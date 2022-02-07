    3
    Новости

    Все номинанты на антипремию «Золотая малина»

    7 февраля 2022
    07.02.2022
    4003
    1 минута на чтение
    Все номинанты на антипремию «Золотая малина»

    Организаторы «Золотой малины» объявили список номинантов на антипремию в 2022 году. В него попали актеры вроде Бена Аффлека и Джареда Лето, а больше всего номинаций оказалось у мюзикла «Диана» от Netflix.

    Но гораздо примечательнее, что Брюс Уиллис в этом году удостоился своей собственной номинации.

    Худшая актерская игра Брюса Уиллиса:

    • American Siege;
    • «Преступный квест»;
    • «Звездный рубеж»;
    • Deadlock;
    • Fortress;
    • «Полночь на злаковом поле»;
    • «За гранью жизни»;
    • Survive the Game.

    Худший фильм

    • «Диана: Мюзикл»;
    • «Бесконечность»;
    • «Карен»;
    • «Космический джем: Новое поколение»;
    • «Женщина в окне».

    Худший актер

    • Скотт Иствуд («Опасный»);
    • Роу Хартэмпф («Диана: Мюзикл»);
    • Леброн Джеймс («Космический джем: Новое поколение»);
    • Бен Платт («Дорогой Эван Хансен»);
    • Марк Уолберг («Бесконечность»);

    Худшая актриса

    • Эми Адамс («Женщина в окне»);
    • Жанна де Ваал («Диана: Мюзикл»);
    • Меган Фокс («Полночь на злаковом поле»);
    • Тэрин Мэннинг («Карен»);
    • Руби Роуз («Ангел мести»).

    Худший актер второго плана

    • Бен Аффлек («Последняя дуэль»);
    • Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»);
    • Мэл Гибсон («Опасный»);
    • Гарет Кигэн («Диана: Мюзикл»);
    • Джаред Лето («Дом Gucci»).

    Худшая актриса второго плана

    • Эми Адамс («Дорогой Эван Хансен»);
    • Софи Куксон («Бесконечность»);
    • Дави Эрин («Диана: Мюзикл»);
    • Джуди Кэй («Диана: Мюзикл»);
    • Тэрин Мэннинг («Все до последнего»).

    Худший экранный дуэт

    • Леброн Джеймс и любой анимационный персонаж в «Космическом Джеме 2»;
    • Джаред Лето и его латексное лицо, одежда и нелепый акцент в «Доме Gucci»;
    • Бен Платт и любой другой персонаж, который ведет себя так, словно поющий 24 на 7 Платт — это нормально, в «Дорогом Эване Хансене»;
    • Том и Джерри в «Томе и Джерри»;
    • Любой актер и любой музыкальный номер в «Диане: Мюзикл».

    Худший режиссер

    • Кристофер Эшли («Диана: Мюзикл»);
    • Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»);
    • Дэмон «Коук» Дэниелс («Карен»);
    • Ренни Харлин («Ограбление по-джентльменски»);
    • Джо Райт («Женщина в окне»).

    Худший сценарий

    • «Диана: Мюзикл»;
    • «Карен»;
    • «Женщина в окне»;
    • «Ограбление по-джентльменски»;
    • «Твист».

    Победителей огласят за день до вручения премии «Оскар» — 26 марта.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор комикса «История научной фантастики в комиксах». Это база!
    0
    4337
    Обзор комикса «История научной фантастики в комиксах». Это база!

    Путешествие сквозь пространство и время по следам первых фантастов — и вплоть до наших дней.

    Игры 2021 года, которые мы пропустили. Часть 3: последняя
    0
    19005
    Игры 2021 года, которые мы пропустили. Часть 3: последняя

    Симулятор злого гения, фэнтезийные приключения и издевательство над вашей любимой пошаговой стратегией.

    История Critical Role: от домашних игр до рекордов на Kickstarter и мультсериала 8
    0
    70283
    История Critical Role: от домашних игр до рекордов на Kickstarter и мультсериала

    Что нужно знать перед просмотром нового мультсериала The Legend of Vox Machina

    «Падение Луны»: дожили, Эммерих устал от катастроф! 9
    0
    118201
    «Падение Луны»: дожили, Эммерих устал от катастроф!

    Фильм, полный продакт-плейсмента и логических ляпов.

    Джо Аберкромби «Мудрость толпы»
    0
    130131
    Джо Аберкромби «Мудрость толпы». До развязки ещё далеко?

    Финал трилогии с заделом на будущее.

    1
    0
    190549
    Какие новые сериалы смотреть в феврале 2022?

    Комедия о похождениях зомби-преступника, мультсериалы по видеоиграм и история про очередной маленький городок с чертовщинкой.

    Обсуждаем наиболее яркие видеоигры 2021 года в 45-м выпуске подкаста
    0
    432996
    Обсуждаем наиболее яркие видеоигры 2021 года в 45-м выпуске подкаста

    Не только лучшие, но и худшие!

    Открывающие титры первой части «Этерны»
    0
    196798
    Магия, боги и нежить «Отблесков Этерны»

    Сверхъестественные элементы цикла Веры Камши.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить