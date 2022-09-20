Обсуждаем «Песочного человека» в 53-м выпуске Фантастического подкаста

Дарья Беленкова, Мария Руднева и Наталья Осояну обсуждают культовый графический роман Нила Геймана «Песочный человек» и его недавнюю экранизацию от Netflix.

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