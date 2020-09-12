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    Наука
    #наука #перевод #языки

    Искусственные языки. От эсперанто до «Игры престолов»

    12 сентября 2020
    Дарья Буданова
    12.09.2020
    19221
    14 минут на чтение
    #наука #перевод #языки
    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 22

    Все знают легенду о Вавилонском столпотворении, когда люди перестали говорить на одном языке и потеряли возможность объединяться ради грандиозных проектов. Отсутствие единого языка действительно мешало взаимопониманию между народами на протяжении почти всей истории. И хотя отдельные языки в разные периоды претендовали на статус общего, у каждого были свои недостатки. Возможно, если идеального языка нет, его стоило бы выдумать?

    Первый искусственный язык придумали ещё в XII веке, а с появлением телефонной связи, началась повальная мода на целые лингвистические системы, призванные объединить нации, — самыми известными языками того времени стали волапюк и эсперанто. Сейчас число искусственных языков, не считая любительских проектов, приблизилось к сотне. Мы расскажем о самых любопытных.

    Терминология

    Искусственные языки, или конланги (от англ. «constructed language»), бывают априорными и апостериорными. В первых нет никаких грамматических и лексических заимствований из «естественных» языков, вторые, напротив основаны на таких языках. Выделяют также априорно-апостериорные и апостериорно-априорные языки в зависимости от преобладания тех или иных элементов.

    Артланги — фантастическая разновидность конлангов, языки, придуманные для литературы, игр и кино.

    Для международного общения

    Эсперанто

    учебник эсперанто русскийучебник эсперанто русский
    людвик заменхофлюдвик заменхоф

    Возникновение: В 1887 году в Варшаве был опубликована книга под названием «Международный язык» за авторством некоего Доктора Эсперанто («Надеющегося» в переводе с нового языка). За таинственным псевдонимом скрывался Людвиг Лазарь Заменгоф, польский врач-окулист еврейского происхождения. В то время в Польше с большим трудом уживались поляки, евреи, немцы и белорусы — будничные размолвки то и дело выливались в локальные конфликты, порой вооружённые. Причиной взаимной ненависти и презрения Заменгоф считал простое непонимание, вызванное отсутствием общего, расово нейтрального языка. За его создание он и взялся, надеясь примирить людей разных национальностей.

    А чтобы на новом языке заговорил весь мир, Заменгоф добавил в книгу вкладыш, в котором нижеподписавшийся публично соглашался выучить эсперанто в случае, если найдётся ещё десять миллионов таких же смельчаков. Хотя эта цифра оказалась недостижима, эсперанто всё же обрёл популярность: сегодня на эсперанто говорят от нескольких сотен тысяч до миллиона человек.

    Несмотря на успех, Заменгоф никогда не претендовал на лидерство среди эсперантистов. Ещё в первом издании изобретатель отказался от всех прав на язык, признав его общественным достоянием.

    Dio kreis la homojn — «Бог создал людей»

    Особенности: Заменгоф, который свободно говорил на идише и русском, а позже выучил английский, немецкий, французский, латинский и греческий, решил, что у международного языка должна быть простая грамматика, богатая на приставки и суффиксы для образования новых слов и времён глаголов. Так, все существительные оканчиваются на «o», прилагательные — на «a», «e» нужен для формирования глаголов, а «i» — для наречий. Падежей всего два — именительный и винительный.

    Слова как слышатся, так и пишутся и из-за романских и германских корней по звучанию напоминают итальянские. В алфавите всего 28 букв, из них 5 гласных, а вся грамматика укладывается в 16 незыблемых правил. Впрочем, некоторые были против этого ограничения, и в 1907 году около 10% эсперантистов откололись, примкнув к создателям нового языка идо, сильно переработанной версии эсперанто.

    Волапюк

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 2

    Памятная надпись в Констанции гласит: «Одно человечество — один язык» (Фото: Fb78 | CC BY-SA 2.0)

    Возникновение: Незадолго до изобретения эсперанто католический священник Иоганн Шлейер придумал волапюк — язык, ниспосланный ему Богом. После нескольких заметок и стихов на волапюке он опубликовал первую статью о новом языке в своём журнале «Арфа Сиона», а потом выпустил учебник.

    С тех пор на этом языке появилось более 300 книг и 25 журналов, прошло несколько конвенций, а для дочки Генри Кона, профессора волапюка, он даже стал родным. Сейчас, кроме Википедии, волапюк почти никто не использует, а его не вполне благозвучное название (которое переводится как «язык мира») во многих языках стало синонимом чего-то неестественного и бессмысленного.

    «Binos prinsip sagatik, kel sagon, das stud nemödik a del binos gudikum, ka stud mödik süpo» — «Мудро сказано, что лучше немного учения каждый день, чем много учения в один день»

    Особенности: Язык и правда чудной и включает три алфавита: основной, напоминающий латинский, расширенный, дополненный умляутами для составления имён собственных, и фонетический, который содержит 64 буквы для написания транскрипций. В волапюк перекочевала сложная грамматика немецкого языка — четыре падежа, шесть времён, наклонения и числа. Зато фонетика получилась совсем элементарной: ударение всегда падает на последний слог, а звук «р» и сложные сочетания гласных отсутствуют.

    Как и в немецком, слова формируется по принципу нанизывания корней: слова «klon» — «корона», «lit» — «свет», «kip» — «хранить», вместе «klonalitakip» означают «люстра». Заучить основные корни не так сложно — большинство из них происходит из английского и французского. А чтобы образовать глагол, надо добавить к корню нужное местоимение.

    Междуславянский

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 3

    Возникновение: Хорватский священник Юрий Крижанич ещё в XVII веке задумал облегчить общение между носителями славянских языков. Он не только создал первый учебник грамматики «руского», но и написал на нём несколько трактатов.

    Позже большинство попыток было направлено на создание единого западнославянского языка — русский ввиду исторических предпосылок был более обособлен, а потому его правила не вошли в эти прототипы междуславянского. Почти все они оказались неудачными: на тот момент расхождение языков оказалось необратимо, и одним новым их было не заменить. Зато можно было облегчить общение между славянами, предложив вспомогательный язык. Последняя версия междуславянского, разработанная в 2011 году Ондреем Речником, Габриэлем Свободой, Яном ван Стенбергеном и Игорем Поляковым, вобрала в себя сразу три искусственных языка: «словянски», «словиоски» и «новословенский». Правда, пока этот микс не вошёл в обиход.

    «Jе ли «Спартак» — чемпион?» — «А правда, что «Спартак» — чемпион?»

    Особенности: Грамматика объединяет принципы большинства славянских языков: тут есть шесть падежей, три рода, числа, согласования, спряжения и вид глаголов, а писать можно как латиницей, так и кириллицей. А лексический набор формируют по количеству баллов, набранному каждым словом. Число баллов зависит от того, в скольких языках то или иное слово звучит одинаково. В междуславянский словарь попадает самый «популярный» вариант, набравший больше очков. Если минимальный порог не достигнут, то слово выносится на открытое обсуждение на Славянском форуме.

    Философские языки

    Lingua Ignota

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 4 Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 5

    Возникновение: Первый искусственный язык в XII веке придумала немецкая аббатиса Хильдегарда Бингенска, основоположница религиозного мистицизма. Плоды своего божественного провидения она описала в нескольких рукописях, две из которых хранятся в музеях Берлина и Висбадена. Правда, зачем она придумала язык (чьё название переводится как «речь неведомая»), до сих пор неизвестно.

    Особенности: Правил грамматики в языке нет — по крайней мере, их до сих пор не обнаружили. Даже полноценных предложений на «неведомом языке» с переводом не сохранилось. До нас дошло немногим более 1000 слов, разбитых на несколько тематических групп, — такая категоризация легла в основу последующих философских языков.

    Язык Уилкинса

    Возникновение: Первую серьёзную попытку разложить мир на категории предпринял в XVII веке английский учёный Джон Уилкинс. Он был склонен к упрощению и систематизации вещей, предложил заменить десятичную систему восьмеричной и изобрёл метр, универсальную меру длины. В своём труде «Опыт о подлинной символике и философском языке» Уилкинс раскритиковал естественные языки за избыток синонимов и исключений, многозначность и расхождения в звучании и произношении. И предложил свою альтернативу.

    Чтобы понять, какое название присвоить каждому предмету или явлению, он разработал их классификацию. Подкатегорий получилось много, и принципы разделения порой были совсем уж абсурдными: например, «красота» попадает в шестнадцатую категорию «живородящих продолговатых рыб», а слово «кит» пишется по-разному в зависимости от того, попадает он в класс рыб или млекопитающих К тому же при переносе одного из понятий в другую подгруппу — например, в результате научных открытий, — слово бы стало выглядеть совсем иначе, и со временем пришлось бы перекраивать большую часть лингвистической пирамиды.

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 6

    «Отче наш»

    Особенности: Уилкинс выделил 40 классов, подразделив их на девять родов, а те — на девять видов. Каждая из подгрупп имела своё уникальное обозначение и звучание: к элементу первого уровня добавлялись знаки остальных подкатегорий, образуя в результате комбинацию из четырёх букв (всего уровней было четыре уровня), — она и закреплялась за названием предмета. Получился строгий и логичный язык, который при желании нетрудно освоить, — только развиваться он не способен.

    Ифкуиль

    Возникновение: Самый сложный из философских языков — ифкуиль — предложил американский лингвист Джон Кихада в 2004 году. На создание языка ему потребовалось больше 30 лет, а его окончательная версия вышла только в 2011-м.

    Ифкуиль работает по принципу «смыслового сжатия», увеличивая ёмкость речи и ускоряя мыслительные процессы носителя: с помощью пары фраз можно передать очень длинное и логически точное сообщение. К примеру, само название языка в переводе означает «гипотетическая композиция разнообразных высказываний, сосуществующих в кооперативном единстве», что доступно раскрывает его сущность.

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    «oumpeá äxʼääļuktëx» — «Наоборот, у меня такое чувство, что может оказаться, эта неровная высокая цепь гор, о которой идёт речь, заканчивается где-то там».

    Особенности: Фонетическая система ифкуиля включает 45 согласных и 13 гласных, а их сочетания образуют дифтонги. Смысл меняется в зависимости от тона — всего их семь, столько же, сколько и в китайском диалекте Гуанчжоу.

    Но самое интересное и сложное — грамматика: в ифкуиле 96 падежей, десять степеней сравнения, а число категорий глагола насчитывает два десятка. И это нагромождение грамматики оправданно! Например, в русском винительный падеж в сочетании с предлогом «через» отвечает на вопрос «по прошествии какого времени?» («через год») и означает движение через какую-либо субстанцию («через лес»). Таких примеров масса в самых разных языках. В ифкуиле, напротив, все падежи чётко разделены и лишены двусмысленности.

    Ифкуиль обладает особой системой написания, которая не отражает звуки, а основана на строгих грамматических принципах. Зато записывать его можно как слева направо, так и справа налево. Но автор рекомендует писать змейкой, начиная с левого верхнего угла.

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 8

    «xwaléix oípřai’lîň olfái’lobîň» — «Глубокое синее море». Дословный перевод: «Большой объём покоящейся воды, рассматриваемый как нечто обладающее новыми свойствами, который проявляет себя «синим образом» и одновременно обладает более чем нормальным уровнем глубины»

    Простые языки

    Токипона

    Возникновение: Тому, кто испугался ифкуиля, стоит присмотреться к токипоне. Канадский лингвист Соня Киса, увлечённый полиглот, в 2011 году придумала максимально простой язык, который можно освоить за несколько уроков и использовать в повседневном общении. Однако этот «язык будущего» пока особого распространения не получил — на нём говорят только несколько сотен человек.

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 9

    «Россия» на токипоне звучит очень по-родному — «Losi».

    Особенности: В токипоне всего 14 букв, которые составляют 120 корней, а грамматика и синтаксис практически отсутствуют. Из-за этого смысл каждого из слов привязан к контексту. Токипона здорово подстёгивает воображение, заставляя творчески подходить к описанию обыденных вещей. Так, «щенок» — это «маленькое смешное животное», а фраза «немногие достойны моего общества» превращается в прямолинейное «я лучше других».

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 10

    Из этих корней можно собрать что угодно

    Бейсик-инглиш, глобиш и язык-прайм

    Возникновение: Для тех, кто в школе учил немецкий, лингвисты придумали упрощённую версию английского, главного современного претендента на звание международного языка. В 1925 году британский писатель, философ и лингвист Чарльз Огден придумал бейсик-инглиш. Он попытался упростить английский так, чтобы он оставался понятным для носителей и в то же время был прост для иностранцев.

    Похожую попытку предпринял Жан-Поль Нерьера в 2004-м году, предлагая общественности глобиш («global english») со словарём в 1500 английских слов. Правда, укладывался ли кто-то в границы этого списка, неизвестно.

    А вот язык-прайм, ещё одна версия урезанного английского, при незначительных изменениях оказался занятным. Из языка полностью исключаются все формы глагола «to be» и его производные, отчего из предложения пропадает связка «является», лишённая какой-либо смысловой нагрузки. Это заставляет более тщательно подбирать слова, стимулируя критическое восприятие.

    That is a sexist movie. / Это сексистский фильм.

    That seems like a sexist movie to me. / Этот фильм кажется мне сексистским

    Особенности: Грамматика бейсик-инглиша слабо отличается от первоисточника, но использует только основные правила, отчего язык напоминает речь школьника, не выучившего сравнительные степени. Словарь включает 850 слов, из них — только 18 глаголов. Для комфортной работы в какой-либо профессиональной области Огден рекомендует расширить словарный запас до тысячи слов.

    Необычные языки

    Сольресоль

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 12

    Возникновение: Самый музыкальный искусственный язык придумали французы. Сольресоль изобрёл французский музыкант Жан Франсуа Сюдр в 1817 году. Язык был прост в использовании: алфавита толком не было, а слова можно было записывать нотами, цифрами или даже цветами радуги. Из-за этого он сразу стал претендовать на статус международного.

    Сольресоль полюбился многим деятелям того времени — Виктору Гюго, Альфонсу де Ламартину и Александру Гумбольдту, — и даже был признан Парижской академией наук. Дальнейшее развитие он получил благодаря энтузиастам Гаевски, отцу и сыну: они изучили его сильные и слабые стороны и подробно описали грамматику. Правда, с появлением более успешных волапюка и эсперанто интерес к нему поугас.

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 11

    «Миреми ресисольси» означает «любимый друг», а «доре миляси доми» — «я люблю тебя»

    Послушать сольресоль

    Особенности: Вместо алфавита в сольресоле — ноты; Сюдр из их комбинаций собрал чуть меньше 3000 слов. Всего в случае пяти слогов — а это для одного слова и так перебор — словарь можно расширить до 20 тысяч слов, что много меньше, чем в любом естественном языке. Все слова распределены на категории: например, те, что начинаются с «соль», относятся к наукам и искусству, а с «доре» — ко времени. Род определяется окончанием, а антонимы легко образовать, «проиграв» слово в обратном направлении.

    Музыкальность языка нарушают ударения: в существительных оно падает на первый слог, в прилагательных — на предпоследний, в наречиях — на последний, а в глаголе его вовсе нет. Зато на сольресоле можно не только говорить и петь, но и играть на музыкальных инструментах!

    Джестуно

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 13

    Россияне много сделали для развития джестуно, но на нём говорят только на европейских конгрессах, в которых Россия не участвует

    Возникновение: Вопрос о создании международного языка жестов подняли участники первого Мирового конгресса Всемирной федерации глухих в 1951 году. По итогам мероприятия его участники, среди которых было немало соцработников и общественных деятелей с ограниченными возможностями, решили создать свой международный язык. На разработку джестуно ушла четверть века, и чуть ли не столько же — на его освоение и совершенствование. Зато сейчас на нём общаются все участники европейских конференций глухих.

    Особенности: Словарь джестуно вобрал жесты из нескольких языков глухих с преобладанием британской, итальянской, американской и русской лексики. К 1975 году язык содержал уже более 1500 жестов. Правда, ни контекст их использования, ни принципы построения новой лексики не были прописаны.

    Блиссимволика

    Возникновение: Ещё в начале XX века, задолго до появления iPhone и эмодзи, Карл Блисс придумал визуальный язык, который, как и эсперанто, был призван усмирить этническую ненависть, охватившую Австро-Венгерскую империю. Оказавшись в начале Второй мировой в Шанхае, Блисс был впечатлён тем, как люди, говорящие на абсолютно разных диалектах, свободно обменивались письмами и читали одни и те же книги. Тогда у него и возникла идея универсального языка — и в 1949-м на книжных полках появился трёхтомник «Семантография», объясняющий основы блиссимволики.

    К сожалению, труд Блисса так и не получил всемирного признания. Однако энтузиасты до сих пор занимаются стандартизацией новых символов на ежегодных конгрессах и проповедуют использование языка среди людей с речевыми расстройствами.

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 14

    «Я хочу пойти в кино».

    Особенности: Части речи в блиссимволике различают с помощью особых обозначений на рисунках: для «вещи» — это квадрат, для «действия» — конус, а для «оценки» — галочка. У каждого изображения есть конкретное значение, а их комбинации получают новые толкования.

    Фантастические языки

    Языки Толкина

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 16

    Первая статья Всеобщей декларации прав человека, записанная с помощью тенгвара

    Возникновение: Профессор Толкин был не только талантливым писателем, но и выдающимся филологом, специалистом по древнегерманским и кельтским языкам. Но ещё сильнее он был увлечён конструированием новых языков: за всю жизнь он создал несколько десятков, а самыми известными и проработанными с точки зрения грамматики и истории стали квенья и синдарин. Сейчас на них выходит несколько журналов.

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 15

    «Ах! Золотом облетают листья под ветром годами, бессчётными, как крылья деревьев!» — первые строки поэмы Namarië, записанной на квенья

    Особенности: Письменность большинства толкиновских языков основана на алфавите тенгвар: им, например, сделана надпись на Кольце Всевластья, хотя это и слова на Чёрном наречии. Квенья содержит 22 согласных и 5 гласных. Глаголы изменяются по временам, числа бывают не только единственные и множественные, но и двойственные и мультиплексные — для обозначения бессчётного множества предметов. А по количеству падежей квенья обогнала многие славянские языки: их тут девять, причём один из них называется «эльфинитив».

    Клингонский

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 18

    «Вы не поймете Шекспира, пока не прочитаете его в оригинале — на клингонском!»

    Возникновение: Язык расы клингонцев из «Звёздного пути» разработал в 1980 году лингвист Марк Окранд. Язык и правда походил на инопланетный, а его щёлкающее и грубоватое звучание отражало воинственный характер его носителей.

    Получив поддержку фэндома, а позже и Института клингонского языка, инопланетная речь быстро вошла в обиход: на клингонском выпускают несколько книг и журналов, пишут песни и даже ставят оперы. При такой популярности неудивительно, что Википедия добавила разделы на этом необычном языке, а Google переводчик умеет на него переводить.

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 17

    taH pagh taHbe: DaH mu’tlheghvam vIqelnIS — «Быть или не быть, вот в чём вопрос».

    А ещё группа Stovokor рубит металл на клингонском

    Особенности: Лексика отчасти взята из санскрита и языков североамериканских индейцев, отчего фонетика клингонского содержит гортанные звуки и труднопроизносимые сочетания согласных вроде «tlh». Алфавит напоминает тибетский. Грамматика построена так же, как в большинстве современных языков: глаголы, число, род, даже одушевлённость предмета определяются суффиксом, а порядок слов может быть любой.

    На’Ви

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 20

    Возникновение: Для рослых синекожих гуманоидов с планеты Пандора из фильма «Аватар» Джеймс Кэмерон подготовил особый язык в тысячу слов. Его созданием занимался американский лингвист Пол Фроммер. После выхода фильма создатель не забросил своё детище: в блоге На’витери (naviteri.org) он регулярно публикует новые слова и объясняет правила грамматики.

    «Eywa ngahu» — «Эйва с тобой»

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 19

    Особенности: Слова на’ви формируются по агглютинативному принципу. Например, чтобы сказать «красивая», нужно соединить три отдельных элемента, форманта, — «красивый», «один» и «она». Такой же способ словообразования используют в татарском и японском. Числа подразделяются на четыре категории: кроме единственного и множественного, тут есть двойственное и тройственное — первое было в старославянском и древнерусском, а второе сейчас встречается разве что у некоторых народов Океании.

    Что самое интересное, язык использует трёхчастную конструкцию: окончания существительных меняются в зависимости от их роли в предложении. Так, дополнение или субъект, привязанный к переходному или непереходному глаголу, выглядят по-разному. В мире существует несколько таких языков — например, индейский не-персе или айнский, на котором общается с десяток японцев.

    Дотракийский

    Искусственные языки. От эсперанто до на’ви 21

    Как и в русском, в дотракийском слово «труп» с грамматической точки зрения неодушевлённое, а «покойник» — одушевлённое.

    Возникновение: Персонажи «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина, кроме общего языка андалов, говорят и на других — среди них валирийский, «высокий» и «низкий», и дотракийский. В отличие от Толкина, автор не ставил перед собой задачу создать лингвистически точные языки и сочинил только отдельные слова. Но когда начали снимать сериал «Игра престолов», HBO провели конкурс на разработку полноценных языков, который выиграл лингвист Дэвид Петерсон. А в 2014 году канал совместно с издательством Living Language запустил онлайн-курс по дотракийскому.

    Vo loshaki! — Охраны нет!

    Особенности: Изначального материала было немного, а потому Петерсон мог собрать язык на свой вкус. Грамматика дотракийского получилась простой: существительные делятся на одушевлённые и неодушевлённые (правда, принцип их разделения не всегда очевиден), и от этого зависит окончание, которое изменяется по пяти падежам. Порядок слов стандартный: за подлежащим следует сказуемое и дополнение. Кстати, как и у настоящих дикарей, дотракийский — язык бесписьменный. Впрочем, с момента выхода сериала фанаты то и дело предлагают свои версии алфавита.

    * * *

    Синтетические языки создавались с разными целями: облегчить взаимопонимание между народами, натренировать воображение и смекалку и даже увеличить скорость мысли. И всё же негласный статус международного языка получил не замысловатый конланг, а английский — благодаря тому, что Англия и США были наиболее влиятельными странами мира в последние два века. Ну а пока главный претендент на статус международного языка будущего — цифровой язык машин.

     

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    Дарья Буданова
    Душа финансиста-журналиста, заблудшая в фэнтезийных мирах.

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    «Бесконечный поезд», 3 сезон: сериал вот-вот закроют, как раз когда он разогнался

    Переезд на новый канал внёс некоторые изменения в атмосферу и сюжет сериала, но также поставил его судьбу под вопрос.

    Во что поиграть? Настольные игры сентября 2020 2
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    Во что поиграть? Настольные игры сентября 2020

    Мрачная версия артуровских легенд, построение цивилизации в суровых северных условиях, программирование роботов с помощью кубов и «Манчкин», с медведями и балалайками.

    Жора Марсофф «Сладкая жизнь»
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    Жора Марсофф «Сладкая жизнь»

    Разведчик движется по неведомым землям в поисках еды. Еды не только для себя, но и для всего своего народа. Удастся ли ему спасти тех, кто остался дома, от голода? И что его ждет там, за горизонтом?

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