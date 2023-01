Wizards of the Coast отменила новую версию OGL

Кайл Бринк, исполнительный продюсер Dungeons & Dragons, в блоге Beyond объявил, что Wizards of the Coast отказывается от новой версии игровой лицензии OGL.

Бринк опубликовал результаты голосования, в котором поучаствовали около 15 тысяч пользователей:

88% заявили, что не будут публиковать игровой контент под OGL 1.2;

90% будут менять условия своего бизнеса, чтобы приспособиться к OGL 1.2;

89% недовольны отзывом авторизации OGL 1.0a;

86% недовольны черновиком документа по политике VTT;

62% устроило включение контента из SRD под лицензию Creative Commons, и большинство из этих опрошенных посчитали, что под CC нужно опубликовать больше контента.

И вот какие шаги предпринимает компания:

Предыдущая версия лицензии — OGL 1.0a — остаётся нетронутой. SRD 5.1, включающий игромеханику D&D 5e, выходит под лицензией Creative Commons. Любой автор сам выбирает, какую лицензию использовать.

Ознакомиться с документом можно на сайте Beyond.

При этом компания не уточняет, под какой лицензией будет выходит грядущая One D&D.

Компания приняла решение на фоне беспрецедентной реакции сообщества на изменения игровой лицензии. На потенциальное нововведение отреагировали блогеры, авторы, архитектор прошлой версии лицензии и даже все остальные крупные издатели. Paizo и другие запустили инициативу по создании собственной лицензии, а Kobold Press начали работать над бесплатной и открытой системой правил.

Новость о финальном решении не обновлять игровую лицензию появилась на фоне сообщений в СМИ об увольнении тысячи человек из штата — это 15% сотрудников.