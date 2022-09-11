Победители премии за лучший перевод фантастики «Вавилонская рыбка 2022»

10 сентября в Центре Британской Книги организаторы премии за лучший перевод «Вавилонская рыбка 2022» объявили победителей!
Выбор читателей — «Агент влияния» Уильяма Гибсона (перевела с английского Екатерина Доброхотова-Майкова).
Выбор жюри — «Шенна» Пядара О’Лери (перевёл с ирландского Юрий Андрейчук).
В шорт-лист входили 9 переводных работ:
- Валенте М. Кэтрин «Сияние» — перевод с английского Наталии Осояну
- Гибсон Уильям «Агент влияния» — перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой
- Инг Джаннет «Под маятником солнца» — перевод с английского Марии Акимовой
- Миллер Мадлен «Цирцея» — перевод с английского Любови Трониной
- Миллер Мадлен «Песнь Ахилла» — перевод с английского Анастасии Завозовой
- Морган Ричард — цикл «Страна, достойная своих героев»: «Стальные останки», «Хладные легионы», «Тёмные ущелья». Перевод с английского Наталии Осояну
- О’Лери Пядар «Шенна» — перевод с ирландского Юрия Андрейчука
- Окорафор Ннеди «Кто боится смерти» — перевод с английского Анны Савиных
- Уолтон Джо «Клык и коготь» — перевод с английского Владимира Беленковича
Все издания — за 2020 год.
В жюри в этом сезоне вошли:
- Андрей Василевский — критик, поэт, главный редактор журнала «Новый мир» (Москва);
- Анастасия Грызунова — переводчик (Москва);
- Михаил Молчанов — переводчик (Тула);
- Владимир Обручев — руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства «Бомбора» (Москва);
- Ася Михеева — писатель, литературный критик, психолог (Москва).
Лауреатами становятся как автор оригинального текста, так и переводчик. Премия получила своё название в честь существа из цикла Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», помогавшего героям понимать все языки во вселенной.
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