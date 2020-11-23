Вышел трейлер «Робакопа 2077». Вы уже наверняка догадались, что это лютая дичь

Кинопрокатчик Kinologistika опубликовал трейлер то ли комедии, то ли триллера Automation, что можно перевести как «Автоматизация» или «Автоматика».

Тем не менее в России фильм получил название «Робакоп 2077», которое совсем не паразитирует на «Робокопе» и Cyberpunk 2077!

Вместо команды профессиональных актеров для озвучки ленты привлекли Yuri The Professional (в ролике название студии написано с ошибкой, кстати).

По сюжету Авто становится машиной для убийств, когда обнаруживает, что его хотят заменить на более эффективную модель. Разумеется, без отсебятины местного кинопрокатчика в синопсисе не обошлось: «2077. Наступил киберпанк». Надо же как-нибудь оправдать «2077» в названии ленты!

Сам «Робакоп 2077» вышел 29 ноября 2019 год. И фильм не то чтобы особо популярный — на IMDb у него 4,9 балла из 10 возможных. Его оценили всего 572 пользователя.