Видео: собираемся поиграть в настолки в Хэллоуин

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев пообщался с участниками хэллоуинского ивента про тематические настольные игры вроде «Братства волка», «Вечеринки Дракулы» и не только.
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Редактор
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