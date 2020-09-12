Искусственные языки. От эсперанто до «Игры престолов»

Все знают легенду о Вавилонском столпотворении, когда люди перестали говорить на одном языке и потеряли возможность объединяться ради грандиозных проектов. Отсутствие единого языка действительно мешало взаимопониманию между народами на протяжении почти всей истории. И хотя отдельные языки в разные периоды претендовали на статус общего, у каждого были свои недостатки. Возможно, если идеального языка нет, его стоило бы выдумать?

Первый искусственный язык придумали ещё в XII веке, а с появлением телефонной связи, началась повальная мода на целые лингвистические системы, призванные объединить нации, — самыми известными языками того времени стали волапюк и эсперанто. Сейчас число искусственных языков, не считая любительских проектов, приблизилось к сотне. Мы расскажем о самых любопытных.

Терминология Искусственные языки, или конланги (от англ. «constructed language»), бывают априорными и апостериорными. В первых нет никаких грамматических и лексических заимствований из «естественных» языков, вторые, напротив основаны на таких языках. Выделяют также априорно-апостериорные и апостериорно-априорные языки в зависимости от преобладания тех или иных элементов. Артланги — фантастическая разновидность конлангов, языки, придуманные для литературы, игр и кино.

Для международного общения

Эсперанто

Возникновение: В 1887 году в Варшаве был опубликована книга под названием «Международный язык» за авторством некоего Доктора Эсперанто («Надеющегося» в переводе с нового языка). За таинственным псевдонимом скрывался Людвиг Лазарь Заменгоф, польский врач-окулист еврейского происхождения. В то время в Польше с большим трудом уживались поляки, евреи, немцы и белорусы — будничные размолвки то и дело выливались в локальные конфликты, порой вооружённые. Причиной взаимной ненависти и презрения Заменгоф считал простое непонимание, вызванное отсутствием общего, расово нейтрального языка. За его создание он и взялся, надеясь примирить людей разных национальностей.

А чтобы на новом языке заговорил весь мир, Заменгоф добавил в книгу вкладыш, в котором нижеподписавшийся публично соглашался выучить эсперанто в случае, если найдётся ещё десять миллионов таких же смельчаков. Хотя эта цифра оказалась недостижима, эсперанто всё же обрёл популярность: сегодня на эсперанто говорят от нескольких сотен тысяч до миллиона человек.

Несмотря на успех, Заменгоф никогда не претендовал на лидерство среди эсперантистов. Ещё в первом издании изобретатель отказался от всех прав на язык, признав его общественным достоянием.

Dio kreis la homojn — «Бог создал людей»

Особенности: Заменгоф, который свободно говорил на идише и русском, а позже выучил английский, немецкий, французский, латинский и греческий, решил, что у международного языка должна быть простая грамматика, богатая на приставки и суффиксы для образования новых слов и времён глаголов. Так, все существительные оканчиваются на «o», прилагательные — на «a», «e» нужен для формирования глаголов, а «i» — для наречий. Падежей всего два — именительный и винительный.

Слова как слышатся, так и пишутся и из-за романских и германских корней по звучанию напоминают итальянские. В алфавите всего 28 букв, из них 5 гласных, а вся грамматика укладывается в 16 незыблемых правил. Впрочем, некоторые были против этого ограничения, и в 1907 году около 10% эсперантистов откололись, примкнув к создателям нового языка идо, сильно переработанной версии эсперанто.

Волапюк

Возникновение: Незадолго до изобретения эсперанто католический священник Иоганн Шлейер придумал волапюк — язык, ниспосланный ему Богом. После нескольких заметок и стихов на волапюке он опубликовал первую статью о новом языке в своём журнале «Арфа Сиона», а потом выпустил учебник.

С тех пор на этом языке появилось более 300 книг и 25 журналов, прошло несколько конвенций, а для дочки Генри Кона, профессора волапюка, он даже стал родным. Сейчас, кроме Википедии, волапюк почти никто не использует, а его не вполне благозвучное название (которое переводится как «язык мира») во многих языках стало синонимом чего-то неестественного и бессмысленного.

«Binos prinsip sagatik, kel sagon, das stud nemödik a del binos gudikum, ka stud mödik süpo» — «Мудро сказано, что лучше немного учения каждый день, чем много учения в один день»

Особенности: Язык и правда чудной и включает три алфавита: основной, напоминающий латинский, расширенный, дополненный умляутами для составления имён собственных, и фонетический, который содержит 64 буквы для написания транскрипций. В волапюк перекочевала сложная грамматика немецкого языка — четыре падежа, шесть времён, наклонения и числа. Зато фонетика получилась совсем элементарной: ударение всегда падает на последний слог, а звук «р» и сложные сочетания гласных отсутствуют.

Как и в немецком, слова формируется по принципу нанизывания корней: слова «klon» — «корона», «lit» — «свет», «kip» — «хранить», вместе «klonalitakip» означают «люстра». Заучить основные корни не так сложно — большинство из них происходит из английского и французского. А чтобы образовать глагол, надо добавить к корню нужное местоимение.

Междуславянский

Возникновение: Хорватский священник Юрий Крижанич ещё в XVII веке задумал облегчить общение между носителями славянских языков. Он не только создал первый учебник грамматики «руского», но и написал на нём несколько трактатов.

Позже большинство попыток было направлено на создание единого западнославянского языка — русский ввиду исторических предпосылок был более обособлен, а потому его правила не вошли в эти прототипы междуславянского. Почти все они оказались неудачными: на тот момент расхождение языков оказалось необратимо, и одним новым их было не заменить. Зато можно было облегчить общение между славянами, предложив вспомогательный язык. Последняя версия междуславянского, разработанная в 2011 году Ондреем Речником, Габриэлем Свободой, Яном ван Стенбергеном и Игорем Поляковым, вобрала в себя сразу три искусственных языка: «словянски», «словиоски» и «новословенский». Правда, пока этот микс не вошёл в обиход.

«Jе ли «Спартак» — чемпион?» — «А правда, что «Спартак» — чемпион?»

Особенности: Грамматика объединяет принципы большинства славянских языков: тут есть шесть падежей, три рода, числа, согласования, спряжения и вид глаголов, а писать можно как латиницей, так и кириллицей. А лексический набор формируют по количеству баллов, набранному каждым словом. Число баллов зависит от того, в скольких языках то или иное слово звучит одинаково. В междуславянский словарь попадает самый «популярный» вариант, набравший больше очков. Если минимальный порог не достигнут, то слово выносится на открытое обсуждение на Славянском форуме.

Философские языки

Lingua Ignota

Возникновение: Первый искусственный язык в XII веке придумала немецкая аббатиса Хильдегарда Бингенска, основоположница религиозного мистицизма. Плоды своего божественного провидения она описала в нескольких рукописях, две из которых хранятся в музеях Берлина и Висбадена. Правда, зачем она придумала язык (чьё название переводится как «речь неведомая»), до сих пор неизвестно.

Особенности: Правил грамматики в языке нет — по крайней мере, их до сих пор не обнаружили. Даже полноценных предложений на «неведомом языке» с переводом не сохранилось. До нас дошло немногим более 1000 слов, разбитых на несколько тематических групп, — такая категоризация легла в основу последующих философских языков.

Язык Уилкинса

Возникновение: Первую серьёзную попытку разложить мир на категории предпринял в XVII веке английский учёный Джон Уилкинс. Он был склонен к упрощению и систематизации вещей, предложил заменить десятичную систему восьмеричной и изобрёл метр, универсальную меру длины. В своём труде «Опыт о подлинной символике и философском языке» Уилкинс раскритиковал естественные языки за избыток синонимов и исключений, многозначность и расхождения в звучании и произношении. И предложил свою альтернативу.

Чтобы понять, какое название присвоить каждому предмету или явлению, он разработал их классификацию. Подкатегорий получилось много, и принципы разделения порой были совсем уж абсурдными: например, «красота» попадает в шестнадцатую категорию «живородящих продолговатых рыб», а слово «кит» пишется по-разному в зависимости от того, попадает он в класс рыб или млекопитающих К тому же при переносе одного из понятий в другую подгруппу — например, в результате научных открытий, — слово бы стало выглядеть совсем иначе, и со временем пришлось бы перекраивать большую часть лингвистической пирамиды.

Особенности: Уилкинс выделил 40 классов, подразделив их на девять родов, а те — на девять видов. Каждая из подгрупп имела своё уникальное обозначение и звучание: к элементу первого уровня добавлялись знаки остальных подкатегорий, образуя в результате комбинацию из четырёх букв (всего уровней было четыре уровня), — она и закреплялась за названием предмета. Получился строгий и логичный язык, который при желании нетрудно освоить, — только развиваться он не способен.

Ифкуиль

Возникновение: Самый сложный из философских языков — ифкуиль — предложил американский лингвист Джон Кихада в 2004 году. На создание языка ему потребовалось больше 30 лет, а его окончательная версия вышла только в 2011-м.

Ифкуиль работает по принципу «смыслового сжатия», увеличивая ёмкость речи и ускоряя мыслительные процессы носителя: с помощью пары фраз можно передать очень длинное и логически точное сообщение. К примеру, само название языка в переводе означает «гипотетическая композиция разнообразных высказываний, сосуществующих в кооперативном единстве», что доступно раскрывает его сущность.

«oumpeá äxʼääļuktëx» — «Наоборот, у меня такое чувство, что может оказаться, эта неровная высокая цепь гор, о которой идёт речь, заканчивается где-то там».

Особенности: Фонетическая система ифкуиля включает 45 согласных и 13 гласных, а их сочетания образуют дифтонги. Смысл меняется в зависимости от тона — всего их семь, столько же, сколько и в китайском диалекте Гуанчжоу.

Но самое интересное и сложное — грамматика: в ифкуиле 96 падежей, десять степеней сравнения, а число категорий глагола насчитывает два десятка. И это нагромождение грамматики оправданно! Например, в русском винительный падеж в сочетании с предлогом «через» отвечает на вопрос «по прошествии какого времени?» («через год») и означает движение через какую-либо субстанцию («через лес»). Таких примеров масса в самых разных языках. В ифкуиле, напротив, все падежи чётко разделены и лишены двусмысленности.

Ифкуиль обладает особой системой написания, которая не отражает звуки, а основана на строгих грамматических принципах. Зато записывать его можно как слева направо, так и справа налево. Но автор рекомендует писать змейкой, начиная с левого верхнего угла.

«xwaléix oípřai’lîň olfái’lobîň» — «Глубокое синее море». Дословный перевод: «Большой объём покоящейся воды, рассматриваемый как нечто обладающее новыми свойствами, который проявляет себя «синим образом» и одновременно обладает более чем нормальным уровнем глубины»

Простые языки

Токипона

Возникновение: Тому, кто испугался ифкуиля, стоит присмотреться к токипоне. Канадский лингвист Соня Киса, увлечённый полиглот, в 2011 году придумала максимально простой язык, который можно освоить за несколько уроков и использовать в повседневном общении. Однако этот «язык будущего» пока особого распространения не получил — на нём говорят только несколько сотен человек.

«Россия» на токипоне звучит очень по-родному — «Losi».

Особенности: В токипоне всего 14 букв, которые составляют 120 корней, а грамматика и синтаксис практически отсутствуют. Из-за этого смысл каждого из слов привязан к контексту. Токипона здорово подстёгивает воображение, заставляя творчески подходить к описанию обыденных вещей. Так, «щенок» — это «маленькое смешное животное», а фраза «немногие достойны моего общества» превращается в прямолинейное «я лучше других».

Бейсик-инглиш, глобиш и язык-прайм

Возникновение: Для тех, кто в школе учил немецкий, лингвисты придумали упрощённую версию английского, главного современного претендента на звание международного языка. В 1925 году британский писатель, философ и лингвист Чарльз Огден придумал бейсик-инглиш. Он попытался упростить английский так, чтобы он оставался понятным для носителей и в то же время был прост для иностранцев.

Похожую попытку предпринял Жан-Поль Нерьера в 2004-м году, предлагая общественности глобиш («global english») со словарём в 1500 английских слов. Правда, укладывался ли кто-то в границы этого списка, неизвестно.

А вот язык-прайм, ещё одна версия урезанного английского, при незначительных изменениях оказался занятным. Из языка полностью исключаются все формы глагола «to be» и его производные, отчего из предложения пропадает связка «является», лишённая какой-либо смысловой нагрузки. Это заставляет более тщательно подбирать слова, стимулируя критическое восприятие.

That is a sexist movie. / Это сексистский фильм. That seems like a sexist movie to me. / Этот фильм кажется мне сексистским

Особенности: Грамматика бейсик-инглиша слабо отличается от первоисточника, но использует только основные правила, отчего язык напоминает речь школьника, не выучившего сравнительные степени. Словарь включает 850 слов, из них — только 18 глаголов. Для комфортной работы в какой-либо профессиональной области Огден рекомендует расширить словарный запас до тысячи слов.

Необычные языки

Сольресоль

Возникновение: Самый музыкальный искусственный язык придумали французы. Сольресоль изобрёл французский музыкант Жан Франсуа Сюдр в 1817 году. Язык был прост в использовании: алфавита толком не было, а слова можно было записывать нотами, цифрами или даже цветами радуги. Из-за этого он сразу стал претендовать на статус международного.

Сольресоль полюбился многим деятелям того времени — Виктору Гюго, Альфонсу де Ламартину и Александру Гумбольдту, — и даже был признан Парижской академией наук. Дальнейшее развитие он получил благодаря энтузиастам Гаевски, отцу и сыну: они изучили его сильные и слабые стороны и подробно описали грамматику. Правда, с появлением более успешных волапюка и эсперанто интерес к нему поугас.

«Миреми ресисольси» означает «любимый друг», а «доре миляси доми» — «я люблю тебя»

Особенности: Вместо алфавита в сольресоле — ноты; Сюдр из их комбинаций собрал чуть меньше 3000 слов. Всего в случае пяти слогов — а это для одного слова и так перебор — словарь можно расширить до 20 тысяч слов, что много меньше, чем в любом естественном языке. Все слова распределены на категории: например, те, что начинаются с «соль», относятся к наукам и искусству, а с «доре» — ко времени. Род определяется окончанием, а антонимы легко образовать, «проиграв» слово в обратном направлении.

Музыкальность языка нарушают ударения: в существительных оно падает на первый слог, в прилагательных — на предпоследний, в наречиях — на последний, а в глаголе его вовсе нет. Зато на сольресоле можно не только говорить и петь, но и играть на музыкальных инструментах!

Джестуно

Возникновение: Вопрос о создании международного языка жестов подняли участники первого Мирового конгресса Всемирной федерации глухих в 1951 году. По итогам мероприятия его участники, среди которых было немало соцработников и общественных деятелей с ограниченными возможностями, решили создать свой международный язык. На разработку джестуно ушла четверть века, и чуть ли не столько же — на его освоение и совершенствование. Зато сейчас на нём общаются все участники европейских конференций глухих.

Особенности: Словарь джестуно вобрал жесты из нескольких языков глухих с преобладанием британской, итальянской, американской и русской лексики. К 1975 году язык содержал уже более 1500 жестов. Правда, ни контекст их использования, ни принципы построения новой лексики не были прописаны.

Блиссимволика

Возникновение: Ещё в начале XX века, задолго до появления iPhone и эмодзи, Карл Блисс придумал визуальный язык, который, как и эсперанто, был призван усмирить этническую ненависть, охватившую Австро-Венгерскую империю. Оказавшись в начале Второй мировой в Шанхае, Блисс был впечатлён тем, как люди, говорящие на абсолютно разных диалектах, свободно обменивались письмами и читали одни и те же книги. Тогда у него и возникла идея универсального языка — и в 1949-м на книжных полках появился трёхтомник «Семантография», объясняющий основы блиссимволики.

К сожалению, труд Блисса так и не получил всемирного признания. Однако энтузиасты до сих пор занимаются стандартизацией новых символов на ежегодных конгрессах и проповедуют использование языка среди людей с речевыми расстройствами.

«Я хочу пойти в кино».

Особенности: Части речи в блиссимволике различают с помощью особых обозначений на рисунках: для «вещи» — это квадрат, для «действия» — конус, а для «оценки» — галочка. У каждого изображения есть конкретное значение, а их комбинации получают новые толкования.

Фантастические языки

Языки Толкина

Возникновение: Профессор Толкин был не только талантливым писателем, но и выдающимся филологом, специалистом по древнегерманским и кельтским языкам. Но ещё сильнее он был увлечён конструированием новых языков: за всю жизнь он создал несколько десятков, а самыми известными и проработанными с точки зрения грамматики и истории стали квенья и синдарин. Сейчас на них выходит несколько журналов.

«Ах! Золотом облетают листья под ветром годами, бессчётными, как крылья деревьев!» — первые строки поэмы Namarië, записанной на квенья

Особенности: Письменность большинства толкиновских языков основана на алфавите тенгвар: им, например, сделана надпись на Кольце Всевластья, хотя это и слова на Чёрном наречии. Квенья содержит 22 согласных и 5 гласных. Глаголы изменяются по временам, числа бывают не только единственные и множественные, но и двойственные и мультиплексные — для обозначения бессчётного множества предметов. А по количеству падежей квенья обогнала многие славянские языки: их тут девять, причём один из них называется «эльфинитив».

Клингонский

Возникновение: Язык расы клингонцев из «Звёздного пути» разработал в 1980 году лингвист Марк Окранд. Язык и правда походил на инопланетный, а его щёлкающее и грубоватое звучание отражало воинственный характер его носителей.

Получив поддержку фэндома, а позже и Института клингонского языка, инопланетная речь быстро вошла в обиход: на клингонском выпускают несколько книг и журналов, пишут песни и даже ставят оперы. При такой популярности неудивительно, что Википедия добавила разделы на этом необычном языке, а Google переводчик умеет на него переводить.

taH pagh taHbe: DaH mu’tlheghvam vIqelnIS — «Быть или не быть, вот в чём вопрос».

Особенности: Лексика отчасти взята из санскрита и языков североамериканских индейцев, отчего фонетика клингонского содержит гортанные звуки и труднопроизносимые сочетания согласных вроде «tlh». Алфавит напоминает тибетский. Грамматика построена так же, как в большинстве современных языков: глаголы, число, род, даже одушевлённость предмета определяются суффиксом, а порядок слов может быть любой.

На’Ви

Возникновение: Для рослых синекожих гуманоидов с планеты Пандора из фильма «Аватар» Джеймс Кэмерон подготовил особый язык в тысячу слов. Его созданием занимался американский лингвист Пол Фроммер. После выхода фильма создатель не забросил своё детище: в блоге На’витери ( naviteri . org ) он регулярно публикует новые слова и объясняет правила грамматики.

«Eywa ngahu» — «Эйва с тобой»

Особенности: Слова на’ви формируются по агглютинативному принципу. Например, чтобы сказать «красивая», нужно соединить три отдельных элемента, форманта, — «красивый», «один» и «она». Такой же способ словообразования используют в татарском и японском. Числа подразделяются на четыре категории: кроме единственного и множественного, тут есть двойственное и тройственное — первое было в старославянском и древнерусском, а второе сейчас встречается разве что у некоторых народов Океании.

Что самое интересное, язык использует трёхчастную конструкцию: окончания существительных меняются в зависимости от их роли в предложении. Так, дополнение или субъект, привязанный к переходному или непереходному глаголу, выглядят по-разному. В мире существует несколько таких языков — например, индейский не-персе или айнский, на котором общается с десяток японцев.

Дотракийский

Возникновение: Персонажи «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина, кроме общего языка андалов, говорят и на других — среди них валирийский, «высокий» и «низкий», и дотракийский. В отличие от Толкина, автор не ставил перед собой задачу создать лингвистически точные языки и сочинил только отдельные слова. Но когда начали снимать сериал «Игра престолов», HBO провели конкурс на разработку полноценных языков, который выиграл лингвист Дэвид Петерсон. А в 2014 году канал совместно с издательством Living Language запустил онлайн-курс по дотракийскому.

Vo loshaki! — Охраны нет!

Особенности: Изначального материала было немного, а потому Петерсон мог собрать язык на свой вкус. Грамматика дотракийского получилась простой: существительные делятся на одушевлённые и неодушевлённые (правда, принцип их разделения не всегда очевиден), и от этого зависит окончание, которое изменяется по пяти падежам. Порядок слов стандартный: за подлежащим следует сказуемое и дополнение. Кстати, как и у настоящих дикарей, дотракийский — язык бесписьменный. Впрочем, с момента выхода сериала фанаты то и дело предлагают свои версии алфавита.

* * *

Синтетические языки создавались с разными целями: облегчить взаимопонимание между народами, натренировать воображение и смекалку и даже увеличить скорость мысли. И всё же негласный статус международного языка получил не замысловатый конланг, а английский — благодаря тому, что Англия и США были наиболее влиятельными странами мира в последние два века. Ну а пока главный претендент на статус международного языка будущего — цифровой язык машин.