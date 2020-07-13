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    Новости

    Тизер второго сезона сериала «Сквозь снег» раскрывает роль Шона Бина

    13 июля 2020
    Кот-император
    13.07.2020
    2803
    0 минут на чтение
    Тизер второго сезона сериала «Сквозь снег» раскрывает роль Шона Бина

    Создатели постапокалиптического сериала «Сквозь снег» (вторая адаптация одноимённого французского комикса) опубликовали промо второго сезона шоу, в котором засветили роль Шона Бина. Об участии актёра уже давно было известно, но вот детали не раскрывали.

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    Точной даты выхода второго сезона пока нет — канал продлил шоу ещё до выхода первого, который стартовал 17 мая.

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    Кот-император
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