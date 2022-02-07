Все номинанты на антипремию «Золотая малина»

Организаторы «Золотой малины» объявили список номинантов на антипремию в 2022 году. В него попали актеры вроде Бена Аффлека и Джареда Лето, а больше всего номинаций оказалось у мюзикла «Диана» от Netflix.

Но гораздо примечательнее, что Брюс Уиллис в этом году удостоился своей собственной номинации.

Худшая актерская игра Брюса Уиллиса:

American Siege;

«Преступный квест»;

«Звездный рубеж»;

Deadlock;

Fortress;

«Полночь на злаковом поле»;

«За гранью жизни»;

Survive the Game.

Худший фильм

«Диана: Мюзикл»;

«Бесконечность»;

«Карен»;

«Космический джем: Новое поколение»;

«Женщина в окне».

Худший актер

Скотт Иствуд («Опасный»);

Роу Хартэмпф («Диана: Мюзикл»);

Леброн Джеймс («Космический джем: Новое поколение»);

Бен Платт («Дорогой Эван Хансен»);

Марк Уолберг («Бесконечность»);

Худшая актриса

Эми Адамс («Женщина в окне»);

Жанна де Ваал («Диана: Мюзикл»);

Меган Фокс («Полночь на злаковом поле»);

Тэрин Мэннинг («Карен»);

Руби Роуз («Ангел мести»).

Худший актер второго плана

Бен Аффлек («Последняя дуэль»);

Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»);

Мэл Гибсон («Опасный»);

Гарет Кигэн («Диана: Мюзикл»);

Джаред Лето («Дом Gucci»).

Худшая актриса второго плана

Эми Адамс («Дорогой Эван Хансен»);

Софи Куксон («Бесконечность»);

Дави Эрин («Диана: Мюзикл»);

Джуди Кэй («Диана: Мюзикл»);

Тэрин Мэннинг («Все до последнего»).

Худший экранный дуэт

Леброн Джеймс и любой анимационный персонаж в «Космическом Джеме 2»;

Джаред Лето и его латексное лицо, одежда и нелепый акцент в «Доме Gucci»;

Бен Платт и любой другой персонаж, который ведет себя так, словно поющий 24 на 7 Платт — это нормально, в «Дорогом Эване Хансене»;

Том и Джерри в «Томе и Джерри»;

Любой актер и любой музыкальный номер в «Диане: Мюзикл».

Худший режиссер

Кристофер Эшли («Диана: Мюзикл»);

Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»);

Дэмон «Коук» Дэниелс («Карен»);

Ренни Харлин («Ограбление по-джентльменски»);

Джо Райт («Женщина в окне»).

Худший сценарий

«Диана: Мюзикл»;

«Карен»;

«Женщина в окне»;

«Ограбление по-джентльменски»;

«Твист».

Победителей огласят за день до вручения премии «Оскар» — 26 марта.