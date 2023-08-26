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    Вспоминаем любимые фэнтези-сериалы нашего детства в 93-м выпуске «Фантастического подкаста»

    26 августа 2023
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    26.08.2023
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    Вспоминаем любимые фэнтези-сериалы нашего детства в 93-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Сегодняшний выпуск «Фантастического подкаста» — о фэнтези-сериалах нашего детства.

    Проститутки, наркоманы и плохое ЖКХ! Главные деды «Мира фантастики» — Алексей Ионов, Елена Щетинина и Мара Руднева — собрались, чтобы обсудить старые фэнтези-сериалы детства. Настолько старые, что от них на зубах скрипит песок!

    • Сколько раз умер Иолай в удивительных странствиях Геракла?
    • Правда ли, что Шеннен Доэрти со скандалом уходила из всех своих проектов?
    • Сколько сериалов помешал участникам подкаста досмотреть пожар на Останкинской телебашне?
    • Сумеет ли участник подкаста собрать донаты на Pontiac Trans Am, не поймав зубами пулю в лоб?
    • И, главное — зачем мы обо всем этом говорим?

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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    Фантастический подкаст
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