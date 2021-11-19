Согласно Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС), «Веном 2» занял первую строчку по сборам в российском прокате за 2021 год. Касса картины чуть больше 2,048 миллиарда рублей. Фильм на 300 тысяч рублей обошёл рекорд второй части «Последнего богатыря».
Вот как выглядит топ-10 за год:
При этом зрителей всё же больше у «Последнего богатыря».
«Веном 2» показал хорошие стартовые результаты в России и в США. Мировые сборы картины приблизились к 442 миллионам долларов.
В российский прокат «Веном 2» вышел 30 сентября. Сеансы поймать можно до сих пор.
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Всё довольно ожидаемо.
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Если вам от фильма нужен только броманс между Томом Харди и его выдвигающимся другом — ни слова больше, это фильм для вас.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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