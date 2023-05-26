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    #Silent Hill #триллер

    Приглашаем в Сайлент Хилл в 81-м выпуске «Фантастического подкаста»

    26 мая 2023
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    26.05.2023
    1834
    0 минут на чтение
    #Silent Hill #триллер
    Приглашаем в Сайлент-Хилл в 81-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Тут была ДЫРА. Теперь её нет. «Фантастический подкаст» приглашает в Сайлент Хилл!

    В 81-м выпуске Сергей Цилюрик, Данил Ряснянский и Денис Старостин возвращаются в город, который видели в беспокойных снах, и празднуют 20-летие Silent Hill 3.

    В выпуске:

    • Величие первой Silent Hill
    • Культ, культисты, индейцы и вкусный гербарий
    • Достоевский и Silent Hill 2
    • Самые ужасные вещи, что случались с сериалом
    • Скепсис ожидания новых частей!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)

    Фантастический подкаст

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