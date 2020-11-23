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    Вышел трейлер «Робакопа 2077». Вы уже наверняка догадались, что это лютая дичь

    23 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    23.11.2020
    410
    0 минут на чтение
    1

    Кинопрокатчик Kinologistika опубликовал трейлер то ли комедии, то ли триллера Automation, что можно перевести как «Автоматизация» или «Автоматика».

    Тем не менее в России фильм получил название «Робакоп 2077», которое совсем не паразитирует на «Робокопе» и Cyberpunk 2077!

    Вместо команды профессиональных актеров для озвучки ленты привлекли Yuri The Professional (в ролике название студии написано с ошибкой, кстати).

    По сюжету Авто становится машиной для убийств, когда обнаруживает, что его хотят заменить на более эффективную модель. Разумеется, без отсебятины местного кинопрокатчика в синопсисе не обошлось: «2077. Наступил киберпанк». Надо же как-нибудь оправдать «2077» в названии ленты!

    Сам «Робакоп 2077» вышел 29 ноября 2019 год. И фильм не то чтобы особо популярный — на IMDb у него 4,9 балла из 10 возможных. Его оценили всего 572 пользователя.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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