачивается в одном-единственном регионе. Это не земная история, Континент — это Континент, и у него свои правила.

    Эндрю Лоус, художник-оформитель

    Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix 9

    В сюжете «Ведьмака» затрагивается всё, с чем мы имеем дело сегодня: последствия колониализма, классовое неравенство, богатство и бедность, притеснение коренных народов, расизм, сексизм. Безумный мир. Несправедливое наделение властью, восстания масс, постоянное движение. Этот мир, океан и буря, — это и есть «Ведьмак».

    Деклан де Барра, сценарист

     

    При этом сценарная команда старалась сохранить лежащую в центре вселенной Сапковского идею, что все в мире относительно и неоднозначно.

    Наиболее близкая мне тема — стирание границ между добром и злом. Моя цель — чтобы люди продолжали говорить об этом после просмотра сериала. Мы очень много работали над тем, чтобы в нашем мире не было просто хороших или плохих парней. Персонажи, которые в начале первой серии казались героями этой истории, к концу вызовут у вас совсем другие чувства, внезапно представ под иным углом.

    Лорен Шмидт Хиссрич, шоураннер

    Кавилл дрался сам

    Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix 1

    Исполнительный продюсер Саймон Эмануэль вспоминает, что практически каждая боевая сцена в сериале требовала десяти дней интенсивных подготовок и двух съёмочных дней — и все это ради примерно двух минут экранного времени.

    Генри Кавилл сам выполнял все свои трюки, чем доводил продюсеров почти до инфаркта. А постановщики драк воспользовались этим, чтобы сделать бои ещё зрелищнее: они разработали для Геральта особый стиль боя, основанный на физических данных самого Кавилла.

    Нам очень повезло, что у нас есть Генри. Он сам выполняет все свои трюки — ходячий ночной кошмар для продюсера. Если вы видите на экране Геральта, это Генри.

    Саймон Эмануэль, исполнительный продюсер

    Монстры почти настоящие!

    Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix 2

    Для создания почти всех монстров в «Ведьмаке» использовали смесь практических и компьютерных эффектов. Это было необходимо, чтобы чудища впечатляюще выглядели и при этом реалистично взаимодействовали с актёрами.

    В книгах Геральт не так уж часто сражается с монстрами, потому что на момент действия чудища уже вытеснены людьми с привычных территорий, и в какой-то момент приходит осознание, что, возможно, это именно монстры нуждаются в защите.

    Томаш Багинский, исполнительный продюсер

    * * *

    Ещё до эпидемии коронавируса было известно, что «Ведьмак» вряд ли вернётся на экраны в 2020 году. А после того как в марте съёмки были прерваны спустя всего пару недель работы, выход второго сезона в 2021-м окончательно стал данностью. Съёмки возобновились совсем недавно, так что впереди ещё долгое ожидание. Возможно, коротенькая документалка поможет хоть немного его скрасить.

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     Алексей Ионов |  19.05.2020

    Как сгинул незаконченным забытый первый проект, как CD Projekt RED чуть не обанкротились, и всё зависело от Baldur’s Gate. И немного про гвинт!

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    Алексей Ионов
    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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