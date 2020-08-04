Вышел трейлер «Изауры» — фантастического мультфильма о климатических изменениях

Lucan Animation представила трейлер фантастического южно-африканского мультфильма «Изаура» (в оригинале — Isaura»).

В центре сюжета девочка Изаура. Она родом из Мозамбика, может дышать под водой, разговаривать с черепахами и хочет спасти планету.

Отмечается, что часть картины нарисована от руки, а часть — с помощью технологии Unreal Engine.

По словам авторов, они хотели осветить проблему климатических изменений и разрушения окружающей среды через призму пострадавших от этого детей.

Работа над «Изаурой» все еще продолжается — у мультфильма пока нет даты выхода.