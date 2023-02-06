Вы можете выдвинуть номинантов на премию «Вавилонская рыбка» за лучший перевод

Оргкомитет Петербургской фантастической ассамблеи объявил о старте этапа номинаций для следующего сезона литературной премии «Вавилонская рыбка». Премия призвана поощрить переводчиков, которые работают с фантастической литературой; награда отмечает и роман, и переводчика.

Любой желающий может внести своего кандидата в посты сообщества в телеграме или ВКонтакте. Каждый номинатор имеет право выдвинуть одно произведение. Основные критерии такое:

фантастический роман, первый или новый перевод которого с языка оригинала был издан в России с 1 января по 31 декабря 2021 года тиражом не менее 1000 экземпляров типографским способом. Годом публикации считается дата, указанная на титульном листе книги;

фантастический роман, вышедший в нескольких томах, публикация первого или нового перевода которого с языка оригинала была завершена в России с 1 января по 31 декабря 2021 года тиражом не менее 1000 экземпляров типографским способом, а перевод выполнен одним переводчиком либо коллективом переводчиков, которые совместно работали над всеми томами. Годом публикации считается дата выхода последнего тома романа, указанная на титульном листе.

К номинации не принимаются произведения переводчиков из жюри и отдельные несамостоятельные тома произведений. Полный список переводов за приведёный период можно глянуть в отдельном списке.

Все подробности о премии можно прочесть на сайте Фантассамблеи.

В оргкомитет премии сезона-2023 вошли:

Елена Кисленкова (переводчик);

Наталья Витько (редактор);

Светлана Позднякова (редактор);

Станислав Барышников (редактор);

Елена Бойцова (секретарь премии).

А в жюри в 2023 году вошли:

Юрий Андрейчук — переводчик, лауреат премии «Вавилонская рыбка» 2022 года (Москва);

Владимир Беленкович — переводчик, лауреат премии «Вавилонская рыбка» 2020 года (Израиль);

Александр Гузман — переводчик (Санкт-Петербург);

Константин Мильчин — книжный критик (Москва);

Наталья О’Шей — певица, лингвист, писатель (Россия, Ирландия);

Владимир Обручев — руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства «Бомбора» (Москва);

Галина Юзефович — книжный критик (Москва).

Номинирование продлится со 6 февраля по 31 марта 2023 года.