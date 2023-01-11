    3
    Новости

    Все победите премии «Золотой глобус 2023»

    11 января 2023
    Avatar photo
    11.01.2023
    257
    1 минута на чтение
    Все победите премии «Золотой глобус 2023»

    В ночь с 10 на 11 января прошла 80 по счету церемония вручения «Золотого глобуса», в рамках которой были названы все победители премии.

    В этом году фантастики оказалось немного. Награды получили «Все везде и сразу», «Пиноккио» Гильермо дель Торо, «Черная пантера 2» и «Дом дракона».

    Полный список:

    • Лучший фильм — «Фабельманы»;
    • Лучшая драма — «Банши Инишерина»;
    • Лучший иностранный фильм — «Аргентина, 1985»;
    • Лучший режиссер — Стивен Спилберг («Фабельманы»);
    • Лучшая мужская роль в драме — Остин Батлер («Элвис»);
    • Лучшая женская роль в драме — Кейт Бланшетт («Тар»);
    • Лучшая мужская роль в комедии — Колин Фаррелл («Банши Инишерина»);
    • Лучшая женская роль в комедии — Мишель Йео («Все везде и сразу»);
    • Лучшая мужская роль второго плана — Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»);
    • Лучшая женская роль второго плана — Анджела Бассетт («Черная пантера: Ваканда навеки»);
    • Лучший мультфильм — «Пиноккио» Гильермо дель Торо;
    • Лучший сценарий — «Банши Инишерина»;
    • Лучший саундтрек — «Вавилон»;
    • Лучшая песня — Naatu Naatu из «RRR: Рядом ревет революция»;
    • Лучший драматический сериал — «Дом дракона»;
    • Лучший комедийный сериал — «Начальная школа Эбботт»;
    • Лучший мини-сериал — «Белый лотос»;
    • Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Кевин Костнер («Йеллоустон»);
    • Лучшая женская роль в драматическом сериале — Зендея («Эйфория»);
    • Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
    • Лучшая женская роль в комедийном сериале — Квинта Брансон («Начальная школа Эбботт»);
    • Лучшая мужская роль в мини-сериале — Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»);
    • Лучшая женская роль в мини-сериале — Аманда Сайфред («Выбывшая»);
    • Лучшая мужская роль второго плана в сериале — Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа Эбботт»);
    • Лучшая женская роль второго плана в сериале — Джулия Гарнер («Озарк»);
    • Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале — Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»);
    • Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»).

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Лучшие настольные игры 2022 года. Descent. Сказания тьмы
    0
    3942
    Лучшие настольные игры 2022 года

    Несмотря на все сложности и несколько отменённых проектов по локализациям, в 2022 году вышло множество хороших настольных игр.

    Чем кончился сериал «Тёмные начала»? Обзор 3 сезона 2
    0
    47887
    Чем кончился сериал «Тёмные начала»? Обзор 3 сезона

    Экранизация книг Филипа Пулмана закончилась мощно и душевно.

    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только 10
    0
    143422
    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только

    Помянем тех, кто не дожил до 2023-го. В том числе — наших любимых писателей, актёров и великих композиторов.

    Лучшие сериалы 2022 года: фантастика, фэнтези и ужасы 1
    0
    124052
    Лучшие сериалы 2022 года: фантастика, фэнтези и ужасы

    Фантастические, мистические, бунтарские, сатирические, дающие надежду. И один настолько спорный, что о нём невозможно молчать.

    Лучшие мультфильмы 2022 года по версии «Мира фантастики» 6
    0
    177646
    Лучшие мультфильмы 2022 года по версии «Мира фантастики»

    Не только блокбастеры от Disney и Pixar, но и необычная, авторская анимация

    Какое аниме выйдет в 2023 году: новинки 2
    0
    252833
    Какое аниме выйдет в 2023 году: новинки

    Возвращение Кэнсина и Вэша Урагана! Экранизация Nioh! Акушер, переродившийся младенцем любимой певицы! И, чем чёрт не шутит, наконец-то «Спираль» Ито?

    Лучшие видеоигры 2022: фантастические блокбастеры 3
    0
    277837
    Лучшие видеоигры 2022: фантастические блокбастеры

    Marvel’s Midnight Suns, Bayonetta 3, God of War: Ragnarök, Elden Ring и другие.

    Лучшие книги 2022: фантастика, фэнтези и мистика 9
    0
    323060
    Лучшие книги 2022: фантастика, фэнтези и мистика

    Кого выбрали лучшим фэнтези, кого — лучшей отечественной книгой, а какой зарубежный роман мы ждали на русском 30 лет.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить