Все победите премии «Золотой глобус 2023»

В ночь с 10 на 11 января прошла 80 по счету церемония вручения «Золотого глобуса», в рамках которой были названы все победители премии.
В этом году фантастики оказалось немного. Награды получили «Все везде и сразу», «Пиноккио» Гильермо дель Торо, «Черная пантера 2» и «Дом дракона».
Полный список:
- Лучший фильм — «Фабельманы»;
- Лучшая драма — «Банши Инишерина»;
- Лучший иностранный фильм — «Аргентина, 1985»;
- Лучший режиссер — Стивен Спилберг («Фабельманы»);
- Лучшая мужская роль в драме — Остин Батлер («Элвис»);
- Лучшая женская роль в драме — Кейт Бланшетт («Тар»);
- Лучшая мужская роль в комедии — Колин Фаррелл («Банши Инишерина»);
- Лучшая женская роль в комедии — Мишель Йео («Все везде и сразу»);
- Лучшая мужская роль второго плана — Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»);
- Лучшая женская роль второго плана — Анджела Бассетт («Черная пантера: Ваканда навеки»);
- Лучший мультфильм — «Пиноккио» Гильермо дель Торо;
- Лучший сценарий — «Банши Инишерина»;
- Лучший саундтрек — «Вавилон»;
- Лучшая песня — Naatu Naatu из «RRR: Рядом ревет революция»;
- Лучший драматический сериал — «Дом дракона»;
- Лучший комедийный сериал — «Начальная школа Эбботт»;
- Лучший мини-сериал — «Белый лотос»;
- Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Кевин Костнер («Йеллоустон»);
- Лучшая женская роль в драматическом сериале — Зендея («Эйфория»);
- Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
- Лучшая женская роль в комедийном сериале — Квинта Брансон («Начальная школа Эбботт»);
- Лучшая мужская роль в мини-сериале — Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»);
- Лучшая женская роль в мини-сериале — Аманда Сайфред («Выбывшая»);
- Лучшая мужская роль второго плана в сериале — Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа Эбботт»);
- Лучшая женская роль второго плана в сериале — Джулия Гарнер («Озарк»);
- Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале — Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»);
- Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»).
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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