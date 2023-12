Вспоминаем лучшие игры года в 108-м выпуске Фантастического подкаста

Евгений Пекло, Даниил Ряснянский, Артём Дубровский и Никита Волкович на четверых разгребли лавину релизов уходящего года и делятся впечатлениями и советами. Гусары, ни слова о Baldur’s Gate 3 и Alan Wake 2!

В этом выпуске:

– 2023 — лучший год в истории индустрии. Да, даже лучше 2007.

– Это был год хорроров! Данил Ряснянский прошёл их все и грустит из-за ремейка Dead Space.

– Новая The Legend of Zelda недостаточно хороша? Артём Дубровский объясняет, почему Tears of the Kingdom будет «вечно второй» игрой любого года.

– Питеру Паркеру действительно пора на покой. Евгений Пекло рассказывает, почему Marvel’s Spider-Man 2 должна была закончиться именно так.

– Шедевр, который никто не заметил. Никита Волкович обожает Lies of P и считает еë самой эстетской игрой года.

Танцующий по ушам медведь, симпатичные рогатки и полное пренебрежение файтингами — в последнем выпуске «Фантастического подкаста» в этом году. Приятного прослушивания!

