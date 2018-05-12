В начале мая прошла ежегодная конференция разработчиков Google I/O 2018. Корпорация объявила, что в основу ее следующей операционной системы под рабочим названием Android P ляжет принцип искусственного интеллекта. Новая ОС будет лучше понимать, как люди используют смартфон, подстраиваться под график и ритм жизни пользователя. Голосовой помощник сможет выполнять сложные и нелинейные запросы и даже учить вежливости, если вопрос задан грубо. Технология Google Lens позволит сканировать окружающий мир, распознавая объекты – от пород собак до названия книг – и искать о них необходимую информацию и похожие товары в интернете. Звучит так, словно будущее уже наступило, правда? Так же подумали и участники конференции, первыми увидевшие презентацию ещё одного апгрейда ИскИна Google – Google Duplex. На глазах у зала голосовой помощник позвонил в парикмахерскую и записал пользовательницу на стрижку. Киберсобеседник общался с сотрудницей салона в совершенно естественной манере, делая паузы, переспрашивая и хмыкая, как живой человек. На другом конце провода даже не поняли, что общались с роботом.

Демонстрация возможностей Google Duplex произвела фурор. Бот понимает контекст и может вести осмысленный разговор на заданную тему, переспрашивать и корректно реагировать на заминки, вопросы и паузы собеседника. Похоже, он недалёк от того, чтобы пройти тест Тьюринга — проверку, отделяющую людей от машин.

В своём блоге разработчики пишут, что Google Duplex создается в первую очередь как альтернатива устаревшим автоответчикам, чтобы помочь предпринимателям эффективно вести бизнес. CEO Google Cандар Пичай шутит, что необщительным людям наконец-то не нужно переступать через себя, чтобы сделать звонок. Впрочем, компания не сообщает, когда новая функция станет доступна пользователям.

Создатели подчёркивают, что ИскИн умеет связно беседовать только на узкие темы после продолжительной тренировки. Пространных разговоров он вести не может. Однако у общественности Google Duplex вызвал не только неподдельный восторг, но и страх. Апокалиптические предсказания стали появляться как грибы после дождя. Разберёмся, почему.

«Зловещая долина»

Этот термин, придуманный в 1978 году японским ученым Масахиро Мори, описывает феномен, при котором робот или другой неживой объект, выглядящий или действующий слишком как человек, вызывает неконтролируемую неприязнь и отвращение у наблюдателей. Беседуя с Google Duplex вы не догадаетесь, что ваш собеседник — робот. Но, узнав, об этом, можете почувствовать себя жутковато.

Смерть всем человекам

Фантастика учит нас, что слишком похожий на человека ИскИн до добра не доведёт. Сначала робот заказывает тебе пиццу, а там и до Skynet, HAL 9000, GladOS и «Матрицы» недалеко!

Но если говорить серьёзно, то такой умный и реалистичный ИскИн может стать новым мощным оружием в руках злоумышленников и мошенников. Хорошо бы в Google учли это при дальнейшей разработке.

Большой Брат следит за тобой

Ни для кого не секрет, что Google знает про нас очень много. А благодаря Duplex мы будем добровольно вводить в систему ещё больше личной информации, которую необходимо защищать.

High tech, low life

Преимуществом Google Duplex для бизнеса разработчики называют то, что компаниям больше не нужно тратиться на обучение персонала, который должен отвечать на звонки клиентов. Со временем Google Duplex может полностью заменить сотрудников колл-центров, администраторов, секретарей и личных помощников. В таком случае он оставит миллионы людей без работы и может вызвать кризис на мировом рынке труда.

Ленивое будущее

С точки зрения обывателя Google Duplex – ещё один «умный» костыль, совершающий обычные действия за тебя. Некоторые это расценивают как посягательство на свободу воли.

Такие же опасения вызывает и другая разработка Google — Gmail’s Smart Compose. Эта почтовая надстройка не просто помогает пользователю с орфографией и пунктуацией в письмах, а дописывает за него целые предложения.

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Придумывать страшные сценарии про мир, покорённый роботами, можно бесконечно. Но, если отбросить паранойю, Google демонстрирует головокружительные вещи и напоминает, что фантастическое будущее уже наступило — мы живём в нём прямо сейчас. Превратится ли оно в антиутопию — покажет только время.

В конце концов, люди боялись первых поездов и самолётов, а теперь запускают автомобили в космос и готовятся покорять Марс. И это потрясающе.