Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix

26 августа на Netflix неожиданно вышел документальный фильм Making the Witcher о создании первого сезона «Ведьмака». За полчаса создатели и актёры сериала рассказали об основных законах мира Геральта и поделились любопытными подробностями, позволяющими лучше понять, почему сериал вышел именно таким.

Актёры в восторге от персонажей

Генри Кавилл познакомился с «Ведьмаком» благодаря одноимённой серии видеоигр от CD Project RED. Узнав, что Netflix собирается снимать сериал о Геральте, он ухватился за эту возможность и буквально напросился на роль. Генри — настоящий фанат «Ведьмака», и, хотя поначалу он знал его только по играм, он оперативно ознакомился с первоисточником и теперь великолепно ориентируется в каноне вселенной.

Аня Чалотра практически ничего не знала о Йеннифэр, но ее привлекла сила, которой обладала Йен в сцене, выбранной для прослушивания. Позже Аня глубже изучила свою героиню и прочитала книги: ей было интересно, почему Йен преподносит себя именно так и за что именно она борется.

Для любого актёра та эволюция, которую проходит Йеннифер, — невероятный вызов. Аня Чалотра, Йен

Фрейя Аллан на прослушивании отыграла две сцены, написанные специально для этого. В одной Цири была показана дерзкой и своенравной особой, вторая же раскрывала человечность и доброе сердце героини: девушка пыталась убедить близкого человека не идти на верную смерть.

Цири — ключ почти ко всем персонажам сериала, она связующее звено, сводящее вместе остальных героев. Имон Фаррен, Кагыр Маур Дыффин аэп Кеаллах

Будущий Лютик Джои Бэти, получив приглашение на прослушивание, впал в панику — настолько прекрасной ему показалась роль.

Я всегда говорю, что в отношениях Геральта и Лютика есть что-то от отношений Шрека с Ослом. Фрейя Аллан, Цири

Лютик видит людей иначе, чем Геральт. Он понимает, что для того, чтобы преуспеть в этом мире, кое-что надо приукрасить. Джои Бэти, Лютик

Линии Цири и Йен выжимали из книг

Шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич вспоминает, что обдумала несколько вариантов подачи материала и в итоге остановилась на том, в котором истории Геральта, Йеннифэр и Цири развиваются параллельно и сплетаются воедино только в самом конце. Во всем первом сезоне нет ни единой сцены, в которой три главных героя сериала одновременно оказались бы в одной локации.

Первые книги о «Ведьмаке» показывают историю исключительно глазами Геральта, а Йеннифэр с Цири появляются на страницах, только когда сталкиваются с ним. Но при этом главные события в жизни Цири — важные сюжетные повороты. А вот о прошлом Йен читателю известно мало, хотя определённые детали её биографии в тексте встречаются.

Сценаристы внимательно прошерстили все книги в поисках любой информации о прошлом Йен и молодости Цири и на основании этих фактов создали две самостоятельные сюжетные линии. Хиссрич опасалась, что зрители запутаются в отдельных линиях и их хронологии, но потом решила, что современная телевизионная аудитория достаточно умна, чтобы переварить сериал.

Хиссрич вспоминает, что с первого же знакомства с материалом она удивилась, насколько сильными показаны женщины в мире «Ведьмака».

Я встретилась с Сапковским и сказала, как я поражена, что уже в восьмидесятые он написал настолько сильных женских персонажей. Он лишь взглянул на меня и ответил: «Это вы ещё с моей матерью не знакомы».

Вместо европейской культуры — мировая

Хиссрич вспоминает, что, когда проект получил зелёный свет, она первым делом отправилась в Польшу, чтобы понять, что «Ведьмак» значит для местной культуры. По её словам, она стремилась к тому, чтобы сериал с уважением относился к первоисточнику и передавал дух книг.

Но в то же время «книги пропускали многие моменты», так что съёмочная команда пыталась читать между строк и регулярно выдвигала рискованные идеи. Так, создатели с самого начала старались сделать население мира более разнообразным.

Мы хотели придать Континенту более интернациональную атмосферу. Мир «Ведьмака» во многом основан на европейской культуре, но мы с самого начала договорились, что добавим в него влияние других культур. Мы черпали идеи из японской, индийской и ближневосточной архитектуры, чтобы придать Континенту масштаба. Иначе у зрителя могло бы сложиться впечатление, будто все действие разворачивается в одном-единственном регионе. Это не земная история, Континент — это Континент, и у него свои правила. Эндрю Лоус, художник-оформитель

В сюжете «Ведьмака» затрагивается всё, с чем мы имеем дело сегодня: последствия колониализма, классовое неравенство, богатство и бедность, притеснение коренных народов, расизм, сексизм. Безумный мир. Несправедливое наделение властью, восстания масс, постоянное движение. Этот мир, океан и буря, — это и есть «Ведьмак». Деклан де Барра, сценарист

При этом сценарная команда старалась сохранить лежащую в центре вселенной Сапковского идею, что все в мире относительно и неоднозначно.

Наиболее близкая мне тема — стирание границ между добром и злом. Моя цель — чтобы люди продолжали говорить об этом после просмотра сериала. Мы очень много работали над тем, чтобы в нашем мире не было просто хороших или плохих парней. Персонажи, которые в начале первой серии казались героями этой истории, к концу вызовут у вас совсем другие чувства, внезапно представ под иным углом. Лорен Шмидт Хиссрич, шоураннер

Кавилл дрался сам

Исполнительный продюсер Саймон Эмануэль вспоминает, что практически каждая боевая сцена в сериале требовала десяти дней интенсивных подготовок и двух съёмочных дней — и все это ради примерно двух минут экранного времени.

Генри Кавилл сам выполнял все свои трюки, чем доводил продюсеров почти до инфаркта. А постановщики драк воспользовались этим, чтобы сделать бои ещё зрелищнее: они разработали для Геральта особый стиль боя, основанный на физических данных самого Кавилла.

Нам очень повезло, что у нас есть Генри. Он сам выполняет все свои трюки — ходячий ночной кошмар для продюсера. Если вы видите на экране Геральта, это Генри. Саймон Эмануэль, исполнительный продюсер

Монстры почти настоящие!

Для создания почти всех монстров в «Ведьмаке» использовали смесь практических и компьютерных эффектов. Это было необходимо, чтобы чудища впечатляюще выглядели и при этом реалистично взаимодействовали с актёрами.

В книгах Геральт не так уж часто сражается с монстрами, потому что на момент действия чудища уже вытеснены людьми с привычных территорий, и в какой-то момент приходит осознание, что, возможно, это именно монстры нуждаются в защите. Томаш Багинский, исполнительный продюсер

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Ещё до эпидемии коронавируса было известно, что «Ведьмак» вряд ли вернётся на экраны в 2020 году. А после того как в марте съёмки были прерваны спустя всего пару недель работы, выход второго сезона в 2021-м окончательно стал данностью. Съёмки возобновились совсем недавно, так что впереди ещё долгое ожидание. Возможно, коротенькая документалка поможет хоть немного его скрасить.