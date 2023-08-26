Вспоминаем любимые фэнтези-сериалы нашего детства в 93-м выпуске «Фантастического подкаста»

Сегодняшний выпуск «Фантастического подкаста» — о фэнтези-сериалах нашего детства.

Проститутки, наркоманы и плохое ЖКХ! Главные деды «Мира фантастики» — Алексей Ионов, Елена Щетинина и Мара Руднева — собрались, чтобы обсудить старые фэнтези-сериалы детства. Настолько старые, что от них на зубах скрипит песок!

• Сколько раз умер Иолай в удивительных странствиях Геракла?

• Правда ли, что Шеннен Доэрти со скандалом уходила из всех своих проектов?

• Сколько сериалов помешал участникам подкаста досмотреть пожар на Останкинской телебашне?

• Сумеет ли участник подкаста собрать донаты на Pontiac Trans Am, не поймав зубами пулю в лоб?

• И, главное — зачем мы обо всем этом говорим?

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