Все победители научно-популярной премии «Просветитель 2022»

22 декабря организаторы премии за лучшее научно-популярное произведение «Просветитель» объявили победителей на ХV торжественной церемонии. Награждение прошло в день памяти основателя премии Дмитрия Зимина. Жюри выбрало лучшую научно-популярную книгу на русском языке («Просветитель»), главную книгу об общественно-политическом процессе в России («ПолитПросвет») и лучший научной-популярный перевод («Просветитель.Перевод»).

«Просветитель»

Номинация «Гуманитарные науки»

Михаил Майзульс «Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии» (Альпина нон-фикшн);

Номинация «Естественные и точные науки»

Ольга Филатова «Облачно, возможны косатки» (Альпина нон-фикшн).

«Просветитель.Перевод»

Номинация «Гуманитарные науки»

Дуглас Смит «Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели» (CORPUS)

Перевод: Евгения Фоменко

Редактор: Мария Нестеренко

Номинации «Естественные и точные науки»

Дуг Макдугалл «Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты» (Бомбора)

Перевод: Евгений Поникаров

Редакторы: Павел Плечов, Ирина Борисова

Спецнаграда 2022 года «ПолитПросвет»

Евгения Лёзина «ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы» (Новое литературное обозрение).

В этом году организаторы «Просветителя» заменили награду в виде статуэтки на цифровой актив NFT. Награждение прошло в прямом эфире на сайте премии, в ходе которого на криптокошельки лауреатов проходило зачисление токенов.

«Просветитель» — премия Дмитрия Зимина, которая вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке с 2008 года. До 2015 года она вручалась фондом Зимина «Династия», а с 2016 уже при поддержке Zimin Foundation, поскольку «Династию» признали «иностранным агентом». Задача премии — привлечь внимание к просветительству как читателей и любителей нон-фикшена, так и молодых авторов, популяризаторов науки.