Вы можете выдвинуть номинантов на премию «Вавилонская рыбка» за лучший перевод

Оргкомитет Петербургской фантастической ассамблеи объявил о старте этапа номинаций для следующего сезона литературной премии «Вавилонская рыбка». Премия призвана поощрить переводчиков, которые работают с фантастической литературой; награда отмечает и роман, и переводчика.
Любой желающий может внести своего кандидата в посты сообщества в телеграме или ВКонтакте. Каждый номинатор имеет право выдвинуть одно произведение. Основные критерии такое:
- фантастический роман, первый или новый перевод которого с языка оригинала был издан в России с 1 января по 31 декабря 2021 года тиражом не менее 1000 экземпляров типографским способом. Годом публикации считается дата, указанная на титульном листе книги;
- фантастический роман, вышедший в нескольких томах, публикация первого или нового перевода которого с языка оригинала была завершена в России с 1 января по 31 декабря 2021 года тиражом не менее 1000 экземпляров типографским способом, а перевод выполнен одним переводчиком либо коллективом переводчиков, которые совместно работали над всеми томами. Годом публикации считается дата выхода последнего тома романа, указанная на титульном листе.
К номинации не принимаются произведения переводчиков из жюри и отдельные несамостоятельные тома произведений. Полный список переводов за приведёный период можно глянуть в отдельном списке.
Все подробности о премии можно прочесть на сайте Фантассамблеи.
В оргкомитет премии сезона-2023 вошли:
- Елена Кисленкова (переводчик);
- Наталья Витько (редактор);
- Светлана Позднякова (редактор);
- Станислав Барышников (редактор);
- Елена Бойцова (секретарь премии).
А в жюри в 2023 году вошли:
- Юрий Андрейчук — переводчик, лауреат премии «Вавилонская рыбка» 2022 года (Москва);
- Владимир Беленкович — переводчик, лауреат премии «Вавилонская рыбка» 2020 года (Израиль);
- Александр Гузман — переводчик (Санкт-Петербург);
- Константин Мильчин — книжный критик (Москва);
- Наталья О’Шей — певица, лингвист, писатель (Россия, Ирландия);
- Владимир Обручев — руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства «Бомбора» (Москва);
- Галина Юзефович — книжный критик (Москва).
Номинирование продлится со 6 февраля по 31 марта 2023 года.
Читайте также
Победители премии за лучший перевод фантастики «Вавилонская рыбка 2022»
Выбор читателей — «Агент влияния» Уильяма Гибсона (перевела Екатерина Доброхотова-Майкова). Выбор жюри — «Шенна» Пядара О’Лери (перевёл Юрий Андрейчук).
-
Рекомендуем
Погибшие космонавты и аварии в космосе, реальные и мифические
Главные научные фантасты современности
Сериал Star Wars Underworld: неснятый криминальный нуар по «Звёздным войнам»
Если бы супергерои правили государством
Фауст, Дьявол и народные представления. Читаем отрывок из книги «История магии и суеверий»
-
Наши комиксы
Комикс: Marvel vs DC: Всё купленоНеужели «Дисней» подкупили всех кинокритиков?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.