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    Новости

    Вышел трейлер «Изауры» — фантастического мультфильма о климатических изменениях

    4 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    04.08.2020
    1046
    0 минут на чтение
    Вышел трейлер «Изауры» — фантастического мультфильма о климатических изменениях

    Lucan Animation представила трейлер фантастического южно-африканского мультфильма «Изаура» (в оригинале — Isaura»).

    В центре сюжета девочка Изаура. Она родом из Мозамбика, может дышать под водой, разговаривать с черепахами и хочет спасти планету.

    Отмечается, что часть картины нарисована от руки, а часть — с помощью технологии Unreal Engine.

    По словам авторов, они хотели осветить проблему климатических изменений и разрушения окружающей среды через призму пострадавших от этого детей.

    Работа над «Изаурой» все еще продолжается — у мультфильма пока нет даты выхода.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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