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    #Викторианская эпоха #магический реализм

    Джаннет Инг «Под маятником солнца»: фэнтези в манере сестёр Бронте

    30 ноября 2020
    Евгения Сафонова
    30.11.2020
    13163
    2 минуты на чтение
    #Викторианская эпоха #магический реализм

    В альтернативной Англии Джеймс Кук, помимо всего прочего, открыл легендарную Аркадию — волшебную страну, где обитают фейри. После Кука в Аркадии побывало немало исследователей; теперь, во времена правления королевы Виктории, пришло время миссионеров, которые надеются обратить сказочный народ в христианскую веру. Одним из этих миссионеров становится брат юной Кэтрин Хелстон, однако вскоре после прибытия в Аркадию он перестаёт отвечать на письма. Полная решимости найти его, Кэтрин отправляется следом. Но в особняке, приютившем её брата в Аркадии, она находит лишь пугающие тайны и делает шокирующие открытия о себе самой.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2020 7

    Jeannette Ng
    Under the Pendulum Sun
    Роман
    Жанр: фэнтези
    Выход оригинала: 2017
    Художник: Джон Култхарт
    Переводчик: М. Акимова
    Издательство: АСТ, 2020
    Серия: «Мастера магического реализма»
    512 стр., 1500 экз.
    Похоже на:
    Эмили Бронте «Грозовой перевал»
    Сюзанна Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»

    За роман «Под маятником солнца» Джаннет Инг получила Британскую премию фэнтези и Премию имени Джона Кэмпбелла за лучший дебют. Однако имя писательницы овеяно скандальной славой: на вручении награды Инг обвинила Джона Кэмпбелла в фашизме. Её слова вызвали огромный резонанс, и в итоге награду переименовали в «Премию лучшему новому писателю-фантасту за выдающиеся достижения».

    К воззрениям и высказываниям Инг можно относиться по-разному, но в том, что её дебютный роман свои премии заслужил, сомневаться не приходится. «Под маятником солнца» — изящная, красочная, умная и красивая работа, где теология сходится с готическими традициями, а библейские цитаты соседствуют с отсылками к творчеству сестёр Бронте. Тут узнаёшь сцену из «Джейн Эйр», там — элементы, заимствованные из «Грозового перевала» (без плагиата и со всем уважением к первоисточнику, конечно). В мрачном особняке с красноречивым названием Гефсимания искушения и опасности поджидают на каждом шагу, а старые письма и дневники скрывают истины, которые опаснее любой лжи. Не обошлось и без «безумицы на чердаке», а роли населяющих дом призраков играют прислужники-фейри — такие же неуловимые и пугающие, как привидения.

    Но в первую очередь это волшебная и жутковатая экскурсия в Дивную страну, достойно продолжающая традиции «Джонатана Стренджа и мистера Норрелла» Сюзанны Кларк. Завораживающие, необъяснимые и страшные чудеса здесь поджидают почти на каждой странице. В Аркадии морские киты плавают в толще земли, а морскими они названы потому, что скрывают море внутри себя. Луна — гигантская рыба, похожая на глубоководного удильщика, рассекающего небеса. Солнце — пылающий маятник, подаривший название роману. Здесь зиму наколдовывают по прихоти Бледной Королевы Маб, а на рынке гоблинов можно купить мечты, утраченные воспоминания, йоркширский туман и лондонский смог.

    Сочный метафоричный язык помогает в полной мере погрузиться в этот фантастический безумный мир, проникнуться его вязкой атмосферой и ощутить веющий от текста холод. Интеллектуальной отстранённости в манере повествования больше, чем эмоций, но общая тональность идеально соответствует задумке. Ведь при ином исполнении история легко могла бы скатиться в излишнюю слащавость или сентиментальность.

    К недостаткам романа можно отнести предсказуемость сюжетных поворотов (для проницательных читателей, по крайней мере) и то, что главные герои — не столько яркие запоминающиеся личности, сколько наши глаза в Аркадии. А ещё куклы в жестоких играх фейри, которым любопытно препарировать человеческие души. И всё же это не портит общего впечатления, ведь сама Аркадия и её обитатели здесь куда важнее юных Хелстонов. Впрочем, погружаться в психологию героев, изучать их заблуждения и знакомиться с потаёнными желаниями лишь чуть менее интересно, чем наблюдать за маскарадами фейри, открывать новые уголки чудесного мира и спорить (или соглашаться) с любопытными трактовками библейских текстов.

    Итог: волшебная, пугающая и мастерски написанная история в духе сестёр Бронте о фейри, болезненной любви и сложностях богословия. Роман, который играет с библейскими текстами и готическими традициями столь же изящно и изобретательно, как обитатели Аркадии — с людьми, что осмелились забрести в их владения.

    Писатель-ролевик

    Джаннет Инг — уроженка Гонконга, но училась, живёт и работает в Великобритании. В университете она изучала Средневековье и эпоху Возрождения — по её дебютному роману это заметно. Кроме того, писательница ведёт ролевые игры живого действия и зарабатывает продажей костюмов.

    — Поговаривают, что Воющий Герцог и Властитель Ветров самые жестокие. Поговаривают, что Повелевающий Страхом самый сильный и могущественный. Хранитель Торжища самый расчетливый. Цветастый Король, Та, Что Спит За Горами, и Потерянные Императоры самые непредсказуемые и непостоянные… Все это правда, вы должны понимать, — он сглотнул. — Но осмелюсь сказать, больше всего я боюсь Бледной Королевы.

    — Почему же?

    В ответ губы мистера Бенджамина растянулись так сильно, что стали видны его скругленные коричневые зубы. Это была улыбка, но без малейшей капли веселья.

    — Потому что она самая человечная.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2020 7
    Джаннет Инг «Под маятником солнца»
    Стоит ли читать?
    Если вы любите творчество сестёр Бронте, Сюзанны Кларк или просто мрачные сказки о фейри — обязательно.
    Удачно
    язык
    волшебный мир
    атмосфера
    психологизм
    бэкграунд
    Неудачно
    предсказуемость сюжета
    характеры главных героев
    9
    Отлично

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    Евгения Сафонова
    Писатель, геймер, музыкант, злая бука. Давно и безнадёжно подсела на сказки, преимущественно недобрые.

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