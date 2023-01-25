На «Кинопоиске» стартовал новый российский сериал «Фандорин. Азазель». Первые две серии оставляют смешанное впечатление. Тем не менее интересно понять: как создатели так всё намешали, куда вырулят и что в конце концов останется от первоисточника?

Режиссёр Нурбек Эген размахнулся широко. Перенести действие исторического детектива Бориса Акунина в современность, как в «Шерлоке» от ВВС, ему показалось мало. Он трансформировал нашу современность, полную социальных сетей, технологического прогресса и роботов на службе человечества, в альтернативную Российскую империю. В этом мире революции 1917 года не произошло, на троне по прежнему Романовы, и Максим Матвеев в роли императора Николая Третьего вершит судьбы народа. Весьма странно, правда, при этом себя ведёт. Например, напивается и в голос переживает о том, что не может нормально изменить жене с певичкой. Или развлекается на одних мероприятиях с известным анархистом.

Действие экранизации перенесено в Петербург. Конечно, Петербург здесь по-прежнему столица, и все главные события происходят там: от царских советов комитета госбезопасности до перформанса местных анархистов в день запуска фонтанов в Петергофе. Студенты Кокорин и Ахтырцев вместо Александровского сада стреляются в Летнем саду, полицейское управление подозрительно напоминает то самое из «Майора Грома», вместо московских дворов — питерские колодцы и огромные двери старых домов.

Увы, этот перенос что в другой город, что в альтернативное время не работает. За Шерлоком от ВВС интересно было следить благодаря хитроумному обыгрыванию каноничных моментов в новых условиях. А для героев «фандорианы» никаких новых условий нет. Ведь за 100 лет ничего не произошло — даже шрифт не поменялся, только соцсети называются «Портреты», в газетах пишут с ѣ и Ъ, а богатая девушка Лиза живет в особняке, мало отличающемся от места жительства её книжного альтер эго.

Вроде бы режиссёр добавляет футуристических элементов: полицейские работают на планшетах, Бриллинг приносит вместо телефона машину, предсказывающую преступления, а по Летнему саду ездит робот-полицейский… Но робот по функционалу недалеко ушёл от пылесоса: увидев человека с пистолетом, он только поднимает тревогу. Так и со всем остальным. Что имперские реалии, что новаторские идеи здесь лишь декорации к дословной и не особо затягивающей экранизации романа «Азазель».

Пожалуй, единственное, что действительно забавно обыграли, — корсетное платье Эраста Фандорина для похода на вечеринку к Бежецкой. И то — лишили Бриллинга возможности похвалить за находчивость.

Бриллинг в исполнении Сергея Горошко получается пока блёклым — не хватает той сияющей яркости, с которой новый начальник врывается в управление. Самого же Эраста Петровича играет молодой актёр Владислав Тирон, уже засветившийся в «Триггере» вместе с Матвеевым, но при этом ещё не примелькавшийся публике. Неплохое кастовое решение, особенно с учётом типажа Тирона — русский Бен Уишоу, с места в карьер погружающийся в ворох личных и общественных проблем.

Компанию сильным актёрам вроде Стычкина, Матвеева, Быстрова и Семчева составляют снявшиеся в небольших ролях блогер Ида Галич и комедиантка Екатерина Варнава. Камео, конечно, забавные, но уж слишком рушат серьёзность экранизации. Зато в леди Эстер в исполнении Марины Игнатовой веришь с первого появления.

Со второй серии появляется Зуров — приятель Фандорина не только по «Азазелю», но и по «Турецкому гамбиту», а император уже обсуждает с советниками напряжённую обстановку на Дальнем Востоке. Задуманный масштаб понятен: шесть серий первого сезона будут посвящены «Азазелю», а дальше дело стоит только за тёплым приёмом зрителей — и перспектива на длинную экранизацию готова.

Конечно, хотелось бы увидеть те части фандорианы, которые ещё не попадали на экран, — «Декоратора» и «Левиафан», например. И «Коронацию», для которой как раз подобные изменения в хронологии сюжета были бы объяснимы: коронацию без императора проводить непросто. Однако сомнения вызывает линия с потомком Ульянова. В первоисточнике такого персонажа вроде бы не было. Нужны ли такие выдумки сценаристов при работе с настолько продуманным и богатым материалом, как книги Бориса Акунина? Или это не выдумка сценаристов, а будущий революционер Грин из «Статского советника» — и тогда нас в принципе ждёт не последовательное повествование, а безумный винегрет в духе «Спектра» с агентом 007?