Обсуждаем «Песочного человека» в 53-м выпуске Фантастического подкаста

Дарья Беленкова, Мария Руднева и Наталья Осояну обсуждают культовый графический роман Нила Геймана «Песочный человек» и его недавнюю экранизацию от Netflix.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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