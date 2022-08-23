Видео: обзор настолки «Ужас Аркхэма. Карточная игра. Колоды сыщиков»

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о настолке «Ужас Аркхэма. Карточная игра. Колоды сыщиков».
Колода сыщиков подойдет как новичкам, так и знатокам карточного «Аркхэма».
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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