    3
    Новости

    Победители премии за лучший перевод фантастики «Вавилонская рыбка 2022»

    11 сентября 2022
    11.09.2022
    17
    1 минута на чтение
    Какие книги вошли в шорт-лист премии за лучший перевод «Вавилонская рыбка» сезона 2022?

    10 сентября в Центре Британской Книги организаторы премии за лучший перевод «Вавилонская рыбка 2022» объявили победителей!

    Выбор читателей — «Агент влияния» Уильяма Гибсона (перевела с английского Екатерина Доброхотова-Майкова).

    Выбор жюри — «Шенна» Пядара О’Лери (перевёл с ирландского Юрий Андрейчук).

    В шорт-лист входили 9 переводных работ:

    • Валенте М. Кэтрин «Сияние» — перевод с английского Наталии Осояну
    • Гибсон Уильям «Агент влияния» — перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой
    • Инг Джаннет «Под маятником солнца» — перевод с английского Марии Акимовой
    • Миллер Мадлен «Цирцея» — перевод с английского Любови Трониной
    • Миллер Мадлен «Песнь Ахилла» — перевод с английского Анастасии Завозовой
    • Морган Ричард — цикл «Страна, достойная своих героев»: «Стальные останки», «Хладные легионы», «Тёмные ущелья». Перевод с английского Наталии Осояну
    • О’Лери Пядар «Шенна» — перевод с ирландского Юрия Андрейчука
    • Окорафор Ннеди «Кто боится смерти» — перевод с английского Анны Савиных
    • Уолтон Джо «Клык и коготь» — перевод с английского Владимира Беленковича

    Все издания — за 2020 год.

    В жюри в этом сезоне вошли:

    • Андрей Василевский — критик, поэт, главный редактор журнала «Новый мир» (Москва);
    • Анастасия Грызунова — переводчик (Москва);
    • Михаил Молчанов — переводчик (Тула);
    • Владимир Обручев — руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства «Бомбора» (Москва);
    • Ася Михеева — писатель, литературный критик, психолог (Москва).

    Лауреатами становятся как автор оригинального текста, так и переводчик. Премия получила своё название в честь существа из цикла Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», помогавшего героям понимать все языки во вселенной.

    Читайте также

    Организаторы премии в области перевода фантастических книг «Вавилонская рыбка» объявили победителей

    Победители премии за лучший перевод фантастики «Вавилонская рыбка 2021»

     Кот-император |  23.08.2021

    Выбор читателей — «Дорога запустения» Йена Макдональда (перевёл Николай Караев). Выбор жюри — «Идеальное несовершенство» Яцека Дукая (перевёл Сергей Легеза).

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 7
    0
    14998
    Брайан Стейвли «Огненная кровь». Трое против колдовского мира

    Эпическое фэнтези о спасении империи.

    Читаем космическое фэнтези «Доминум» Полины Граф
    0
    114157
    Читаем космическое фэнтези «Доминум» Полины Граф

    В отрывке мы знакомимся ближе с эквилибриумом Альдебараном Стойким, префектом префектуры Кальцеон, куда входит Солнечная система.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 9
    0
    123988
    Фонда Ли «Нефритовое наследие». Гангстеры на страже прогресса

    Криминальное технофэнтези в духе «Крёстного отца».

    Мир фантастики №226 (сентябрь 2022) 2
    0
    172744
    Мир фантастики №226 (сентябрь 2022)

    Творцы и творения во всех проявлениях.

    «Почти 20 лет прошло, а я ещё здесь». Беседа с Борисом Невским, старожилом «Мира фантастики» 15
    0
    233960
    «Почти 20 лет прошло, а я ещё здесь». Беседа с Борисом Невским, старожилом «Мира фантастики»

    Как изменился МФ, за какие аниме-рекомендации Борис поставил другу два пива и как стать рецензентом в МФ. 

    Какие фильмы смотреть в сентябре 2022? Страшные сказки для всей семьи 6
    0
    218338
    Какие фильмы смотреть в сентябре 2022? Страшные сказки для всей семьи

    Не кино, а просто сказка: феи, ведьмы, джинны и африканские шаманы.

    Фэнтезийный вестерн. Читаем книгу «Волк среди теней» Дэвида Геммела
    0
    225467
    Фэнтезийный вестерн. Читаем книгу «Волк среди теней» Дэвида Геммела

    Вся трилогия переиздана в одном томе.

    С чего начать читать Чайну Мьевиля?
    0
    283117
    С чего начать читать Чайну Мьевиля?

    Один из самых оригинальных фантастов современности.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить