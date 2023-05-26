Приглашаем в Сайлент-Хилл в 81-м выпуске «Фантастического подкаста»

Тут была ДЫРА. Теперь её нет. «Фантастический подкаст» приглашает в Сайлент Хилл!
В 81-м выпуске Сергей Цилюрик, Данил Ряснянский и Денис Старостин возвращаются в город, который видели в беспокойных снах, и празднуют 20-летие Silent Hill 3.
В выпуске:
- Величие первой Silent Hill
- Культ, культисты, индейцы и вкусный гербарий
- Достоевский и Silent Hill 2
- Самые ужасные вещи, что случались с сериалом
- Скепсис ожидания новых частей!
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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