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    Новости

    Вы можете выдвинуть номинантов на премию «Вавилонская рыбка» за лучший перевод

    6 февраля 2023
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    06.02.2023
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    1 минута на чтение
    Организаторы премии в области перевода фантастических книг «Вавилонская рыбка» объявили победителей

    Оргкомитет Петербургской фантастической ассамблеи объявил о старте этапа номинаций для следующего сезона литературной премии «Вавилонская рыбка». Премия призвана поощрить переводчиков, которые работают с фантастической литературой; награда отмечает и роман, и переводчика.

    Любой желающий может внести своего кандидата в посты сообщества в телеграме или ВКонтакте. Каждый номинатор имеет право выдвинуть одно произведение. Основные критерии такое:

    • фантастический роман, первый или новый перевод которого с языка оригинала был издан в России с 1 января по 31 декабря 2021 года тиражом не менее 1000 экземпляров типографским способом. Годом публикации считается дата, указанная на титульном листе книги;
    • фантастический роман, вышедший в нескольких томах, публикация первого или нового перевода которого с языка оригинала была завершена в России с 1 января по 31 декабря 2021 года тиражом не менее 1000 экземпляров типографским способом, а перевод выполнен одним переводчиком либо коллективом переводчиков, которые совместно работали над всеми томами. Годом публикации считается дата выхода последнего тома романа, указанная на титульном листе.

    К номинации не принимаются произведения переводчиков из жюри и отдельные несамостоятельные тома произведений. Полный список переводов за приведёный период можно глянуть в отдельном списке.

    Все подробности о премии можно прочесть на сайте Фантассамблеи.

    В оргкомитет премии сезона-2023 вошли:

    • Елена Кисленкова (переводчик);
    • Наталья Витько (редактор);
    • Светлана Позднякова (редактор);
    • Станислав Барышников (редактор);
    • Елена Бойцова (секретарь премии).

    А в жюри в 2023 году вошли:

    • Юрий Андрейчук — переводчик, лауреат премии «Вавилонская рыбка» 2022 года (Москва);
    • Владимир Беленкович — переводчик, лауреат премии «Вавилонская рыбка» 2020 года (Израиль);
    • Александр Гузман — переводчик (Санкт-Петербург);
    • Константин Мильчин — книжный критик (Москва);
    • Наталья О’Шей — певица, лингвист, писатель (Россия, Ирландия);
    • Владимир Обручев — руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства «Бомбора» (Москва);
    • Галина Юзефович — книжный критик (Москва).

    Номинирование продлится со 6 февраля по 31 марта 2023 года.

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