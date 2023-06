Рассказываем Легенды о Зельде в 82-м выпуске Фантастического подкаста

В новом, 82-м выпуске «Фантастический подкаст» отправляется в королевство Хайрул!

Заправившись «Агушей», знаменитую серию The Legend of Zelda обсуждают Сергей Цилюрик, Дарья Беленкова и Данил Ряснянский!

В этом выпуске:

🛡️ Как Сигеру Миямото придумал The Legend of Zelda

🗡️ Линк и Зельда катаются на паровозе — где и почему

🛡️ Феномен сериала и его запредельных оценок

🗡️ Много любви в адрес Breath of the Wild и некоторые вопросы к Tears of the Kingdom

