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    Новости

    Wizards of the Coast отменила новую версию OGL

    28 января 2023
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    28.01.2023
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    1 минута на чтение
    Wizards of the Coast отменили новую версию OGL

    Кайл Бринк, исполнительный продюсер Dungeons & Dragons, в блоге Beyond объявил, что Wizards of the Coast отказывается от новой версии игровой лицензии OGL.

    Бринк опубликовал результаты голосования, в котором поучаствовали около 15 тысяч пользователей:

    • 88% заявили, что не будут публиковать игровой контент под OGL 1.2;
    • 90% будут менять условия своего бизнеса, чтобы приспособиться к OGL 1.2;
    • 89% недовольны отзывом авторизации OGL 1.0a;
    • 86% недовольны черновиком документа по политике VTT;
    •  62% устроило включение контента из SRD под лицензию Creative Commons, и большинство из этих опрошенных посчитали, что под CC нужно опубликовать больше контента.

    И вот какие шаги предпринимает компания:

    1. Предыдущая версия лицензии — OGL 1.0a — остаётся нетронутой.
    2. SRD 5.1, включающий игромеханику D&D 5e, выходит под лицензией Creative Commons.
    3. Любой автор сам выбирает, какую лицензию использовать.

    Ознакомиться с документом можно на сайте Beyond.

    При этом компания не уточняет, под какой лицензией будет выходит грядущая One D&D.

    Компания приняла решение на фоне беспрецедентной реакции сообщества на изменения игровой лицензии. На потенциальное нововведение отреагировали блогеры, авторы, архитектор прошлой версии лицензии и даже все остальные крупные издатели. Paizo и другие запустили инициативу по создании собственной лицензии, а Kobold Press начали работать над бесплатной и открытой системой правил.

    Новость о финальном решении не обновлять игровую лицензию появилась на фоне сообщений в СМИ об увольнении тысячи человек из штата — это 15% сотрудников.

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     Александр Стрепетилов |  11.01.2023

    Текст обновлённой лицензии гласит, что Wizards of the Coast могут получать роялти с продаж, а также присвоить себе вашу работу.

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