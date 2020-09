Искусственные языки. От эсперанто до «Игры престолов»

Первый искусственный язык придумали ещё в XII веке, а с появлением телефонной связи, началась повальная мода на целые лингвистические системы, призванные объединить нации, — самыми известными языками того времени стали волапюк и эсперанто. Сейчас число искусственных языков, не считая любительских проектов, приблизилось к сотне. Мы расскажем о самых любопытных.

Возникновение: В 1887 году в Варшаве был опубликована книга под названием «Международный язык» за авторством некоего Доктора Эсперанто («Надеющегося» в переводе с нового языка). За таинственным псевдонимом скрывался Людвиг Лазарь Заменгоф, польский врач-окулист еврейского происхождения. В то время в Польше с большим трудом уживались поляки, евреи, немцы и белорусы — будничные размолвки то и дело выливались в локальные конфликты, порой вооружённые. Причиной взаимной ненависти и презрения Заменгоф считал простое непонимание, вызванное отсутствием общего, расово нейтрального языка. За его создание он и взялся, надеясь примирить людей разных национальностей.

А чтобы на новом языке заговорил весь мир, Заменгоф добавил в книгу вкладыш, в котором нижеподписавшийся публично соглашался выучить эсперанто в случае, если найдётся ещё десять миллионов таких же смельчаков. Хотя эта цифра оказалась недостижима, эсперанто всё же обрёл популярность: сегодня на эсперанто говорят от нескольких сотен тысяч до миллиона человек.

Несмотря на успех, Заменгоф никогда не претендовал на лидерство среди эсперантистов. Ещё в первом издании изобретатель отказался от всех прав на язык, признав его общественным достоянием.

Особенности: Заменгоф, который свободно говорил на идише и русском, а позже выучил английский, немецкий, французский, латинский и греческий, решил, что у международного языка должна быть простая грамматика, богатая на приставки и суффиксы для образования новых слов и времён глаголов. Так, все существительные оканчиваются на «o», прилагательные — на «a», «e» нужен для формирования глаголов, а «i» — для наречий. Падежей всего два — именительный и винительный.

Слова как слышатся, так и пишутся и из-за романских и германских корней по звучанию напоминают итальянские. В алфавите всего 28 букв, из них 5 гласных, а вся грамматика укладывается в 16 незыблемых правил. Впрочем, некоторые были против этого ограничения, и в 1907 году около 10% эсперантистов откололись, примкнув к создателям нового языка идо, сильно переработанной версии эсперанто.

Возникновение: Незадолго до изобретения эсперанто католический священник Иоганн Шлейер придумал волапюк — язык, ниспосланный ему Богом. После нескольких заметок и стихов на волапюке он опубликовал первую статью о новом языке в своём журнале «Арфа Сиона», а потом выпустил учебник.

С тех пор на этом языке появилось более 300 книг и 25 журналов, прошло несколько конвенций, а для дочки Генри Кона, профессора волапюка, он даже стал родным. Сейчас, кроме Википедии, волапюк почти никто не использует, а его не вполне благозвучное название (которое переводится как «язык мира») во многих языках стало синонимом чего-то неестественного и бессмысленного.

Особенности: Язык и правда чудной и включает три алфавита: основной, напоминающий латинский, расширенный, дополненный умляутами для составления имён собственных, и фонетический, который содержит 64 буквы для написания транскрипций. В волапюк перекочевала сложная грамматика немецкого языка — четыре падежа, шесть времён, наклонения и числа. Зато фонетика получилась совсем элементарной: ударение всегда падает на последний слог, а звук «р» и сложные сочетания гласных отсутствуют.

Как и в немецком, слова формируется по принципу нанизывания корней: слова «klon» — «корона», «lit» — «свет», «kip» — «хранить», вместе «klonalitakip» означают «люстра». Заучить основные корни не так сложно — большинство из них происходит из английского и французского. А чтобы образовать глагол, надо добавить к корню нужное местоимение.

Возникновение: Хорватский священник Юрий Крижанич ещё в XVII веке задумал облегчить общение между носителями славянских языков. Он не только создал первый учебник грамматики «руского», но и написал на нём несколько трактатов.

Позже большинство попыток было направлено на создание единого западнославянского языка — русский ввиду исторических предпосылок был более обособлен, а потому его правила не вошли в эти прототипы междуславянского. Почти все они оказались неудачными: на тот момент расхождение языков оказалось необратимо, и одним новым их было не заменить. Зато можно было облегчить общение между славянами, предложив вспомогательный язык. Последняя версия междуславянского, разработанная в 2011 году Ондреем Речником, Габриэлем Свободой, Яном ван Стенбергеном и Игорем Поляковым, вобрала в себя сразу три искусственных языка: «словянски», «словиоски» и «новословенский». Правда, пока этот микс не вошёл в обиход.

Особенности: Грамматика объединяет принципы большинства славянских языков: тут есть шесть падежей, три рода, числа, согласования, спряжения и вид глаголов, а писать можно как латиницей, так и кириллицей. А лексический набор формируют по количеству баллов, набранному каждым словом. Число баллов зависит от того, в скольких языках то или иное слово звучит одинаково. В междуславянский словарь попадает самый «популярный» вариант, набравший больше очков. Если минимальный порог не достигнут, то слово выносится на открытое обсуждение на Славянском форуме.

Возникновение: Первый искусственный язык в XII веке придумала немецкая аббатиса Хильдегарда Бингенска, основоположница религиозного мистицизма. Плоды своего божественного провидения она описала в нескольких рукописях, две из которых хранятся в музеях Берлина и Висбадена. Правда, зачем она придумала язык (чьё название переводится как «речь неведомая»), до сих пор неизвестно.

Особенности: Правил грамматики в языке нет — по крайней мере, их до сих пор не обнаружили. Даже полноценных предложений на «неведомом языке» с переводом не сохранилось. До нас дошло немногим более 1000 слов, разбитых на несколько тематических групп, — такая категоризация легла в основу последующих философских языков.

Возникновение: Первую серьёзную попытку разложить мир на категории предпринял в XVII веке английский учёный Джон Уилкинс. Он был склонен к упрощению и систематизации вещей, предложил заменить десятичную систему восьмеричной и изобрёл метр, универсальную меру длины. В своём труде «Опыт о подлинной символике и философском языке» Уилкинс раскритиковал естественные языки за избыток синонимов и исключений, многозначность и расхождения в звучании и произношении. И предложил свою альтернативу.

Чтобы понять, какое название присвоить каждому предмету или явлению, он разработал их классификацию. Подкатегорий получилось много, и принципы разделения порой были совсем уж абсурдными: например, «красота» попадает в шестнадцатую категорию «живородящих продолговатых рыб», а слово «кит» пишется по-разному в зависимости от того, попадает он в класс рыб или млекопитающих К тому же при переносе одного из понятий в другую подгруппу — например, в результате научных открытий, — слово бы стало выглядеть совсем иначе, и со временем пришлось бы перекраивать большую часть лингвистической пирамиды.

Особенности: Уилкинс выделил 40 классов, подразделив их на девять родов, а те — на девять видов. Каждая из подгрупп имела своё уникальное обозначение и звучание: к элементу первого уровня добавлялись знаки остальных подкатегорий, образуя в результате комбинацию из четырёх букв (всего уровней было четыре уровня), — она и закреплялась за названием предмета. Получился строгий и логичный язык, который при желании нетрудно освоить, — только развиваться он не способен.

Возникновение: Самый сложный из философских языков — ифкуиль — предложил американский лингвист Джон Кихада в 2004 году. На создание языка ему потребовалось больше 30 лет, а его окончательная версия вышла только в 2011-м.

Ифкуиль работает по принципу «смыслового сжатия», увеличивая ёмкость речи и ускоряя мыслительные процессы носителя: с помощью пары фраз можно передать очень длинное и логически точное сообщение. К примеру, само название языка в переводе означает «гипотетическая композиция разнообразных высказываний, сосуществующих в кооперативном единстве», что доступно раскрывает его сущность.

Особенности: Фонетическая система ифкуиля включает 45 согласных и 13 гласных, а их сочетания образуют дифтонги. Смысл меняется в зависимости от тона — всего их семь, столько же, сколько и в китайском диалекте Гуанчжоу.

Но самое интересное и сложное — грамматика: в ифкуиле 96 падежей, десять степеней сравнения, а число категорий глагола насчитывает два десятка. И это нагромождение грамматики оправданно! Например, в русском винительный падеж в сочетании с предлогом «через» отвечает на вопрос «по прошествии какого времени?» («через год») и означает движение через какую-либо субстанцию («через лес»). Таких примеров масса в самых разных языках. В ифкуиле, напротив, все падежи чётко разделены и лишены двусмысленности.

Ифкуиль обладает особой системой написания, которая не отражает звуки, а основана на строгих грамматических принципах. Зато записывать его можно как слева направо, так и справа налево. Но автор рекомендует писать змейкой, начиная с левого верхнего угла.

Возникновение: Тому, кто испугался ифкуиля, стоит присмотреться к токипоне. Канадский лингвист Соня Киса, увлечённый полиглот, в 2011 году придумала максимально простой язык, который можно освоить за несколько уроков и использовать в повседневном общении. Однако этот «язык будущего» пока особого распространения не получил — на нём говорят только несколько сотен человек.

Особенности: В токипоне всего 14 букв, которые составляют 120 корней, а грамматика и синтаксис практически отсутствуют. Из-за этого смысл каждого из слов привязан к контексту. Токипона здорово подстёгивает воображение, заставляя творчески подходить к описанию обыденных вещей. Так, «щенок» — это «маленькое смешное животное», а фраза «немногие достойны моего общества» превращается в прямолинейное «я лучше других».

Возникновение: Для тех, кто в школе учил немецкий, лингвисты придумали упрощённую версию английского, главного современного претендента на звание международного языка. В 1925 году британский писатель, философ и лингвист Чарльз Огден придумал бейсик-инглиш. Он попытался упростить английский так, чтобы он оставался понятным для носителей и в то же время был прост для иностранцев.

Похожую попытку предпринял Жан-Поль Нерьера в 2004-м году, предлагая общественности глобиш («global english») со словарём в 1500 английских слов. Правда, укладывался ли кто-то в границы этого списка, неизвестно.

А вот язык-прайм, ещё одна версия урезанного английского, при незначительных изменениях оказался занятным. Из языка полностью исключаются все формы глагола «to be» и его производные, отчего из предложения пропадает связка «является», лишённая какой-либо смысловой нагрузки. Это заставляет более тщательно подбирать слова, стимулируя критическое восприятие.

That is a sexist movie. / Это сексистский фильм.

That seems like a sexist movie to me. / Этот фильм кажется мне сексистским