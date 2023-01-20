Wizards of the Coast опубликовала черновик новой лицензии D&D

Wizards of the Coast наконец-то представила первый черновик новой лицензии Dungeons & Dragons. Спустя несколько недель после развернувшегося скандала и действий сторонних издателей, компания показала обновлённый черновик, объявила об изменениях и рассказала, что сперва документ пройдёт внешнее тестирование. Причём высказаться решил Кайл Бринк, исполнительный продюсер D&D.

Читайте также Драконовы меры. Издатель Dungeons & Dragons меняет игровую лицензию и ставит под удар сотни авторов Текст обновлённой лицензии гласит, что Wizards of the Coast могут получать роялти с продаж, а также присвоить себе вашу работу.

Прежде всего, он объявил, что основную механику D&D выпустят под лицензией Creative Commons. Лицензией управляет одноимённая некоммерческая организация, поэтому издатели D&D в будущем не смогут её изменить.

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При этом лицензия OGL будет распространяться на всё, что выходит за рамки базовой игромеханики. В качестве примеров WotC приводят классы, заклинания и монстров. Новая версия OGL получила название OGL 1.2.

По сравнению с той версией документа, которая утекла в сеть ранее, OGL получит следующие изменения:

она будет распространяться только на контент, связанный с настольными ролевыми играми (включая контент для виртуальных игровых столов);

правила по выплате отчислений упразднены, финансовые отчёты никому составлять не нужно;

отличия коммерческой и некоммерческой лицензии упразднены;

нигде регистрироваться не нужно;

WotC не сможет получить права на ваши материалы;

новые правила не будут распространяться на контент, уже выходивший под OGL 1.0a.

Бринк отдельно пояснил, что для пункт про деавторизацию OGL 1.0 останется в силе, но исключительно в связи с тем, что издатель не может позволить, чтобы под ней выходил оскорбительный или дискриминирующий контент. Новая версия лицензии — OGL 1.2 — позволить Wizards of the Coast приостанавливать её действие для автора, чьи работы издатель посчитает оскорбительными или дискриминирующими.

Нынешняя версия документа — черновик. До 3 февраля любой желающий сможет отправить обратную связь на сайт WotC, а уже 17 февраля команда поделиться нововведениями.

Процесс будет настолько долгим, насколько нужно. Мы будем заниматься итерацией и обработкой обратной связи до тех пор, пока не найдём верное решение.

Скачать документ можно на сайте WotC.