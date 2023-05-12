Вспоминаем и хвалим The Elder Scrolls IV: Oblivion в 79-м выпуске подкаста

Стой где стоишь,
преступное отродье дорогой слушатель!
Без причины, без повода и вообще просто так — подкаст любви и обожания The Elder Scrolls IV: Oblivion. Даниил Ряснянский, Никита Волкович и Андрей Быков почти полтора часа ностальгируют по такой неоднозначной, но такой любимой «Обле» и делятся чемпионскими байками у сиродильского костра.
- Как Oblivion повлияла на всю игровую индустрию и чем эта игра уникальна до сих пор?
- Почему «Обла» так важна для каждого из нас?
- Как прохождение за алхимика позволяет взглянуть на мир Древних Свитков под совершенно новым углом.
- Самые странные вещи, которые мы встречали в Сиродииле — от помидорного маньяка до культа Ктулху!
Наливайте бокальчик вина братьев Сурили — и приятного прослушивания!
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