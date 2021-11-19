Согласно Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС), «Веном 2» занял первую строчку по сборам в российском прокате за 2021 год. Касса картины чуть больше 2,048 миллиарда рублей. Фильм на 300 тысяч рублей обошёл рекорд второй части «Последнего богатыря».

Вот как выглядит топ-10 за год:

При этом зрителей всё же больше у «Последнего богатыря».

«Веном 2» показал хорошие стартовые результаты в России и в США. Мировые сборы картины приблизились к 442 миллионам долларов.

В российский прокат «Веном 2» вышел 30 сентября. Сеансы поймать можно до сих пор.