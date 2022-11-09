«Жизнь — это чудесный дар»: трейлер «Пиноккио Гильермо Дель Торо»

Netflix выпустил полноценный трейлер кукольного фэнтезийного мультфильма «Пиноккио Гильермо Дель Торо».

Дель Торо представляет знаменитую историю в немного другом антураже. Пиноккио всё так же становится приёмным сыном Джеппето, но действие перенесено в фашистскую Италию 30-х. Деревянного мальчика хотят завербовать в военный лагерь, поскольку он может стать идеальным солдатом.

Юэн Макгрегор озвучил Крикета, Дэвид Брэдли — Джеппетто, а Грегори Манн — Пиноккио. Также в актерском составе числятся Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блейк Нельсон, Берн Горман, Кристоф Вальц и Тильда Суинтон.

Критики, успевшие посмотреть картину, оценили её в среднем на 91 балл.

Сперва мультфильм покажут в некоторых американских кинотеатрах, а 9 декабря он выйдет на Netflix.