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    #Геннди Тартаковски #мультсериал #обзор сериала #стимпанк

    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование

    11 мая 2023
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    11.05.2023
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    4 минуты на чтение
    #Геннди Тартаковски #мультсериал #обзор сериала #стимпанк
    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование

    Уже многие столетия Орден единорогов сражается со злом. В каждой эпохе герои находят новых аватаров, чтобы вселиться в них и спасти человечество от монстров. Однако перерождение в стимпанковом Лондоне альтернативных 1890-х рискует быть последним. Ведьма Мелинда пробуждается в душе девушки, которой не удаётся вспомнить своё героическое прошлое и которая любит жениха в этом поколении, а не древнего мечника. Да и враги Ордена единорогов теперь куда опаснее, чем раньше…

    История создания «Единорога» выглядит более интересной, чем сам сериал. Его идея появилась ещё в те годы, когда Геннди Тартаковски работал над оригинальным сериалом «Суперкрошки» и «Лило и Стичем»! Он даже заявляет, что все его предшествующие шедевры, в особенности те, над которыми он работал в Cartoon Network, были подготовкой к «Единорогу». Очевидно, что эту идею не разделяли ни в Cartoon Network, где проект не нашёл реализации, ни в Netflix, ни в других студиях, которые футболили идею обратно на доработку.

    По концепт-артам можно проследить, как подростковое и, скорее, весёлое по тону приключение становилось всё более мрачным, всё более возрастным — не столько по рейтингу, сколько по духу. «Единорог» совершил переход от подросткового фэнтези к тёмному, и неудивительно, что он нашёл воплощение в Adult Swim. «Первобытный», другой сериал Тартаковского на Adult Swim, хорошо выстрелил и показал, что у зрителей канала есть потребность в мрачных историях, исполненных драматизма и не стесняющихся показывать насилие. «Единорог: Вечные воины» не мог стать продукцией канала 20 лет назад, когда это было скорее супергеройское приключение в необычном сеттинге если не для всей семьи, то по крайней мере для зрителей 12+, но теперь ситуация радикально изменилась.

    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование 3
    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование 5
    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование 4

    Вместе с героями должен был повзрослеть и визуальный стиль; и это отчасти произошло. Любимое занятие рецензентов «Единорога» — перечислять визуальные референсы сериала: здесь и мультфильмы Флейшера, и стиль Осаму Тэдзуки, и узнаваемые силуэты из «Астерикса и Обеликса» Рене Госинни; сам Тартаковски добавляет сюда ещё «Белоснежку и семь гномов» Диснея и работы Хаяо Миядзаки. Объединяет эти стили умение работать с карикатурными образами. Помимо фантастического визуала (в разных смыслах слова), «Единорог» может похвастать удивительными дизайнами персонажей массовки: они многообразные, яркие, уникальные. Тартаковски — человек, известный необыкновенным умением создавать колоритные индивидуальные дизайны персонажей; это касается и главных героев, но по-настоящему «Единорог» живёт массовкой.

    Флейшеровского начала тут даже не так много, как манеры Тэдзуки: миру «Единорога» не свойственно постоянное движение, подпрыгивание и текучесть. Напротив, он, вопреки тому, что здесь есть экшен, медлителен и даже статуарен, в нём нет ни одного лишнего движения, но одновременно в каждом из них ощущаются вес и сила. Это не похоже на кровавые бои «Первобытного», тут куда больше влияния «Атаки клонов», где драки были не столько динамичными, сколько весомыми и ощутимыми.

    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование 1

    Сюжет и персонажи пока не так впечатляют, как визуал. Мир выглядит интересно: это не традиционный стимпанк, в нём много ориентальных мотивов — хоть кто-то помнит о моде на Индию в 1890-х! Но вопросов к персонажам и сюжету слишком много, чтобы просмотр приносил удовольствие, которое сулит его интригующий стиль.

    • Что в этом мире нормально, а что нет? Каковы правила вселенной? Знают ли люди о магии?
    • Почему фокусник с сиреневым дымом их изумляет, а летающий мальчик и наскоро загримированный под человека паровой робот, который стреляет розовыми лучами, нет? Удивились ли они зомби-слону?
    • Почему жених Энни вырос, а мальчик, с которым он играл в футбол, нет? Или подразумевается, что здоровый лоб, аристократ (!!!) гонял мяч с сиротами-малолетками?
    • Почему злая лиса уверена, что зомби-слон помешает Ордену единорогов пробудиться, если их буквально возрождает появление магического зла?
    • Неужели аватары Ордена до 1890-х никогда не сталкивались с проблемой совмещения собственных личностей с подселёнными? Как так вышло-то?

    Персонажи выглядят интересными, но пока сценарий не даёт им толком проявиться. Безусловно выделяется Эльфи — мальчик, в которого вселилась душа тысячелетнего, кажется, буддийского космического монаха: глубокое познание мира и его законов накладываются на детскую непосредственность малыша и его неспособность сосредоточиться.

    Остальным повезло меньше. Драма Энни, мечущейся между вечной и нынешней любовью, не ощущается такой серьёзной, как должна. Её связи с мужчинами не выстроены драматургически, только обозначены пунктирно по сюжету, а этого недостаточно для сопереживания. Да, в «Первобытном» семья Копья тоже обозначалась едва-едва, но она и не играла центральной роли в сюжете — лишь была экспозицией; а тут центральный конфликт героини от этого зависит напрямую. Вообще, оба эпизода скорее на что-то намекают, чем что-либо раскрывают, и эти намёки подаются слишком туманно и отчуждённо от эмоционального переживания за героев.

    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование 2

    Впечатляет то, как Тартаковски берёт форму головы Бетти Буп и заставляет её выглядеть то грустной, то угрожающей, но в любом случае — серьёзной и выразительной

    Очень часто проекты Тартаковского в процессе раскрываются как совершенно иные истории, нежели может показаться в ранних сериях: так комедийный «Самурай Джек» превратился в философское повествование о силе личности, а доисторическое фэнтези «Первобытный» ушло почти в научную фантастику. Хотелось бы верить, что такая судьба встретит и «Единорога». Но пока это хороший визуал — и невнятное повествование.

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     Александр Гагинский |  05.03.2017 |  9878

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     Марина Беляева |  15.11.2019 |  509

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    Журналистка, киноведка, автор сценариев для анимации, фрилансер-домохозяйка. Защитила работу по диснеевским полнометражным мультфильмам. Использую феминитивы.
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