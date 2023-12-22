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    #подкаст #Хидео Кодзима

    Обсуждаем гениальность Хидео Кодзимы в 107-м выпуске Фантастического подкаста

    22 декабря 2023
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    22.12.2023
    36686
    0 минут на чтение
    #подкаст #Хидео Кодзима

    ❗Kept you waiting, huh? В 107-м выпуске «Фантастического подкаста» обсуждаем творческое наследие гейм-дизайнера Хидео Кодзимы!

    Данил Ряснянский, Сергей Цилюрик и специальный гость выпуска, коллекционер ретроигр и консолей, журналист Семён Костин долгих три часа раскрывают свою любовь и презрение к играм японского гения.

    В выпуске:

    ❗ Калейдоскоп мелочей и идей серии MGS.
    ❗Кринж и мемы Metal Gear Solid: куваба́ра-куваба́ра, смерть Эммы Эммерих, босс-пчеловод.
    ❗Как Кодзима прогревал игроков на деньги.
    ❗Трагедия MGS V и величие первых опытов Кодзимы.

    La-li-lu-le-lo.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)Фантастический подкаст

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    Вспоминаем «Атаку титанов» в 106-м выпуске Фантастического подкаста

     Кот-император |  15.12.2023 |  466

    Татакаэ!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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