Обсуждаем гениальность Хидео Кодзимы в 107-м выпуске Фантастического подкаста

❗Kept you waiting, huh? В 107-м выпуске «Фантастического подкаста» обсуждаем творческое наследие гейм-дизайнера Хидео Кодзимы!

Данил Ряснянский, Сергей Цилюрик и специальный гость выпуска, коллекционер ретроигр и консолей, журналист Семён Костин долгих три часа раскрывают свою любовь и презрение к играм японского гения.

В выпуске:

❗ Калейдоскоп мелочей и идей серии MGS.

❗Кринж и мемы Metal Gear Solid: куваба́ра-куваба́ра, смерть Эммы Эммерих, босс-пчеловод.

❗Как Кодзима прогревал игроков на деньги.

❗Трагедия MGS V и величие первых опытов Кодзимы.

La-li-lu-le-lo.

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)