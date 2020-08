Сериалы 2020, которые вы могли пропустить на карантине (а зря!)

Первая половина 2020-го выдалась суетной. По всему миру закрывали границы и кинотеатры, а людей из каждого утюга призывали оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию (её и сейчас стоит соблюдать!). Лишь телеканалы со стриминговыми сервисами каждый месяц выпускали десятки самых разных проектов — и уследить за ними было ой как непросто. МирФ тоже не за всем уследил, и наши авторы решили это исправить. Рассказываем о десяти интересных сериалах, стартовавших в первом полугодии.

Чем мы заняты в тени, 2 сезон

What We Do in Shadows

Что? Сериальная адаптация мокьюментари-комедии Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Реальные упыри».

О чём? О коммуне четырёх вампиров, которые обитают в старом доме в Нью-Йорке. Они ведут относительно тихую и мирную не-жизнь, пытаясь догнать современное общество, в чём им помогает фамильяр на побегушках. Первый сезон вторил фильму: вампиры сталкивались как с бытовыми проблемами (и полным непониманием жизни людей), так и со сверхъестественными соперниками. Главный твист ждал в конце сезона — фамильяр Гильермо оказался наследником Ван Хельсинга, легендарного охотника на вампиров. Второй сезон посвятили раскрытию этой идеи и попыткам Гильермо разобраться в том, кто он есть на самом деле.

Зачем смотреть? Сериал уверенно идёт в гору. Если первый сезон, достаточно неплохой, был всё же вторичен по отношению к фильму, то второй переизобретает вампирские тропы и делает акцент на развитии персонажей и их взаимоотношениях. А ещё подкидывает массу новых смешных ситуаций: от перенасытывшегося энергетического вампира до тайного собрания охотников на кровопийц.

Кроме того, создатели постоянно вставляют отсылки к популярным произведениям и забавные камео — чего только стоил заглянувший на огонёк Марк Хэмилл! О развитии шоу говорят и взлетевшие рейтинги: всё больше зрителей интересуются, чем там эти кровососы заняты в тени.

Кому понравится? Поклонникам оригинального фильма, юмора Тайки Вайтити и лёгкого абсурда.

— Александр Стрепетилов

О сериале Сериал «Чем мы заняты в тени»: Реальные упыри вернулись! Ещё несколько часов уморительной деконструкции штампов о вампирах. Чего стоит только энергетический вампир, сосущий настроение!

Разрабы

The Devs

Что? Фантастический технотриллер Алекса Гарленда.

О чём? О корпорации «Амайя», в которой есть секретное подразделение «Разрабы». Секретное — потому что никто не представляет, чем занимается эта команда. В «Амайе» работает пара влюблённых: компьютерный инженер Лили и программист искусственного интеллекта Сергей. Начальство замечает успехи Сергея и приглашает его присоединиться к «Разрабам». Но уже после первой смены на новой должности он не возвращается домой. Лили сообщают, что Сергей покончил с собой, и даже показывают тело. Однако девушка уверена, что за его смертью стоит начальство «Амайи», и намерена докопаться до истины.

Зачем смотреть? Во-первых, это красиво. Что «Из машины», что «Аннигиляция» были чертовски хорошо сняты — это касалось как постановки, так и дизайна. «Разрабы» не отстают. Тут есть на что полюбоваться: от эффектной губки Менгера до строгой симметрии в коридорах, от жуткой сюрреалистической статуи девочки в лесу до зеркального парка.

Во-вторых, над музыкой работал тот же композитор, что и в «Аннигиляции», — а значит, вас ждёт ещё одна порция тревожного эмбиента и пробирающей электроники.

В-третьих, Ник Офферман, которого мы знаем по ситкому «Парки и зоны отдыха», наиграл тут как минимум на «Эмми». Его персонаж, начальник «Амайи», готов пойти на всё, лишь бы доказать собственную правоту. И если для этого нужно назвать себя Богом, то так тому и быть.

Ну а главная причина — Гарленд снял то, что мы называем «умной фантастикой». Ярлык не особо удачный, но подходящий. У «Разрабов» солидная научная основа: сюжет опирается на несколько концепций квантовой механики и исследует тему детерминизма. Основные идеи герои всё-таки проговаривают, но будьте готовы заглянуть в Википедию или учебники по физике.

Кому понравится? Любителям упомянутой «умной фантастики», поклонникам прошлых работ Гарленда и тем, кто хочет взглянуть на более мрачную версию «Кремниевой долины».

— Александр Стрепетилов

Послания из другого мира

Dispatches from Elsewhere

Что? Социальная драма-головоломка.

О чём? О простом молодом человеке Питере, который погряз в рутине и медленно умирает от скуки. Однажды он откликается на странное объявление и внезапно оказывается в команде таких же, как и он, «сломанных людей». Его втягивают в интерактивную игру, посвященную противостоянию двух странных организаций: Elsewhere Society («Общество Другого мира») и Jejune Institute (буквально «Скучный институт»). И те, и другие ищут загадочную девушку Клару, но с разными целями. Первые считают её неким ключом к мирозданию, а вторые — потенциальным источником дохода и расширения своего влияния.

Зачем смотреть? «Послания из другого мира» — один из самых недооценённых и самобытных сериалов этого года. Такой в наше время трудно представить на телевидении. Это чисто авторский проект актера и писателя Джейсона Сигела (всеми любимый Маршалл из «Как я встретил вашу маму»), который написал сценарий, срежиссировал пилот и исполнил главную роль.

Самое удивительное, что квест по поиску девушки придумали не создатели шоу — он действительно был запущен в Сан-Франциско в 2008 году, и за три года в нём поучаствовали больше 10 тысяч человек (об этом рассказывает документальный фильм «Институт»). Впрочем, авторы игры так и не смогли придумать для неё грандиозный финал. Сигел же решил перенести место действия в Филадельфию и сосредоточился на человеческой стороне вопроса.

Вместо того чтобы снимать историю про необычный квест, он рассказывает про людей, которые в нем участвуют. Про сломанных и зажатых, неспособных преодолеть себя и внешние обстоятельства. Первые четыре эпизода легко можно воспринять как отдельные мини-фильмы, объединённые некоторыми сюжетными элементами. Сигел потрясающе тасует жанры — каждый фильм прикидывается то комедией, то драмой, то детективом. А к середине сериала станет очевидно: в нем важнее не что происходит с героями, а как.

Благодарить за это надо две вещи. Во-первых, разбитую в первые же секунды четвёртую стену — таким образом между зрителем и персонажами возникает прочная связь, которой не мешает разница в поле, расе, возрасте и прочих несущественных вещах. А во-вторых, божественный саундтрек Аттикуса Росса, всегда задающий нужный тон. Герои могут всего лишь смотреть на красиво разрисованную стену, а тебе кажется, что перед тобой раскрылись все секреты мироздания.

Больше всего «Послания» напоминают закрытый хит Нетфликс The OA. Это тоже любопытное произведение, которое понравится далеко не каждому, но если понравится — подарит уникальный, ни на что не похожий опыт. Сам Сигел описал свой проект как «„Бойцовский клуб“ под кислотой для тех, кто любит жизнь». Помимо прочего, «Послания» говорят о том, как важно почаще выходить из зоны комфорта. Ведь настоящие чудеса скрываются за пределами привычного нам мира. Надо только быть к ним готовым и внимательно смотреть по сторонам — и вот вы уже танцуете хип-хоп с Чубаккой под проливным дождём или ведете неравную борьбу с опасной корпорацией.

Кому понравится? Тем, кто истосковался по новому телевизионному опыту, поклонникам социальных экспериментов и авторских работ.

— Иван Шапкин

Страшные сказки: Город ангелов

Penny Dreadful: The City of Angels

Что? Колоритный спин-офф «Страшных сказок» в новом сеттинге.

О чём? О ритуальных убийствах, первых радиоевангелистах, латиноамериканских танцах, о конфликтах, мировых и метафизических. Обо всём на свете.

Центральных персонажей здесь пять: Тьяго Вега, детектив мексиканского происхождения, который нередко вынужден выбирать между семьёй и долгом, его напарник Льюис, ненавидящий чужаков бургомистр Лос-Анджелеса, доктор из Германии и сестра Молли, превратившая проповеди в бизнес. А главная приманка сериала — Натали Дормер, которая здесь предстала в четырёх абсолютно разных амплуа. И все они участвуют в запутанной детективной истории с элементами мистики.

Зачем смотреть? Первыми впечатлениями мы уже делились тут, и начальные серии неплохо передают общее настроение всего сезона. Удивительно, но в такой массе разных историй создатели не обделили вниманием ни одного персонажа, не забросили ни одну линию, оставив уверенный задел на продолжение.

И всё же из-за количества этих линий и их пересечений сериал рискует многим прийтись не по вкусу. Повествование, и без того запутанное, перемежается множеством размышлений об отношении человека к Богу, об опыте иммиграции, о гомофобии и расовой нетерпимости — и это ещё далеко не всё. Больше всего выбивается из общего ряда история про эксперименты нацистов с атомной бомбой.

При этом сериал придерживается правил, которые сам обозначил. Если, например, все немецкоговорящие персонажи то и дело начинают реплики со слов «Ja, gut», так будет до самого финала. И если вы готовы эти правила принять, спин-офф может вам понравиться. Ведь главное в нём, как и в оригинале, — развитие и взросление героев.

Во многом именно из-за героев и хочется увидеть продолжение, только пусть оно окажется более целостным и мистическим. А всё остальное — актёрский состав, музыку, операторскую работу — можно не менять, и так неплохо.

Кому понравится? Поклонникам Натали Дормер — её здесь много. И тем, кто не придирается к историчности и скорее улыбнётся неправдоподобному акценту, чем станет разбирать сериал по винтикам.

— Дарья Буданова

О сериале «Страшные сказки: Город ангелов». Первые впечатления Совсем другой антураж и конфликты — с ритуальным убийством и нацистской пропагандой.

Затопленный город

Curon

Что? Мистический сериал про подростков.

О чём? Близнецы Дарья и Мауро переезжают с матерью в её родной город Курон (к слову, реальный, что нехарактерно для этого жанра), скрываясь от преследований отца семейства. Анна покинула Курон много лет назад, но здесь по-прежнему живёт её отец Томас, владелец отеля, в свободное время приручающий волков.

Вскоре с героями начинают происходить странные события: они один за другим слышат звон из торчащей посреди озера колокольни. Там, под водой, находится старый Курон, затопленный несколько десятилетий назад. Считается, что человек, услышавший звон, обречён. Параллельно герои заводят отношения, ищут себе место в школьной иерархии, разбираются в своей сексуальности, ходят на вечеринки и так далее. Человеческий и сверхъестественный пласты соединяются через мотив доппельгангеров — двойников, реализующих потайные желания людей.

Зачем смотреть? Лично я смотрю неамериканские мистические сериалы в первую очередь из антропологического интереса. Они часто переносят зрителя в экзотические места и раскрывают неожиданные конфликты, о которых мы, взращённые на американской поп-культуре, и не подозревали. «Затопленный город» в этом смысле настоящая находка.

Действие происходит в городке на севере Италии. При этом большая часть жителей – этнические австрияки, говорящие на немецком языке и сохраняющие немецкие традиции. И хотя в сериале конфликт между немецким большинством и итальянскими властями только упоминается, сам мотив раздвоения и подавления занимает в «Затерянном городе» центральное место: и на уровне общего сюжета, и в линиях конкретных персонажей, и даже визуально.

Кому понравится? Тем, кто любит альпийские виды, истории о подростковых проблемах и мистические сюжеты, переплетающиеся с психологией.

— Леонид Мойжес

Загрузка

Upload

Что? Научно-фантастическая романтическая комедия.

О чём? О мире 2033 года, где развиты технологии оцифровки личности. После смерти можно загрузить свое сознание в виртуальный рай и веселиться там до скончания времён. Главный герой Нейтан (Робби Амелл) после скоропостижной смерти попадает в Lake View – своего рода пансионат для оцифрованных богачей, которых мало что интересует, кроме идеальной внешности своих аватаров.

Конечно, позволить себе такие технологии могут не все, потому смерть в привычном смысле никуда не делась. Есть и горе-счастливчики, которые билет в рай приобрели, но полноценно в нём существовать могут лишь пару дней в месяц.

У каждого постояльца загробного мира есть свой «живой» ангел из службы поддержки. И знакомство Нейтана со своим ангелом круто меняет судьбу обоих. Вскоре герой понимает, что до гибели был не слишком хорошим человеком, и в виртуальном рае пытается стать лучше. Ему предстоит непростой выбор между двумя девушками: той, кто оплачивает его жизнь после смерти, и той, кого он встретил в раю. Классический треугольник в новой обёртке.

Зачем смотреть? Грег Дэниелс («Парки и зоны отдыха», «Офис») не был бы собой, если бы не попробовал под маской комедийного сериала представить социальную сатиру, местами откровенно пугающую. В том числе и поэтому критики сравнивали «Загрузку» с эпизодом «Сан-Джуниперо» из «Чёрного зеркала». При этом сериал остаётся лёгким и по большей части цепляет персонажами и их взаимоотношениями. Причудливое недалёкое будущее часто служит лишь фоном для отношений главной парочки, которая пытается понять, почему они встретились, только когда один из них умер.

Кому понравится? Тем, кто устал от сложной фантастики и хочет чего-то лёгкого в научно-фантастическом сеттинге. Amazon уже продлил сериал на второй сезон.

— Денис Варков

Космические войска

Space Force

Что? Производственная комедия от создателя «Офиса».

О чём? Президент США постановил создать космические войска, призванные решать как военные, так и мирные задачи в космосе. В центре сюжета — насущные проблемы нового рода войск, рассказанные с позиции их руководителя, генерала Марка Нэйрда (Стив Карелл): борьба за бюджет, споры о милитаризации космоса, конкуренция с Китаем в новой лунной гонке и так далее.

Зачем смотреть? Авторы уделили внимание самым разным темам, вплоть до семейной драмы. Жена Нэйрда (Лиза Кудроу, известная по роли Фиби в ситкоме «Друзья») попала в тюрьму вскоре после назначения генерала на новую должность, так что Нэйрд вынужден в одиночестве растить дочь-подростка. Ещё одна линия повествует о его отношениях с учёным Эдрианом Мэлори (Джон Малкович), научным руководителем космических сил, убеждённым пацифистом и противником милитаризации космоса. Именно их споры и попытки прийти к согласию ради решения той или иной проблемы составляют основу многих серий.

Западные критики сериал разгромили, но это скорее результат завышенных ожиданий. Space Force не предлагает интересной и острой сатиры на актуальные проблемы освоения космоса, на что можно было бы надеяться, учитывая звёздный актёрский состав, приличный бюджет и острополитическую концепцию. Но это милый ситком про родственников, коллег, секс и космическую гонку, который можно с удовольствием посмотреть за завтраком.

Кому понравится? Зрителям, неравнодушным к космическим вопросам, и тем, кто не ждёт от комедий слишком многого, даже если в них играет Джон Малкович.

— Леонид Мойжес

Сквозь снег

Snowpiercer

Что? Сериальное переосмысление… нет, не оригинального культового комикса, а скорее одноимённого фильма Пон Джун Хо 2013 года.

О чем? По замерзающему миру бежит поезд-ковчег, общество в котором делится на пассажиров от первого до третьего класса и «хвостовцев» — безбилетников, занявших последние вагоны. Одного из «хвостовцев» неосмотрительно привлекают к расследованию убийства, тем самым запуская козла в огород к богатеям и их обслуге.

Зачем смотреть? С разгоном (как и с торможением) у этого локомотива проблемы. Упомянутое расследование будто никого не волнует — «детектив» внаглую использует его, чтобы проникнуть подальше в поезд, а у ответственных лиц есть свои скрытые мотивы. На первом этапе интересны разве что отсылки к фильму оскароносного корейца: что-то покажется очень знакомым, а где-то авторы специально пойдут другим путем, чтобы обмануть ожидания зрителя.

Зато в сериале подробнее, чем в фильме, показана повседневная жизнь поезда, и в этом главное богатство шоу: отношения между разными классами и внутри них постепенно затягивают. Уборщики, проводники, артисты — всё это разные касты, и, чтобы что-то изменить в поезде, «детективу» и его сообщникам необходимо найти подход ко всем.

Особняком стоит глава отдела обслуживания Мелани Кавилл в исполнении Дженнифер Коннелли. К финалу образом мыслей этой антагонистки проникаешься на все сто — и, несмотря на все учинённые ею зверства, привязываешься к ней сильнее, чем ко всем остальным.

Жаль, что авторы не смогли потянуть интригу до конца — основной конфликт завершился в предпоследней серии. А в последней мы наблюдаем уже, по сути, завязку новой истории (в которой обещали участие Шона Бина, так что будем ждать).

Кому понравится? Фанатам Дженнифер Коннелли — безусловно; любителям фантастики в необычном сеттинге — очень вероятно; фанатам Пон Джун Хо и оригинального комикса — необязательно, но возможно.

— Антон Вальтон

В ночь

Into the Night

Что? Бюджетный герметичный триллер с ярко выраженным европейским колоритом, экранизация романа «Старость аксолотля» гениального Яцека Дукая.

О чем? Один мелкий военный чин узнаёт, что Солнце вот-вот сожжёт Землю и спасения нет. Несогласный с таким исходом, он угоняет гражданский самолёт и направляет его на запад, в ночь. Летя вокруг погружённой во мрак планеты, случайные попутчики вынуждены бороться за выживание и искать выход из сложившейся ситуации.

Зачем смотреть? Честная интернациональность. Сериал снят в Бельгии, в числе героев, помимо бельгийцев, — турок, итальянцы, поляк, пара русских, в какой-то момент появляются англичане. Все они периодически говорят на родном языке, вроде бы даже без акцента (русская мама в исполнении Регины Биккининой, игравшей в «Газгольдере» и «Глухаре», так точно). Некоторые из них не переносят друг друга на национальной почве, кто-то ведет бизнес сразу в нескольких странах ЕС… Шоу богато на подробности европейской жизни и для иных российских зрителей может стать диковинкой не хуже какой-нибудь «Динотопии».

Постоянная напряжённость. Несмотря на апокалиптический размах, действие в основном происходит в салоне самолета, — так что сценаристам пришлось сосредоточиться на отношениях членов экипажа и пассажиров. Людей на борту вроде немного, но по экзотичности происхождения они могут потягаться с 48 выжившими в «Остаться в живых». Постоянные столкновения характеров и зашкаливающее число неполадок дают в сочетании напряжённый триллер, который за шесть серий не утомляет.

Хорошая наследственность. Сериал похож сразу на все «самолётные» шоу, которые вы вспомните, от упомянутого «Остаться в живых» и «Лангольеров» (с последними у Into the Night много схожих сцен) до незабвенного «Крутого пике». Но это не плохо, а скорее расширяет их тесный круг и позволяет лишний раз окунуться в необычный сеттинг.

Кому понравится? Любителям камерных триллеров в замкнутом пространстве и неглупой фантастики. Ну и тем, кто предпочитает сериалы от Netflix неамериканского производства.

— Антон Вальтон

Сумеречная зона, 2 сезон

The Twilight Zone

Что? Уже третье переосмысление классической антологии Рода Стерлинга, на этот раз от Джордана Пила («Мы», «Прочь»).

О чём? Как и в первом сезоне, перед нами десять фантастических новелл на самые разные темы: от высмеивания классических сюжетов о девочке с суперспособностями в стиле «Кэрри» до жизни во временной петле. Не обошлось и без инопланетного вторжения и угрозы со дна океана. А ещё авторы задаются вопросом, можно ли сбежать от самого себя в другом теле, к чему приводит слава и так ли уж нам необходимо чудо, чтобы сделать доброе дело. В фокусе большинства эпизодов оказывается именно человек и его реакции, а фантастические события уходят на второй план.

Зачем смотреть? Если вам близка палп-фантастика без всяких изысков, какой её выпускали много лет тому назад, сериал можно посмотреть. Тут есть и классические сюжеты, и попытки вывернуть их наизнанку и показать с новой стороны, но такой сезон могли снять и десять лет назад, и двадцать — поменялись бы только декорации. Привязки к нашему времени, даже такой карикатурной, как в первом сезоне, здесь уже нет.

«Сумеречная зона» 1959 года была культовым сериалом, который во многом популяризировал фантастику в том виде, в каком мы её знаем, выдержал уже два перезапуска и вдохновил множество других фантастических шоу, от «Секретных материалов» до «Чёрного зеркала». Но даже такой талантливый автор, как Джордан Пил, не смог привнести сюда новые мысли и идеи. Сериал предпочёл повторять самого себя.

Кому понравится? Поклонники «Чёрного зеркала» и «Любви, смерти и роботов» могут попробовать.

— Ксения Осьминина