Драконовы меры. Издатель Dungeons & Dragons меняет игровую лицензию и ставит под удар сотни авторов

В начале января сообщество поклонников Dungeons & Dragons всколыхнуло новостями от Wizards of the Coast. Компания решила обновить игровую лицензию, которая раньше позволяла свободно выпускать материалы, основанные на механиках игры (но без упоминания товарных знаков). Согласно утёкшему документу, новая лицензия значительно усложнит жизнь независимым авторам и издателям. Wizards of the Coast смогут, например, отозвать прошлую лицензию, заставить авторов отчитываться о продажах или и вовсе получить права на сторонний контент. Разбираемся, зачем вообще нужны игровые лицензии в настольных ролевых играх, чем ещё новая версия отличается от старой, как отреагировали авторы и издатели. Заодно прикинем, сможет ли Wizards of the Coast всех засудить. Текст статьи мы проиллюстрировали подходящими мемами — на r/dndmemes началась большая волна народного творчества.

Игровые лицензии в широком понятии — соглашение и включённые в него условия, которые позволяют использовать наработки одних авторов в работах других. В тексте такого документа обычно приводится каркас игровой механики (System Reference Document, SRD) и уточняются нюансы, что можно использовать и что нельзя. И прописываются условия для коммерческого использования. Это популярная практика среди создателей настольных ролевых игр. Свои документы используют, скажем, издательства Pelgrane Press (для системы GUMSHOE) или Fria Ligan (для системы Year Zero).

Какой лицензия была раньше

Open Game License (OGL) была опубликована в 2000-х самой же Wizards of the Coast. Эта лицензия много лет позволяла разработчикам настольных ролевых игр выпускать материалы, опираясь на игровые механики Dungeons & Dragons, но не ссылаясь на торговые марки. Написать и продавать книгу по своей вселенной со своими классами? Пожалуйста. Написать книгу с игровыми характеристиками Дриззта До’Урдена? Уже нет.

Документ прямо разделял «игровой контент» и «идентичность продукта». К первому относятся механики, методы, процедуры, а ко второму — символы, логотипы, изображения, названия, концепты, сюжеты и так далее. С актуальной версией OGL — в составе SRD для пятой редакции D&D — можно ознакомиться на сайте Wizards of the Coast. Соглашение занимает первые две страницы.

Сказать, что OGL оказала огромное влияние на индустрию ролевых игр, — ничего не сказать. Во-первых, Wizards of the Coast запустила дополнительную лицензию d20 System Trademark License. Покупатель сразу видел, что ваш продукт совместим с традиционной игровой механикой d20. Да, d20STL имела несколько ограничений, в том числе по изложению правил и игровой механики, но она позволяла выпускать игры и материалы на движке d20. Удобно, если вы готовите, например, ролевую игру про приключения в современности, где совсем другой подход к созданию персонажа, но в основе по-прежнему лежит d20.

А во-вторых, оставалась сама OGL. В её рамках можно было выпускать материалы, совместимые с официальными правилами D&D. Так, в начале и середине 2000-х зарождались небольшие издательства, которые во многом сосредоточились на публикации подобных приключений и руководств. Например, можно вспомнить Goodman Games, Green Ronin Publishing, Kobold Press и… Paizo. То самое издательство, которое начало путь с создания собственной фэнтезийной вселенной, а в итоге стало главным конкурентом Wizards of the Coast благодаря системе Pathfinder. Игра нашла отклик в сердцах огромного количества игроков, особенно во времена выхода четвёртой редакции D&D. Вторая редакция Pathfinder активно развивается и сейчас. Разумеется, построить такое сообщество и регулярно выпускать игровые материалы удалось благодаря условиям OGL.

Влияние OGL оценили и исследователи. В экономическом журнале Revue d’économie industrielle приводилась статья за 2014 год, по оценке которой в середине 2000-х продукты, совместимые с системой d20, продавались лучше прочих. Авторы статьи в Law Insider от 2021 года Майк Уэлан и Боб Тарантино заявляли, что лицензия давала огромные преимущества.

Сфера действия OGL невероятно широка. Она бессрочная, действует по всему миру, не требует отчислений и неэкслюзивна. Вам не надо заботиться о любых юридических проблемах или о том, что срок лицензии истечёт. Вам не надо заботиться даже об единоразовых выплатах, если вы захотите монетизировать свой контент.

Как анонсировали OGL 1.1

Сообщество уже несколько месяцев наблюдает за новостями от Wizards of the Coast. Компания постепенно готовится к запуску следующей версии Dungeons & Dragons (в плейтестах её называют One D&D). И беспокойство вызывают не столько нововведения в правилах, сколько сопутствующие новости — всё указывает на то, что компания собирается сделать ещё больший акцент на монетизации и оптимизации расходов.

Вот некоторые последние новости:

В мае 2022-го WotC приобрела один из самых популярных сервисов для создания персонажей и справочной информации D&D Beyond.

Осенью WotC объявила о создании должности «старший вице-президент бренда D&D». Её сразу же занял Дэн Роусон, бывший операционный директор Microsoft Dynamics 365 (для которого эту позицию и сформировали). Как писал портал Dicebreaker, назначение Роусона — часть стратегии по развитию цифрового рынка D&D.

В начале декабря на веб-семинаре для инвесторов исполнительный директор WotC Синтия Уильямс рассказала о будущих планах на D&D. Среди прочего она заявила, что «D&D ещё никогда была более популярной, у нас потрясающие поклонники и заинтересованность. Но бренд не слишком монетизируется».

В начале 2022-го СМИ рассказали, что WotC закрыла разработку сразу пяти видеоигр по D&D. По словам журналиста Джейсона Шрейера, работу потеряли не менее 15 сотрудников, а остальные студии ждёт как минимум реорганизация.

Главной новостью, разумеется, стал анонс новой версии игровой лицензии — OGL 1.1. Компания объявила о документе в конце 2022-го. Сам документ (даже его черновую версию) Wizards of the Coast показывать не стала, но упомянула несколько нюансов:

лицензия разрабатывается для будущей One D&D;

лицензия будет распространяться только на игровые материалы: в формате напечатанных книг или электронных версий;

лицензия на будет распространяться на видео, видеоигры, стримы, виртуальные игровые столы и всё остальное;

авторы должны будут отправлять в Wizards of the Coast отчётность, если их доход от продаж материалов по OGL 1.1 превышает 50 000 долларов в год;

авторы с доходом более 750 000 долларов в год должны будут с 2024-го выплачивать компании определённый процент — это будет распространяться на сумму, которая уже превышает 750 000.

Анонс сразу вызвал обсуждение в сообществе. Да, описанные условия казались в целом адекватными, но на фоне совершенно свободной OGL 1.0 ощущались ограничивающими. К тому же большой вопрос вызывала сфера распространения — как виртуальные столы вроде Roll20 и Foundry будут поддерживать One D&D? Wizards of the Coast поясняла, что у неё уже заключены соглашения с существующими площадками, поэтому беспокоиться не о чём. А всем сторонним авторам, которые захотят заниматься, скажем, играми и видео, предлагают использовать соглашение Fan Content Policy (только для некоммерческих проектов) или подписывать отдельный договор с компанией. Опубликовать полную версию OGL 1.1 собирались в начале 2023-го.

Ситуация очень напоминала 2008 год, когда Wizards of the Coast запустила новую игровую лицензию GSL (Game System License) на фоне выхода четвёртой редакции Dungeons & Dragons. Она позволяла сторонним авторам писать и продавать материалы к «четвёрке», но была несовместима с OGL. В ней было больше ограничений, но лицензия по-прежнему не требовала каких-либо отчислений. GSL не получила особой популярности, издатели и авторы продолжили работать с OGL. Позже её попросту свернули.

По всей видимости, после анонса OGL 1.1 многие авторы материалов под 5е отнеслись к нововведению схожим образом — мол, можно не обращать на него внимание и дальше публиковать материалы под старой лицензией. OGL 1.0 никуда не денется, ведь так?

Ведь так?

В чём суть новых изменений

Масла в огонь обсуждения подлила — да что там масла, плеснули из канистры прямо в костёр — публикация подробностей. Сперва документ пересказали журналисты портала Gizmodo. Позже силами издательства Roll for Combat, которое специализируется на продуктах по Pathfinder 2ed и Dungeons & Dragons 5ed, удалось достать полную версию документа. С ней можно ознакомиться по ссылке или в видео:

Первое, что бросается в глаза, — это объём нового соглашения. Если прошлый документ занимал примерно 900 слов, то новая версия — более 9000. Это примерно 15 страниц, описывающих коммерческое и некоммерческое использование лицензии.

Главный пункт в OGL 1.1, на который журналисты и сообщество обратили внимание, посвящён как раз старой версии лицензии. Согласно документу, OGL 1.0 больше не считается лицензионным соглашением, авторизованным Wizards of the Coast. Это значит, что всем нынешним авторам и издателям, включая упомянутых Paizo, Green Ronin и Kobold Press, в случае, если они продолжат работать с D&D-совместимыми материалами, придётся так или иначе переходить на OGL 1.1.

Создание Dungeons & Dragons — это наш любовный труд. Но это также и бизнес. Мы, как и вы, хотим продолжать делать то, что любим, и продвигать вперёд D&D. OGL создавалась, чтобы позволить сообществу вырастить D&D, развить его творчески. Лицензия не предназначалась для помощи большим конкурентам, особенно теперь, когда PDF стали предпочитаемой формой дистрибуции. из вступления к OGL 1.1

Дополнительные уточнения можно найти в разделе «Гарантии»:

Это соглашение регулирует использование вами лицензионного контента, и пока обратное не указано в этом соглашении, любые предыдущие соглашения между нами и вами больше не имеют силы.

По мнению юристов, опрошенных Gizmodo, формулировка действительно означает, что прошлую версию OGL использовать будет нельзя. Если кто-либо захочет использовать Open Game Content, то ему придётся согласиться с обновлённой лицензией.

Ещё одно важное изменение приведено в разделе «Расторжение», где описаны условия, при которых соглашение могут не только отозвать, но и изменить. В нём компания ещё раз подчёркивает, что OGL 1.1 заменяет OGL 1.0a, а предыдущая версия становится «неавторизованной».

Отозвать лицензию могут в нескольких случаях: если автор материала использует товарные знаки самой WotC, если подаёт на компанию в суд иск, оспаривающий права на контент, или же если автор нарушает один из пунктов соглашения. Последний случай в WotC дополнительно уточняют:

Если вы попытаетесь использовать OGL для выпуска откровенно расистского, сексистского, гомофобного, трансфобного или любого другого дискриминационного контента, или если вы сделаете что-нибудь, что, как мы посчитаем, можно интерпретировать в подобном ключе, лицензия приостанавливается. <…> Кроме того, вы отказываетесь подавать в суд на наши решения этих проблем. Мы понимаем, что если мы будем слишком долго принимать решение о том, попадает ли ваш контент под указанные случаи, то мы можем вызвать реакцию от сообщества и заработать негативный имидж. Мы более чем готовы признать, что приняли неверное решение. Но никто не может использовать угрозу судом как часть попытки в чём-то нас убедить. из OGL 1.1

Документ также включает подробности по отчислениям. В случае, если вы будете зарабатывать на материалах, основанных на новой лицензии, то соглашение автоматически присваивает вам один из трёх тиров. В зависимости от заработка:

Начальный тир (Initiate Tier). Присваивается каждому автору, который зарегистрирует хотя бы одну лицензионную работу и заработает суммарно на лицензионных работах менее 50 000 долларов в год. Продвинутый тир (Intermediate Tier). Присваивается автору, если он за счёт лицензионных материалов заработает свыше 50 000 и менее 750 000 долларов в год. От таких авторов компания потребует предоставить ежегодную финансовую отчётность. Экспертный тир (Expert Tier). Присваивается лицу, которое зарабатывает на лицензионных материалах свыше 750 000 долларов в год. От таких тоже потребуют финансовую отчётность и отчисления.

Отчисления нужно будет платить от суммы, которая уже превышает 750 000 долларов. В соглашении приводится такой пример:

Если вы заработали 750 001 доллар, то должны нам всего 25 центов (или 20 центов, если вы выпускали ваш проект на Kickstarter). из OGL 1.1

Уточнение про Kickstarter включено не просто так. Компания требует отчисления в 25% в случае обычных продаж и 20%, если деньги были получены на Kickstarter. Так, Wizards of the Coast отдаёт предпочтение одной из крупнейших краудфандинговых платформ — при том, что небольшие и независимые авторы порой обращаются к другим площадкам, на которых меньше шанс затеряться среди крупных проектов.

Отдельно в документе указано, как будет работать соглашение с авторами, использующими Patreon и прочие площадки с «донатами». Если кратко, то в случае, когда вы не прячете контент за «пейволлом» (то есть он доступен бесплатно), но при этом просите добровольно поддержать на Patreon, то вы всё ещё попадаете под некоммерческое использование лицензии.

Пожалуй, самым существенным ограничением можно считать возможность Wizards of the Coast получать права на ваши материалы. Подобные формулировки, как указано в соглашении, приняты, чтобы защитить компанию от потенциальных проблем с авторскими правами:

Иногда великие умы мыслят одинаково. Мы не можем и не станем отменять наши продукты из-за страха перед тем, что они будут «похожи» на лицензированные работы. Следовательно:

1. Ничто не запрещает нам разрабатывать, распространять, продавать или рекламировать любой материал, существенно похожий на лицензированную работу.

2. Вы владеете новым и оригинальным контентом, который вы создаёте. Вы соглашаетесь с тем, чтобы предоставить нам неэксклюзивную, бессрочную, неотзываемую, распространяемую на весь мир, сублицензируемую лицензию без отчислений, чтобы использовать этот контент в любых целях.

Все перечисленные ограничения вызвали у участников сообщества закономерный вопрос: а стоит ли работать с новой лицензией и вообще иметь дело с Wizards of the Coast? Ситуацию усугубил тот факт, что в утёкшем документе уже были проставлены сроки: его, по данным источников Gizmodo, планировали официально представить 4 января. А уже 13 января авторам контента нужно было автоматически соглашаться на использование коммерческой лицензии OGL 1.1.

Официально новую лицензию компания так и не представила.

Что об этом говорят?

Сообщество не утихает уже который день — в надежде, что Wizards of the Coast посчитает эту историю с новой лицензией пресловутой «негативной реакцией и негативным имиджем». Обычно в случаях массового недовольства в соцсетях компания действительно начинает как-то реагировать, но пока никакого развёрнутого ответа WotC так и не дала. Множество записей можно найти по хэштегу #OpenDnD в соцсетях.

В англоязычном сообществе появилась масса статей и видео с объяснением ситуации. Со своими мнениями выступили действующие авторы и издатели. Некоторые посчитали, что бодаться с WotC не станут даже их главные конкуренты Paizo. Другие же призвали к конкретным шагам.

Некоторые реакции мы собрали в этом разделе.

Директор игрового направления Kickstarter Джон Риттер рассказал, что Wizards of the Coast связалась с Kickstarter после обновления OGL.

Мы посчитали, что лучшим шагом будет защитить авторов, что мы и сделали. В ходе обсуждений удалось получить более низкий процент. Никаких скрытых преимуществ или отчислений площадка не получает. Это их лицензия, а не наша, всё очевидно.

Основатель и президент издательства Green Ronin Крис Прамас в комментарии Gizmodo рассказал, что, хотя их собственная игра — Mutants and Masterminds — вышла ещё в далёком в 2002-м под старой версией OGL, издательство всё ещё не видело новую версию документа. Прамас не верит, что есть хоть какие-то преимущества в переходе на OGL 1.1.

Новую версию соглашения не видели и представители крупнейшего виртуального стола Foundry. В Discord сотрудники попросили подождать заявления Wizards of the Coast, а не делать выводы по недостоверным утечкам. Впрочем, в официальном заявлении самой площадки Foundry команда рассказала, что связалась с WotC, чтобы та прояснила ситуацию, а пока продолжает следить за новостями. При этом один из сотрудников заявил, что в соответствии с якобы утечкой поддерживать One D&D виртуальный стол не сможет.

Один из составителей оригинальной OGL и бывший вице-президент Wizards of the Coast Райан Дэнси заявил, что прошлую лицензию нельзя отозвать какой-либо новой версией.

Да, моё публичное мнение таково: Hasbro не имеют возможности деавторизировать версию OGL. Если бы мы хотели сохранить эти возможности для Hasbro, то так бы и прописали в лицензии. Я отвечал уже много раз по электронной почте, в блогах и интервью, что эту лицензию нельзя отозвать.

Более того, в своё время сама Wizards of the Coast в разделе «Часто задаваемых вопросов» по поводу OGL объясняла, что не сможет отозвать лицензию в будущем.

7. Не может ли Wizards of the Coast изменить лицензию так, как мне не хотелось бы? Да, они могут. Как бы там ни было, лицензия определяет, что произойдёт с материалами, которые распространялись под более ранней версии лицензии, в разделе 9. Как бы там ни было, даже если WotC внесут изменения, с которыми вы не согласны, вы всегда сможете использовать раннюю, более подходящую для вас лицензию. Другими словами, у компании нет причин вносить изменения, потому что сообщество будет использовать OGL, игнорируя изменения.

Все ответы и вопросы можно прочесть в веб-архиве. А в 10 вечера по Москве стартует интервью с Дэнси.

Подробный текст с разъяснениями по поводу новой лицензии написал автор и гейм-дизайнер Александр Маркис (Arbiter of Worlds). Он много лет выпускает материалы под OGL, включая собственную настольную ролевую игру Adventurer Conqueror King System. Он считает, что Wizards of the Coast не слишком-то будет прислушиваться к сообществу, компания продолжит гнуть свою линию. Маркис уверен, что издателю не нужно будет подавать в суд на всех, достаточно заключить соглашения с ключевыми площадками, которые сами отсеют «нарушителей»: с Kickstarter, IndieGoGo, DriveThruRPG, Amazon и прочими.

К тому же, вспоминает гейм-дизайнер, что сейчас должность вице-президента и руководителя в Hasbro занимает Николас Митчелл, который собаку съел на юридических тонкостях в сфере защиты авторского права. 11 лет он занимался судебными делами в Wizards of the Coast, а до этого ещё 11 лет проработал профессором юриспруденции по направлению защиты интеллектуальной собственности.

В том числе поэтому, считает Маркис, против WotC вряд ли выступит Paizo, с которой, скорее всего, будет заключено отдельное соглашение.

Представьте гипотетическую ситуацию: Paizo подаёт в суд на WotC. Спустя год, после примерно полумиллиона долларов, потраченных на ходатайства, начинается судебный процесс. Адвокаты Paizo говорят, что у них есть примерно 70%-й шанс на победы. С этой точки зрения WotC могут предложить Paizo сделку: бессрочную неотзываемую лицензию для 3.5E SRD в обман на соглашение, что Paizo не будет использовать SRD 5.1 и какие-нибудь другие мелкие уступки. Если бы вы были на месте Paizo, то вы бы потратили ещё 3,5 миллиона и 3 года на победу с шансом в 70% — или же приняли бы условия сделки?

В конце своей статьи Маркис призывает разработчиков и авторов сплотиться, начать создавать собственные площадки дистрибуции, продолжать работать с OGL, пока ещё есть возможность, а потом пользоваться другими лицензиями — например, Creative Commons. В любом случае гейм-дизайнер предлагает «отвязаться» от D&D.

На подобный шаг решилось издательство Kobold Press. Компания анонсировала собственный набор правил Core Fantasy — бесплатный, доступный для всех, без всяких подписок. Его кодовое название — «Проект „Чёрный флаг“». Пока что никаких подробностей нет, ближайшие продукты издательства будут выпущены по-прежнему на совместимых с D&D правилах, но «Кобольды» призывают всех неравнодушных заполнить форму на участие в грядущих плейтестах.

Когда обновлённые OGL и SRD будут обнародованы, Kobold Press изучит все соглашения и решит, что лучше подойдёт для нашей аудитории и что будет лучше соответствовать нашим бизнес-целям.

Магазин Bundle of Holding запустил распродажу фэнтезийных настольных ролевых игр, основанных на других лицензиях, помимо OGL. В наборе есть, например, немецкая The Dark Eye, правила Fantasy AGE (на них основана Dragon Age) и игра-конструктор Worlds Without Numbers.

А как за прошедшие праздники на скандал отреагировали в самой Wizards of the Coast? 10 января компания в социальных сетях выпустила короткое пояснение:

Мы знаем, что у вас много вопросов по OGL. И мы хотим поделиться ответами в ближайшее время. Спасибо за терпение.

Как это отразится на российском рынке?

Книги по Dungeons & Dragons не издаются в России ещё с конца 2021 года — из-за соглашения между издателем и Gale Force 9. В 2022-м WotC перестала сотрудничать с российскими издателями и по Magic: The Gathering.

Под удар теоретически могут попасть другие игры, выпущенные под OGL. Это, например, касается всех проектов Paizo, которая до сих пор не прокомментировала ситуацию. Или недавних «Приключений в Средиземье», которая использует правила D&D 5e. Впрочем, уже напечатанные и реализованные книги вряд ли станут уничтожать. В любом случае сперва на решение Wizards of the Coast должны отреагировать западные издатели.

Автор телеграм-канала D&D and you считает, что подобная встряска — прекрасный повод поиграть во что-то кроме D&D.

Самое лучшее, что можно сделать для себя и своего стола, — начать играть во что-то, кроме D&D. Это логичнее всего: не поддерживаешь позицию разработчика, не покупаешь его продукты. Не поддерживать, но пользоваться пиратскими копиями — это какое-то лицемерие. Покупка книги правил другой системы и первые шаги в её изучении помогут автору, которому волей-неволей приходится конкурировать с D&D (даже если эта система удалена от героического фэнтези, насколько это возможно, будь то киберпанк, космический хоррор или игра про выживание первобытных людей) и расширит ваш кругозор, дав понять, что D&D — это лишь одна из множества систем, и далеко не самая простая, не самая подходящая, не самая удобная, не самая дешёвая и уж точно не самая лучшая, как заявляют маркетологи Wizards of the Coast. Самое главное — помнить о том, что эти изменения могут не влиять на вас лично, но точно повлияют на авторов, чьими работами вы пользуетесь. Хотите ли вы играть в такую редакцию D&D, в которой вы не сможете провести интересное приключение, написанное не «Визардами», в которую не будут играть на вашем любимом стриме, которая будет использоваться для того, чтобы «приносить достаточно прибыли», а не для того, чтобы играть в неё было интересно?

* * *

Всё, что остаётся сообществу — неважно, игрок вы, ведущий, просто поклонник или даже публикующийся автор, — ждать, когда Wizards of the Coast всё-таки опубликует новую версию лицензии. Даже если компания пойдёт на попятную, она, судя по прочим шагам, явно попробует найти другой способ сделать D&D более монетизируемой. Может, это действительно неплохой шанс для одних присмотреться к новым играм, а для других — перестать делать игры на движке пятой редакции D&D, даже если они не особо подходят.