Победители премии за лучший перевод фантастики «Вавилонская рыбка 2022»

10 сентября в Центре Британской Книги организаторы премии за лучший перевод «Вавилонская рыбка 2022» объявили победителей!

Выбор читателей — «Агент влияния» Уильяма Гибсона (перевела с английского Екатерина Доброхотова-Майкова).

Выбор жюри — «Шенна» Пядара О’Лери (перевёл с ирландского Юрий Андрейчук).

В шорт-лист входили 9 переводных работ:

Валенте М. Кэтрин «Сияние» — перевод с английского Наталии Осояну

Гибсон Уильям «Агент влияния» — перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой

Инг Джаннет «Под маятником солнца» — перевод с английского Марии Акимовой

Миллер Мадлен «Цирцея» — перевод с английского Любови Трониной

Миллер Мадлен «Песнь Ахилла» — перевод с английского Анастасии Завозовой

Морган Ричард — цикл «Страна, достойная своих героев»: «Стальные останки», «Хладные легионы», «Тёмные ущелья». Перевод с английского Наталии Осояну

О’Лери Пядар «Шенна» — перевод с ирландского Юрия Андрейчука

Окорафор Ннеди «Кто боится смерти» — перевод с английского Анны Савиных

Уолтон Джо «Клык и коготь» — перевод с английского Владимира Беленковича

Все издания — за 2020 год.

В жюри в этом сезоне вошли:

Андрей Василевский — критик, поэт, главный редактор журнала «Новый мир» (Москва);

Анастасия Грызунова — переводчик (Москва);

Михаил Молчанов — переводчик (Тула);

Владимир Обручев — руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства «Бомбора» (Москва);

Ася Михеева — писатель, литературный критик, психолог (Москва).

Лауреатами становятся как автор оригинального текста, так и переводчик. Премия получила своё название в честь существа из цикла Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», помогавшего героям понимать все языки во вселенной.