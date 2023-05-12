Вспоминаем и хвалим The Elder Scrolls IV: Oblivion в 79-м выпуске подкаста

Стой где стоишь, преступное отродье дорогой слушатель!

Без причины, без повода и вообще просто так — подкаст любви и обожания The Elder Scrolls IV: Oblivion. Даниил Ряснянский, Никита Волкович и Андрей Быков почти полтора часа ностальгируют по такой неоднозначной, но такой любимой «Обле» и делятся чемпионскими байками у сиродильского костра.

Как Oblivion повлияла на всю игровую индустрию и чем эта игра уникальна до сих пор? Почему «Обла» так важна для каждого из нас? Как прохождение за алхимика позволяет взглянуть на мир Древних Свитков под совершенно новым углом. Самые странные вещи, которые мы встречали в Сиродииле — от помидорного маньяка до культа Ктулху!

Наливайте бокальчик вина братьев Сурили — и приятного прослушивания!

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