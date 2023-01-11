Все победите премии «Золотой глобус 2023»

В ночь с 10 на 11 января прошла 80 по счету церемония вручения «Золотого глобуса», в рамках которой были названы все победители премии.

В этом году фантастики оказалось немного. Награды получили «Все везде и сразу», «Пиноккио» Гильермо дель Торо, «Черная пантера 2» и «Дом дракона».

Полный список: