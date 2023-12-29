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    #итоги 2023 #подкаст

    Вспоминаем лучшие игры года в 108-м выпуске Фантастического подкаста

    29 декабря 2023
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    29.12.2023
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    #итоги 2023 #подкаст

    Евгений Пекло, Даниил Ряснянский, Артём Дубровский и Никита Волкович на четверых разгребли лавину релизов уходящего года и делятся впечатлениями и советами. Гусары, ни слова о Baldur’s Gate 3 и Alan Wake 2!

    В этом выпуске:

    – 2023 — лучший год в истории индустрии. Да, даже лучше 2007.
    – Это был год хорроров! Данил Ряснянский прошёл их все и грустит из-за ремейка Dead Space.
    – Новая The Legend of Zelda недостаточно хороша? Артём Дубровский объясняет, почему Tears of the Kingdom будет «вечно второй» игрой любого года.
    – Питеру Паркеру действительно пора на покой. Евгений Пекло рассказывает, почему Marvel’s Spider-Man 2 должна была закончиться именно так.
    – Шедевр, который никто не заметил. Никита Волкович обожает Lies of P и считает еë самой эстетской игрой года.

    Танцующий по ушам медведь, симпатичные рогатки и полное пренебрежение файтингами — в последнем выпуске «Фантастического подкаста» в этом году. Приятного прослушивания!

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     Кот-император |  22.12.2023 |  553

    Гений? Гений!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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