Видео: обзор настолки «Ужас Аркхэма. Карточная игра. Колоды сыщиков»

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о настолке «Ужас Аркхэма. Карточная игра. Колоды сыщиков».

Колода сыщиков подойдет как новичкам, так и знатокам карточного «Аркхэма».