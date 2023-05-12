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    Подкасты
    #the elder scrolls #ролевые игры

    Вспоминаем и хвалим The Elder Scrolls IV: Oblivion в 79-м выпуске подкаста

    12 мая 2023
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    12.05.2023
    17974
    0 минут на чтение
    #the elder scrolls #ролевые игры

    Стой где стоишь, преступное отродье дорогой слушатель!

    Без причины, без повода и вообще просто так — подкаст любви и обожания The Elder Scrolls IV: Oblivion. Даниил Ряснянский, Никита Волкович и Андрей Быков почти полтора часа ностальгируют по такой неоднозначной, но такой любимой «Обле» и делятся чемпионскими байками у сиродильского костра.

    1. Как Oblivion повлияла на всю игровую индустрию и чем эта игра уникальна до сих пор?
    2. Почему «Обла» так важна для каждого из нас?
    3. Как прохождение за алхимика позволяет взглянуть на мир Древних Свитков под совершенно новым углом.
    4. Самые странные вещи, которые мы встречали в Сиродииле — от помидорного маньяка до культа Ктулху!

    Наливайте бокальчик вина братьев Сурили — и приятного прослушивания!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)

    Фантастический подкаст

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