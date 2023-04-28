«Вы все чудовища»: первый трейлер приквела «Голодных игр»

Lionsgate показала первый трейлер «Баллады о певчих птицах и змеях» — приквела «Голодных игр».

Действие романа разворачивается за 64 года до событий саги, а в центре сюжета — будущий президент Панема и главный антагонист трилогии Кориолан Сноу. Восемнадцатилетний Сноу хочет изменить свою судьбу, получив возможность стать ментором десятых Игр. Однако его восторженные мечты разбиваются, когда вместо ментора он оказывается наставником девушки из бедного 12 дистрикта.

Сноу воплотил Том Блит, его ученицу — Рейчел Зеглер. Кроме них в фильме снялись Питер Динклейдж, Хантер Шейфер и Виола Дэвис. Режиссёром выступил Фрэнсис Лоуренс, снявший последние фильмы франшизы, а сценарий написал Майкл Арндт («Голодные игры: И вспыхнет пламя»).

Постер

В зарубежный прокат картина выйдет 17 ноября.