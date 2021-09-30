«Веном 2» установил пандемийный рекорд российских сборов в премьерный день

По данным ЕАИС на 17 часов 30 сентября, кассовые сборы второго «Венома» за первый прокатный день составили 114 млн рублей. Этот результат стал рекордным для постковидного периода (с марта 2020 года). Ранее лидером сборов был «Мортал Комбат», заработавший 102,980 млн в первый день, а за ним следовала «Дюна» — киноэпос пытался поставить рекорд несколько недель назад с кассой 100,756 млн. Пятерку лидеров замыкают «Форсаж 9» с 96,041 млн и «Годзилла против Конга», собравшая 90,069 млн.

«Веном 2: Да будет резня» также претендует на первое место по сборам стартового уикенда в России в постковидный период. Этот рекорд несколько недель назад побила «Дюна». В премьерные выходные «Дюна» заработала 564,141 млн, а «Веном 2», по прогнозам, может рассчитывать на 650 млн рублей.

«Веном 2» уже в кино.