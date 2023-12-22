Обсуждаем гениальность Хидео Кодзимы в 107-м выпуске Фантастического подкаста

❗Kept you waiting, huh? В 107-м выпуске «Фантастического подкаста» обсуждаем творческое наследие гейм-дизайнера Хидео Кодзимы!
Данил Ряснянский, Сергей Цилюрик и специальный гость выпуска, коллекционер ретроигр и консолей, журналист Семён Костин долгих три часа раскрывают свою любовь и презрение к играм японского гения.
В выпуске:
❗ Калейдоскоп мелочей и идей серии MGS.
❗Кринж и мемы Metal Gear Solid: куваба́ра-куваба́ра, смерть Эммы Эммерих, босс-пчеловод.
❗Как Кодзима прогревал игроков на деньги.
❗Трагедия MGS V и величие первых опытов Кодзимы.
La-li-lu-le-lo.
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Вспоминаем «Атаку титанов» в 106-м выпуске Фантастического подкаста
Кот-император | 15.12.2023 | 466
Татакаэ!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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