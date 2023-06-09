Рассказываем Легенды о Зельде в 82-м выпуске Фантастического подкаста

В новом, 82-м выпуске «Фантастический подкаст» отправляется в королевство Хайрул!
Заправившись «Агушей», знаменитую серию The Legend of Zelda обсуждают Сергей Цилюрик, Дарья Беленкова и Данил Ряснянский!
В этом выпуске:
🛡️ Как Сигеру Миямото придумал The Legend of Zelda
🗡️ Линк и Зельда катаются на паровозе — где и почему
🛡️ Феномен сериала и его запредельных оценок
🗡️ Много любви в адрес Breath of the Wild и некоторые вопросы к Tears of the Kingdom
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
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