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    Новости

    «Веном 2» — самый кассовый фильм в России за год

    19 ноября 2021
    19.11.2021
    163
    0 минут на чтение
    СМИ: Marvel Studios попросила вырезать камео Тома Холланда из «Венома»

    Согласно Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС), «Веном 2» занял первую строчку по сборам в российском прокате за 2021 год. Касса картины чуть больше 2,048 миллиарда рублей. Фильм на 300 тысяч рублей обошёл рекорд второй части «Последнего богатыря».

    Вот как выглядит топ-10 за год:

    «Веном 2» — самый кассовый фильм в России за год

    При этом зрителей всё же больше у «Последнего богатыря».

    «Веном 2» показал хорошие стартовые результаты в России и в США. Мировые сборы картины приблизились к 442 миллионам долларов.

    В российский прокат «Веном 2» вышел 30 сентября. Сеансы поймать можно до сих пор.

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    Если вам от фильма нужен только броманс между Томом Харди и его выдвигающимся другом — ни слова больше, это фильм для вас.

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