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    Подкасты
    #Nintendo #The Legend of Zelda

    Рассказываем Легенды о Зельде в 82-м выпуске Фантастического подкаста

    9 июня 2023
    Avatar photo
    09.06.2023
    98
    0 минут на чтение
    #Nintendo #The Legend of Zelda
    It's dangerous to go alone! Take this.

    В новом, 82-м выпуске «Фантастический подкаст» отправляется в королевство Хайрул!

    Заправившись «Агушей», знаменитую серию The Legend of Zelda обсуждают Сергей Цилюрик, Дарья Беленкова и Данил Ряснянский!

    В этом выпуске:
    🛡️ Как Сигеру Миямото придумал The Legend of Zelda
    🗡️ Линк и Зельда катаются на паровозе — где и почему
    🛡️ Феномен сериала и его запредельных оценок
    🗡️ Много любви в адрес Breath of the Wild и некоторые вопросы к Tears of the Kingdom

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)

    Фантастический подкаст

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