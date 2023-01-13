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    Новости

    Paizo и другие издатели запустили инициативу по созданию новой игровой лицензии

    13 января 2023
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    13.01.2023
    1273
    1 минута на чтение
    Paizo и другие издатели запустили инициативу по созданию новой игровой лицензии

    На фоне разрастающегося скандала вокруг потенциального изменения игровой лицензии OGL издательство Paizo (Pathfinder, Starfinder) выступило с развёрнутым заявлением (если прямая ссылка не открывается, можно зайти через раздел Blog и открыть соответствующую новость).

    Компания совместно с издателями Kobold Press, Chaosium (Call of Cthulhu), Green Ronin (Song of Ice & Fire) и другими анонсировала инициативу по созданию новой игровой лицензии под рабочим названием Open RPG Creative License (ORC). К ним присоединился и Райан Дэнси, один из архитекторов оригинальной OGL.

    Лицензия сохранит основные достоинства OGL: бессрочность, свободное использование и невозможность отозвать. Кроме того, ORC не будет зависеть от какой-либо системы и издателя, она подойдёт независимым авторам настольных ролевых игр. В легальном поле управлять лицензией будет компания Azora Law, представляющая интересы Paizo и других игровых издателей. При этом сама Paizo не будет как бы то ни было владеть ORC (как ею и не будет владеть ни один издатель). Отдельно издательство отметило, что готово выступить против Wizards of the Coast в суде.

    Paizo призывают присоединяться разработчиков со всего мира. Издательство предлагает оставить свои контактные данные, чтобы оценить черновик лицензии и оставить свой отзыв.

    Какой-то реакции от самих Wizards of the Coast пока не последовало. D&D Beyond планировала провести стрим, но в итоге он так и не состоялся. Официально текст новой лицензии компания тоже пока не публиковала.

    Вместе с тем в социальных сетях всплыло якобы анонимное письмо одного из сотрудников Wizards of the Coast, который работает вместе с руководством над улучшением линейки продуктов. Он утверждает, что боссы компании считают сообщество D&D лишь «препятствием на пути к деньгам». По его словам, единственная реакция, которую сейчас понимает начальство, — отписки от сервиса D&D Beyond. Боссы якобы пока откладывают публикацию новой версии OGL из-за негативной реакции, при этом считая, скоро в сообществе обо всём забудут и тогда можно будет официально обновить документ.

    Этот сотрудник также заявил, что ни разу не слышал от руководства каких-то добрых слов в адрес клиентов. Он отметил, что команда Beyond получила распоряжение подготовить площадку в связи с выходом новой OGL. 11 января руководство созвонилось с командой и посвятило новой OGL полчаса. Сотрудник заявил, что боссы обвинили сообщество в чрезмерной реакции на новую лицензию.

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     Александр Стрепетилов |  11.01.2023

    Текст обновлённой лицензии гласит, что Wizards of the Coast могут получать роялти с продаж, а также присвоить себе вашу работу.

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