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    #альтернативная история #Борис Акунин #детектив #первые впечатления

    Сериал «Фандорин»: приключения юного Бонда в современной Российской империи

    25 января 2023
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    25.01.2023
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    3 минуты на чтение
    #альтернативная история #Борис Акунин #детектив #первые впечатления

    На «Кинопоиске» стартовал новый российский сериал «Фандорин. Азазель». Первые две серии оставляют смешанное впечатление. Тем не менее интересно понять: как создатели так всё намешали, куда вырулят и что в конце концов останется от первоисточника?

    Режиссёр Нурбек Эген размахнулся широко. Перенести действие исторического детектива Бориса Акунина в современность, как в «Шерлоке» от ВВС, ему показалось мало. Он трансформировал нашу современность, полную социальных сетей, технологического прогресса и роботов на службе человечества, в альтернативную Российскую империю. В этом мире революции 1917 года не произошло, на троне по прежнему Романовы, и Максим Матвеев в роли императора Николая Третьего вершит судьбы народа. Весьма странно, правда, при этом себя ведёт. Например, напивается и в голос переживает о том, что не может нормально изменить жене с певичкой. Или развлекается на одних мероприятиях с известным анархистом.

    Сериал «Фандорин»: приключения юного Бонда в современной Российской империи 6

    Действие экранизации перенесено в Петербург. Конечно, Петербург здесь по-прежнему столица, и все главные события происходят там: от царских советов комитета госбезопасности до перформанса местных анархистов в день запуска фонтанов в Петергофе. Студенты Кокорин и Ахтырцев вместо Александровского сада стреляются в Летнем саду, полицейское управление подозрительно напоминает то самое из «Майора Грома», вместо московских дворов — питерские колодцы и огромные двери старых домов. 

    Увы, этот перенос что в другой город, что в альтернативное время не работает. За Шерлоком от ВВС интересно было следить благодаря хитроумному обыгрыванию каноничных моментов в новых условиях. А для героев «фандорианы» никаких новых условий нет. Ведь за 100 лет ничего не произошло — даже шрифт не поменялся, только соцсети называются «Портреты», в газетах пишут с ѣ и Ъ, а богатая девушка Лиза живет в особняке, мало отличающемся от места жительства её книжного альтер эго.

    Сериал «Фандорин»: приключения юного Бонда в современной Российской империи

    Вроде бы режиссёр добавляет футуристических элементов: полицейские работают на планшетах, Бриллинг приносит вместо телефона машину, предсказывающую преступления, а по Летнему саду ездит робот-полицейский… Но робот по функционалу недалеко ушёл от пылесоса: увидев человека с пистолетом, он только поднимает тревогу. Так и со всем остальным. Что имперские реалии, что новаторские идеи здесь лишь декорации к дословной и не особо затягивающей экранизации романа «Азазель». 

    Пожалуй, единственное, что действительно забавно обыграли, — корсетное платье Эраста Фандорина для похода на вечеринку к Бежецкой. И то — лишили Бриллинга возможности похвалить за находчивость. 

    Сериал «Фандорин»: приключения юного Бонда в современной Российской империи 2

    Бриллинг в исполнении Сергея Горошко получается пока блёклым — не хватает той сияющей яркости, с которой новый начальник врывается в управление. Самого же Эраста Петровича играет молодой актёр Владислав Тирон, уже засветившийся в «Триггере» вместе с Матвеевым, но при этом ещё не примелькавшийся публике. Неплохое кастовое решение, особенно с учётом типажа Тирона — русский Бен Уишоу, с места в карьер погружающийся в ворох личных и общественных проблем. 

    Компанию сильным актёрам вроде Стычкина, Матвеева, Быстрова и Семчева составляют снявшиеся в небольших ролях блогер Ида Галич и комедиантка Екатерина Варнава. Камео, конечно, забавные, но уж слишком рушат серьёзность экранизации. Зато в леди Эстер в исполнении Марины Игнатовой веришь с первого появления.

    Сериал «Фандорин»: приключения юного Бонда в современной Российской империи 5

    Со второй серии появляется Зуров — приятель Фандорина не только по «Азазелю», но и по «Турецкому гамбиту», а император уже обсуждает с советниками напряжённую обстановку на Дальнем Востоке. Задуманный масштаб понятен: шесть серий первого сезона будут посвящены «Азазелю», а дальше дело стоит только за тёплым приёмом зрителей — и перспектива на длинную экранизацию готова. 

    Конечно, хотелось бы увидеть те части фандорианы, которые ещё не попадали на экран, — «Декоратора» и «Левиафан», например. И «Коронацию», для которой как раз подобные изменения в хронологии сюжета были бы объяснимы: коронацию без императора проводить непросто. Однако сомнения вызывает линия с потомком Ульянова. В первоисточнике такого персонажа вроде бы не было. Нужны ли такие выдумки сценаристов при работе с настолько продуманным и богатым материалом, как книги Бориса Акунина? Или это не выдумка сценаристов, а будущий революционер Грин из «Статского советника» — и тогда нас в принципе ждёт не последовательное повествование, а безумный винегрет в духе «Спектра» с агентом 007? 

    Сериал «Фандорин»: приключения юного Бонда в современной Российской империи 1

    В любом случае смотреть дальше интересно. Как минимум чтобы понять, стоит оно того или нет. Пока зрители неохотно поддерживают проект — рейтинг на «Кинопоиске» всего 6,9. Однако вышел только пилот, и многое может измениться к концу шестой серии. Хотелось бы в это верить.

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    Писатель, редактор «Эксмо»

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