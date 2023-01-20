Wizards of the Coast опубликовала черновик новой лицензии D&D

Wizards of the Coast наконец-то представила первый черновик новой лицензии Dungeons & Dragons. Спустя несколько недель после развернувшегося скандала и действий сторонних издателей, компания показала обновлённый черновик, объявила об изменениях и рассказала, что сперва документ пройдёт внешнее тестирование. Причём высказаться решил Кайл Бринк, исполнительный продюсер D&D.
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Текст обновлённой лицензии гласит, что Wizards of the Coast могут получать роялти с продаж, а также присвоить себе вашу работу.
Прежде всего, он объявил, что основную механику D&D выпустят под лицензией Creative Commons. Лицензией управляет одноимённая некоммерческая организация, поэтому издатели D&D в будущем не смогут её изменить.
Вы можете свободно:
- Делиться (обмениваться) — копировать и распространять материал на любом носителе и в любом формате
- Адаптировать (создавать производные материалы) — делать ремиксы, видоизменять, и создавать новое, опираясь на этот материал в любых целях, включая коммерческие.
Лицензиар не вправе отозвать эти разрешения, пока вы выполняете условия лицензии.
При обязательном соблюдении следующих условий:
- «Attribution» («Атрибуция») — Вы должны обеспечить соответствующее указание авторства, предоставить ссылку на лицензию, и обозначить изменения, если таковые были сделаны. Вы можете это делать любым разумным способом, но не таким, который подразумевал бы, что лицензиар одобряет вас или ваш способ использования произведения.
- Без дополнительных ограничений — Вы не вправе применять юридические ограничения или технологические меры, создающие другим юридические препятствия в выполнении чего-либо из того, что разрешено лицензией.
При этом лицензия OGL будет распространяться на всё, что выходит за рамки базовой игромеханики. В качестве примеров WotC приводят классы, заклинания и монстров. Новая версия OGL получила название OGL 1.2.
По сравнению с той версией документа, которая утекла в сеть ранее, OGL получит следующие изменения:
- она будет распространяться только на контент, связанный с настольными ролевыми играми (включая контент для виртуальных игровых столов);
- правила по выплате отчислений упразднены, финансовые отчёты никому составлять не нужно;
- отличия коммерческой и некоммерческой лицензии упразднены;
- нигде регистрироваться не нужно;
- WotC не сможет получить права на ваши материалы;
- новые правила не будут распространяться на контент, уже выходивший под OGL 1.0a.
Бринк отдельно пояснил, что для пункт про деавторизацию OGL 1.0 останется в силе, но исключительно в связи с тем, что издатель не может позволить, чтобы под ней выходил оскорбительный или дискриминирующий контент. Новая версия лицензии — OGL 1.2 — позволить Wizards of the Coast приостанавливать её действие для автора, чьи работы издатель посчитает оскорбительными или дискриминирующими.
Нынешняя версия документа — черновик. До 3 февраля любой желающий сможет отправить обратную связь на сайт WotC, а уже 17 февраля команда поделиться нововведениями.
Процесс будет настолько долгим, насколько нужно. Мы будем заниматься итерацией и обработкой обратной связи до тех пор, пока не найдём верное решение.
Скачать документ можно на сайте WotC.
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