Все номинанты на антипремию «Золотая малина»

Организаторы «Золотой малины» объявили список номинантов на антипремию в 2022 году. В него попали актеры вроде Бена Аффлека и Джареда Лето, а больше всего номинаций оказалось у мюзикла «Диана» от Netflix.
Но гораздо примечательнее, что Брюс Уиллис в этом году удостоился своей собственной номинации.
Худшая актерская игра Брюса Уиллиса:
- American Siege;
- «Преступный квест»;
- «Звездный рубеж»;
- Deadlock;
- Fortress;
- «Полночь на злаковом поле»;
- «За гранью жизни»;
- Survive the Game.
Худший фильм
- «Диана: Мюзикл»;
- «Бесконечность»;
- «Карен»;
- «Космический джем: Новое поколение»;
- «Женщина в окне».
Худший актер
- Скотт Иствуд («Опасный»);
- Роу Хартэмпф («Диана: Мюзикл»);
- Леброн Джеймс («Космический джем: Новое поколение»);
- Бен Платт («Дорогой Эван Хансен»);
- Марк Уолберг («Бесконечность»);
Худшая актриса
- Эми Адамс («Женщина в окне»);
- Жанна де Ваал («Диана: Мюзикл»);
- Меган Фокс («Полночь на злаковом поле»);
- Тэрин Мэннинг («Карен»);
- Руби Роуз («Ангел мести»).
Худший актер второго плана
- Бен Аффлек («Последняя дуэль»);
- Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»);
- Мэл Гибсон («Опасный»);
- Гарет Кигэн («Диана: Мюзикл»);
- Джаред Лето («Дом Gucci»).
Худшая актриса второго плана
- Эми Адамс («Дорогой Эван Хансен»);
- Софи Куксон («Бесконечность»);
- Дави Эрин («Диана: Мюзикл»);
- Джуди Кэй («Диана: Мюзикл»);
- Тэрин Мэннинг («Все до последнего»).
Худший экранный дуэт
- Леброн Джеймс и любой анимационный персонаж в «Космическом Джеме 2»;
- Джаред Лето и его латексное лицо, одежда и нелепый акцент в «Доме Gucci»;
- Бен Платт и любой другой персонаж, который ведет себя так, словно поющий 24 на 7 Платт — это нормально, в «Дорогом Эване Хансене»;
- Том и Джерри в «Томе и Джерри»;
- Любой актер и любой музыкальный номер в «Диане: Мюзикл».
Худший режиссер
- Кристофер Эшли («Диана: Мюзикл»);
- Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»);
- Дэмон «Коук» Дэниелс («Карен»);
- Ренни Харлин («Ограбление по-джентльменски»);
- Джо Райт («Женщина в окне»).
Худший сценарий
- «Диана: Мюзикл»;
- «Карен»;
- «Женщина в окне»;
- «Ограбление по-джентльменски»;
- «Твист».
Победителей огласят за день до вручения премии «Оскар» — 26 марта.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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