Приглашаем в Сайлент-Хилл в 81-м выпуске «Фантастического подкаста»

Тут была ДЫРА. Теперь её нет. «Фантастический подкаст» приглашает в Сайлент Хилл!

В 81-м выпуске Сергей Цилюрик, Данил Ряснянский и Денис Старостин возвращаются в город, который видели в беспокойных снах, и празднуют 20-летие Silent Hill 3.

В выпуске:

Величие первой Silent Hill

Культ, культисты, индейцы и вкусный гербарий

Достоевский и Silent Hill 2

Самые ужасные вещи, что случались с сериалом

Скепсис ожидания новых частей!

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)