Видео: вот как могли выглядеть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо

Иллюстрация на обложке: Франсуа Баранже

Гильермо Дель Торо у себя в социальных сетях опубликовал тестовый CGI-отрывок, в котором он когда-то представлял печально известную экранизацию «Хребтов безумия» Говарда Лавкрафта. Печально известную — потому что фильм так и не увидел свет, несколько студий последовательно отказались финансировать дорогую адаптацию рассказа Говарда Лавкрафта.

За последнее время Гильермо Дель Торо подготовил два проекта: антологию рассказов при участии коллег-режиссёров (о «Кабинете редкостей» мы уже рассказывали) и кукольный мультфильм «Пиноккио» (недавно вышел свежий трейлер, релиз в декабре). Оба проекта разработаны в сотрудничестве с Netflix, и поклонники в комментариях скрещивают пальцы, чтобы сервис дал режиссёру денег на воплощение «Хребтов» — тем более, постановщик и онлайн-кинотеатр сотрудничали и ранее, например, над мультсериалом «Охотники на троллей».