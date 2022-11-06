«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»: лучшие серии. Оцениваем брутальность и ДельТорность

На Netflix в самый канун Хэллоуина вышла антология ужасов «Кабинет редкостей» под кураторством Гильермо дель Торо. Восемь режиссёров — восемь страшных историй, каждая в своём стиле и со своей моралью. Часть получилась очень хорошо, часть — похуже. Мы расскажем об особенностях каждой из них.

У антологий есть несколько особенностей. Во-первых, вы не знаете, что вас ждёт в следующем эпизоде. Хоть это и жанровый сборник с одним творческим руководителем, вы не угадаете, как вас будут пугать в следующий раз и каких сюжетных поворотов можно ожидать. Во-вторых, вы не знаете, что вас ждёт в следующем эпизоде. Если одна история вам понравилась (или нет), это не значит, что от следующей будут аналогичные впечатления. Вы ждали боди-хоррор, а получили историю о привидениях. Вы хотели сюжет о ведьме, а получили — о проклятом артефакте. В-третьих… ну, вы поняли.

«Кабинет редкостей» представляет зрителям восемь не связанных между собой историй в жанре ужасов. Антологию очень легко полюбить кусочками — где-то выдающийся дизайн костюмов, где-то прекрасная звукорежиссура, где-то неожиданный сюжет и запоминающиеся персонажи. Но вот оценить её целиком — довольно трудная задача, настолько меняется качество от эпизода к эпизоду.

Перед началом каждой серии на экране появляется дель Торо и тот самый «кабинет», то есть шкафчик, из названия сериала. Мексиканский режиссёр, отдавая дань антологиям прошлого — в особенности «Альфред Хичкок представляет», — презентует каждый эпизод с помощью артефактов из шкафа, кратко рассказывая об основной идее и режиссёре.

Мы составили краткие рецензии на каждый эпизод и добавили два рекомендательных показателя: брутальность и рейтинг «дельторности». Поскольку «Кабинет редкостей» сложно назвать страшным и пугающим, мы обратим внимание на степень насилия и количество шокирующих моментов, чтобы вы перед просмотром знали, где кровь брызжет сильнее. Второй показатель даёт понять, насколько заметно влияние типичного стиля дель Торо на эпизод, а где на первый план выходит авторский почерк режиссёра серии.

Лот 36

Режиссёр: Гильермо Наварро («Нарко», «Ганнибал», «Проповедник»).

Рассказ: Гильермо дель Торо; сценарий: Реджина Коррадо

Брутальность: 2 / 5

Дельторность: 4 / 5

Прекрасно поставленная работа главного оператора дель Торо — Гильермо Наварро. Эпизод разворачивается на фоне операции «Буря в пустыне». Тим ​​Блейк Нельсон играет роль Ника — ветерана, считающего, что иммигранты крадут работу добропорядочных американцев. Он участвует в неформальных аукционах складских хранилищ, которые остаются невостребованными после смерти владельцев. Ник выигрывает ключи от склада №36 — так начинается короткая, но поучительная история о вреде ксенофобии.

К сожалению, кроме мощного социального комментария — проблемы нищих ветеранов и неонацизма — и довольно попсовых отсылок к Лавкрафту, в этой истории больше ничего нет. Прошлое персонажей не находит отражения в настоящих событиях — а потому короткий эпизод успевает разочаровать ещё до банального финала.

Кладбищенские крысы

Режиссёр: Винченцо Натали («Куб», «Штамм», «Американские боги»)

Рассказ: Генри Каттнер; сценарий: Гильермо дель Торо

Брутальность: 3 / 5

Дельторность: 3 / 5

Эпизод по мотивам дебютного рассказа Каттнера, теперь известного фантаста, рассказывает о гробовщике, которого долги довели до расхищения могил. Главная проблема вора в исполнении Дэвида Хьюлетта — крысы добираются до его добычи первыми. По крайней мере, он думает, что это его главная проблема.

Наибольшая же проблема эпизода в его морали: не тревожьте мертвых и не воруйте у них. Не то чтобы в 2022 году это было очень актуально. Смотреть на пухлого гробовщика, ползущего под землей вслед за крысиной стаей, хотя бы весело, но кажется, что эта история не совсем подходит для антологии. Вся редкость и актуальность сюжета испарилась за 90 лет, и теперь «Кладбищенским крысам» место скорее на кассете с «Байками из склепа», чем в сериале Netflix.

Вскрытие

Режиссёр: Дэвид Прайор («Пустой человек»)

Рассказ: Майкл Ши; сценарий: Дэвид С. Гойер

Брутальность: 5 / 5

Дельторность 3 / 5

Удивительно, но один из самых выдающихся эпизодов антологии снял человек, у которого в багаже единственный фильм. Эпизод начинается с очень простой завязки: врача посылают выяснить, что на самом деле убило жертв взрыва в шахте. Весь эпизод, не считая флешбэков, происходит внутри морга, где главный герой в блестящем исполнении Ф. Мюррэя Абрахама вскрывает шахтёров одного за другим, надрез за надрезом приближаясь к разгадке — и кровавой развязке.

В этом эпизоде есть всё, что нужно в ужасах: тайна, харизматичный герой, леденящий кровь страх, трупы и куча практических спецэффектов, заставляющих отвернуться даже бывалых любителей боди-хорроров. На маленьком столе патологоанатома решается судьба всего человечества.

Внешняя сторона

Режиссёр: Ана Лили Амирпур («Плохая партия», «Легион»)

Рассказ: Эмили Кэрролл; сценарий: Хейли Бостон

Брутальность: 3 / 5

Дельторность 2 / 5

Эпизод переносит нас в ад одноэтажного американского пригорода, где разворачивается классическая история о зависти и расплате. Стейси — типичная серая мышка. Она работает банковским кассиром и с утра до вечера вынуждена слушать трёп сотрудниц о мужчинах и сексе. На Рождество коллеги внезапно приглашают Стейси на праздничный обмен подарками, который перевернёт её взгляды на жизнь.

Главным злодеем здесь выступает не монстр и не маньяк, а косметическое средство — крем Alo Glo, реклама которого обещает осчастливить каждую покупательницу. Разумеется, всё это не может закончиться хорошо, и рождественская сатира плавно перетекает в хоррор.

Модель Пикмана

Режиссёр: Кит Томас («Диббук», «Воспламеняющая взглядом»)

Рассказ: Говард Филлипс Лавкрафт; сценарий: Ли Паттерсон

Брутальность: 3 / 5

Дельторность 4 / 5

Действие разворачивается в Новой Англии начала XX века. Великолепный Криспин Гловер играет роль художника Пикмана, чьи странные манеры и акцент не вписываются в аккуратный и сдержанный мир бостонской творческой богемы. А его жуткие картины заставляют главного героя в исполнении Бена Барнса (хитрый оммаж «Дориану Грею») постепенно сходить с ума.

К сожалению, эпизод пугает не монстрами или саспенсом, а халтурностью, с которой создатели подошли к переносу Лавкрафта на экран. «Модель Пикмана» далека и от идей писателя, и от оригинального рассказа. От первоисточника мало что осталось кроме имени художника, а один из поворотов сюжета, призванный стать шоком для зрителя, уже показали в трейлере антологии. В результате чертовски красивый и насыщенный визуальными деталями эпизод создаёт мрачную атмосферу, но пугает не больше вступительной речи дель Торо.

Сны в ведьмином доме

Режиссёр: Кэтрин Хардвик (»Сумерки», «Тринадцать», «Красная шапочка»)

Рассказ: Говард Филлипс Лавкрафт; сценарий: Мика Уоткинс

Брутальность: 3 / 5

Дельторность 4 / 5

Хардвик превращает жуткий и беспросветный рассказ Лавкрафта в мрачную готическую сказку, которая уравновешивает «реалистичность» других эпизодов антологии. Уолтер Гилман в исполнении болезненно бледного Руперта Гринта теряет сестру, которую нечто среди бела дня утаскивает в жуткий лес. Спустя несколько десятилетий он не оставляет попыток её отыскать и для этого вступает в массачусетский филиал Спиритического общества. Вместе со скептически настроенным другом герой ходит по представлениям медиумов и ищет того, кто сможет перенести его в потусторонний мир, виденный им однажды в детстве.

Как это часто бывает у Лавкрафта, многие знания — многие печали, и Уолтер действительно найдёт место и способ, который покажет ему царство теней, а заодно — и ведьму из заглавия эпизода. И это тот случай, когда дизайна одних только существ более чем достаточно, чтобы «Сны в ведьмином доме» стоили вашего времени.

Просмотр

Режиссёр: Панос Косматос («Мэнди», «По ту сторону чёрной радуги»)

Сценарий: Панос Косматос; Аарон Стюарт-Ан

Брутальность: 5 / 5

Дельторность 1 / 5

Косматос в своих фильмах ставит визуальный стиль выше содержания — и «Просмотр» не исключение. Другое дело, что для кого-то из режиссёров это может считаться минусом, для Косматоса же это жирный и атмосферный плюс.

По сюжету, разворачивающемуся в кошмарной версии 1970-х годов, таинственный миллиардер приглашает четвёрку незнакомцев к себе в огромное футуристическое (для 1970-х) поместье, чтобы они оценили некий предмет, о котором речь пойдёт только в самом конце эпизода.

Что же нам будут показывать первые 40 минут? Длинные разговоры об искусстве, измененном сознании, науке и выпивке. Красивейшие статичные кадры под стилизованную электронную музыку. Постепенное нагнетание ужаса, которое в итоге приведёт к чудовищной психоделической развязке. А после неё вы вместе с персонажами эпизода невольно спросите себя: «Что это было?».

Мурмурация

Режиссёр: Дженнифер Кент

Рассказ: Гильермо дель Торо; сценарий: Дженнифер Кент

Брутальность: 1 / 5

Дельторность: 2 / 5

Семья орнитологов отправляется в отдалённое поместье, чтобы заснять мигрирующие по окрестностям стаи птиц и заодно побыть наедине с собой. В недавнем прошлом герои пережили трагедию, которая постепенно изолирует их друг от друга. Но спокойствия не так просто добиться — по ночам главную героиню Нэнси начинают будить странные звуки и голоса, которых её муж Эдгар не слышит даже на записи.

Дель Торо написал самый нестрашный эпизод антологии, которому сверхъестественные элементы даже мешают. Интереснее смотреть на драму двух орнитологов, чьи отношения и дело всей жизни постепенно разрушает общая трагедия, чем ещё одну скучную историю о призраках. Впрочем, драматическая сторона истории всё равно перевешивает, и в итоге «Мурмурация» — это самый трогательный и живой эпизод из всего сериала. Он больше похож на сериалы Майкла Флэнагана, чем на творчество дель Торо, но здесь это скорее в плюс.

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