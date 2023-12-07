Какие новые сериалы смотреть в декабре 2023? Доктор Кто, Перси Джексон, Покемоны и Сны Алисы

Декабрь, может, и не столь плотный на сериалы, как прошедшая осень, но у поклонников «Доктора Кто» уже вторую неделю праздник — начали выходить спецвыпуски, приуроченные к 60-летию сериала. Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт! Расселл Т. Дэвис и Мюррей Голд! Всё как в старые добрые времена (впрочем, кому-то может показаться, что серии чересчур уж давят на ностальгию). Но что для других любителей сериалов? Не стоит пропускать ожидаемую российскую мистическую премьеру, взрослый мультфильм про апокалипсис и новых «Покемонов». Составляйте себе список на праздники.

Доктор Кто

Doctor Who

Что? Хронофантастика.

Когда и где? 25 ноября, 2 декабря, 9 декабря, 25 декабря на BBC и Disney+.

О чём? О возвращении знаменитого путешественника во времени. По какой-то причине он воплотился с внешностью Десятого Доктора, хотя это воплощение считается Четырнадцатым. Вместе со старой спутницей Донной ему предстоит понять, что изменилось во Вселенной. А для этого дуэту придётся разобраться с милым пришельцем, чей корабль потерпел крушение в Лондоне, посетить космическую станцию на краю Вселенной, а затем столкнуться со старым противником — Игрушечником.

Что это будет? Триумфальное возвращение, призванное вернуть поклонников сериала. Пожалуй, Расселл Т. Дэвис немного перегнул палку с фансервисом, но получилось эффектно — обсуждает весь мир, прямо как в старые добрые времена. Плюс почти сразу Теннанта сменит обаятельный Шути Гатва («Половое воспитание»), и уже в новом сезоне посмотрим, как РТД справится без таких мощных козырей.

Первый спецэпизод оказался неплохим, но он ближе к тому, что мы привыкли видеть в качестве пилота сезона, а не спецвыпуска (сравните с «Днём Доктора» на полувековой юбилей!). Второй— тоже неплохой, более жуткий и интригующий. Но и он выглядит так, будто его достали из середины сезона. А вот в третьем ждём появления злодейского Нила Патрика Харриса! А четвёртый, рождественский, станет полноценным приключением для Пятнадцатого и его спутницы.

А ещё стоит отметить, что новый сезон станет очередным мягким перезапуском сериала, и нумерация сезонов опять начнётся с первого.

Перси Джексон и Олимпийцы

Percy Jackson and the Olympians

Что? Городское фэнтези, подростковая фантастика.

Когда и где? С 20 декабря на Disney+.

О чём? О простом мальчишке из приёмной семьи, который однажды узнаёт, что его отец — настоящий бог Посейдон! Вскоре выясняется, что таких полукровок на самом деле несколько и все они несут наследие своих родителей. Почти сразу Перси предстоит доказать свою невиновность перед могущественным Зевсом.

Что это будет? Ещё одна попытка экранизировать цикл. Будем надеяться, что одним сезоном дело не ограничится. Трейлеры показали много ключевых моментов из первой книги, «Похитителя молний», которая и легла в основу первого сезона: обыденную жизнь, встречу с математичкой миссис Додз, оказавшейся злобной фурией, тренировки в Лагере Полукровок, разных монстров из греческой мифологии и даже дуэль с богом Аресом.

Некоторые зрители пишут, что несколько минут трейлеров уже больше похожи на первоисточник, чем два ранее вышедших фильма.

Над адаптацией первого сезона работал автор книг Рик Риордан.

Главные роли в сериале исполняют:

Перси Джексон — Уокер Скобелл («Проект “Адам”»)

Лука — Чарльз Бушнелл («Дневник женщины-президента»)

Кларисса — Диор Гуджон («Боишься ли ты темноты?»)

Нэнси Бобофит — Оливия Мортон (And Yet They Speak)

Сны Алисы

Что? Мистический триллер.

Когда и где? С 7 декабря на Premier.

О чём? О странной жизни Алисы, девочки-подростка, у которой сложные отношения с мамой и одноклассниками. А ещё ей постоянно снятся кошмары, в которых она видит чужие смерти. Вместе с подругой Алиса пробует сбежать из дома, но город — мрачный северный город, расположенный близ секретного военного объекта, — будто не желает их отпускать.

Что это будет? Загадочная и сюрреалистичная история. По крайней мере, так обещает трейлер.

Режиссёрами выступили Андрей Джунковский («Сладкая жизнь») и Илья Овсенев (оператор «Неадекватных людей»). Главные роли исполнили Алина Гвасалия («The Тёлки»), Василина Юсковец («Ивановы-Ивановы»), Екатерина Вилкова («Кошка») и другие. Юсковец победила в номинации «Лучшая актриса» на фестивале «Пилот», где показывали эпизоды сериала. Пресса, которой довелось их увидеть, похвалила проект за фантасмагоричность и хоррор.

Кэрол и конец света

Carol & The End of the World

Что? Экзистенциальная драма.

Когда и где? 15 декабря на Netflix.

О чём? О конце света, который наступит из-за появившейся рядом с Землёй странной планеты. В новостях, в соцсетях, да даже на небе — всё указывает на то, что гибель неизбежна, и до неё осталось всего несколько месяцев. Пока весь мир организует гедонистические каникулы, чтобы исполнить последние желания, Кэрол — одинокая и спокойная женщина в возрасте — устраивается на работу?

Что это будет? История в духе недавней сатирической комедии «Не смотрите наверх» с Ди Каприо, только теперь в центре повествования не учёные, которые пытаются всех убедить, а наоборот, простая жительница Кэрол, которая никого ни в чём убеждать не собирается и в первую очередь хочет понять себя.

Автор проекта — Дэн Гутерман — вместе с Дэном Хармоном работал над «Сообществом» и «Риком и Морти». Главную роль озвучила Марта Келли («Брачная история», «Эйфория»).

Покемон: Консьерж

Pokémon Concierge

Что? Фантастическая повседневность, спин-офф «Покемонов».

Когда и где? 28 декабря на Netflix.

О чём? О девушке Хару, которая получает, кажется, работу мечты — становится консьержкой в Pokémon Resort. В этом месте отдыхают люди и покемоны (в основном всё-таки покемоны). За последними порой нужно следить, и именно этим и займётся Хару. Успокоить психически нестабильного Псайдака или устранить последствия атаки Пиджета — это к ней.

Что это будет? Удивительный стоп-моушен в жанре повседневности (slice-of-life). Никаких битв покемонов, никаких превозмоганий на турнирах, никакой суеты (почти). Только милая дружба Хару и Псайдака.

Производство — Dwarf Studios. Режиссёром выступил Ику Огава («Рилаккума и Каору», тоже стоп-моушен). Сценарий написала Харуми Доки («В поисках тела»).

Арчи

The Archies

Что? Индийская молодёжная комедия, мюзикл, переосмысление комиксов «Арчи».

Когда и где? 7 декабря на Netflix.

О чём? Об Индии 1960-х годов. Арчи и его друзья пытаются разобраться с вечными вопросами дружбы и соперничества, любви и романтики — и всё это на фоне сложной учёбы в Ривердейле. Но вскоре оказывается, что строительная компания планирует разрушить любимый парк ребят, а значит, настало время действовать!

Что это будет? Экранизация комиксов «Арчи» (как «Ривердейл»), но с индийским колоритом. Буквально! Рефлексия по поводу сложного периода, попытки показать общество и культуру и, разумеется, танцы — с первого же кадра трейлера. С их виртуозной хореографией и массовкой, танцы станут как сюжетным элементом (готовящийся бал-вечеринка), так и просто частью повествования.

В комментариях, правда, жалуются, что в трейлере показали весь сюжет, но будем честны: во-первых, этот сюжет уже многим известен, во-вторых, повседневность смотрят не за этим, а в-третьих — это же индийский задорный мюзикл!

Отчёт о буйстве духов

Yu Yu Hakusho

Что? Японский фантастический боевик, сёнэн, адаптация манги и аниме.

Когда и где? 14 декабря на Netflix.

О чём? О юном парнишке Юсукэ Урамэси. Он ничем не примечателен, разве что драться хорошо умеет. Но однажды… Юсукэ умирает. Волею могущественных духов парень воскресает, чтобы занять должность детектива по поимке духов. Так Юсукэ действительно начинает находить своё место в жизни.

Что это будет? Игровая адаптация аниме от японцев. Обычно их не шибко жалуют, но трейлер выглядит многообещающим, вытягивает из «живого» формата всё что можно (правда, One Piece всё же смотрелся более энергичным). Впрочем, заинтересовавшиеся зрители всегда могут пропустить «адаптацию от Netflix» и ознакомиться с мангой-первоисточником Ёсихиро Тогаси (19 томов) и классическим аниме-сериалом 1992 года (на 112 эпизодов).

Остров драконов

Dragons of Wonderhatch

Что? Японское подростковое героическое фэнтези.

Когда и где? С 20 декабря на Disney+/Hulu.

О чём? О девушке Наги, ученице старшей школы из Йокосуки (Япония). Она так и не нашла общий язык с одноклассниками, а всё потому, что она часто пропадает в фантазиях и вымышленных мирах. И однажды героиня сталкивается с тем, что персонажи из этого мира… появляются прямо перед ней! Оказывается, над Землёй и их родным миром нависла угроза, и чтобы спасти обе вселенные, героям надо отыскать Создателя…

Что это будет? Приключенческая фантазия с попаданцами от японцев — да ещё с аниме-вставками (добавляйте шутки про сравнение 2D-тян и 3D-тян). Милая героическая история про спасение миров, власть фантазий и большую дружбу. И всё это с магией, драконами и летающими островами!

Режиссёр — Кентаро Хагивара (Iribito, фильм по «Токийскому гулю»).

Кёнсонское существо

Gyeongseong Creature

Что? Южнокорейский мистический хоррор.

Когда и где? Семь эпизодов выйдут 22 декабря, ещё три покажут 5 января.

О чём? 1945-й. Нынешний Сеул находится под административным управлением Японии и зовётся Кёнсон (Кэйдзё). В городе рыщут агенты и шпионы, которые хотят узнать, что скрывает госпиталь. Ниточки приведут к запертым дверям, и когда герои поймут, почему этим дверям стоило оставаться закрытыми, окажется уже слишком поздно.

Что это будет? Красивая костюмная драма вкупе с мистическим хоррором? Как минимум один раз такая формула крайне успешно выстрелила — южнокорейским сериалом «Королевство зомби». Похоже, и в новом шоу разборки и страсти людей окажутся не менее занимательными, чем борьба за выживание с неизвестным чудовищем.

А ещё

Кибердеревня. Новый год — новогодний получасовой спецвыпуск-приквел, который покажет Николая и его семью в канун 2100 года. Фермер ждёт семью с Земли, но из-за аномальной солнечной активности все рейсы на Марс отменены. Поэтому Николай сам отправляется к родным, правда, путешествие его ждёт не из лёгких! Выходит в декабре (точной даты пока нет).