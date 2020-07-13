Тизер второго сезона сериала «Сквозь снег» раскрывает роль Шона Бина

Создатели постапокалиптического сериала «Сквозь снег» (вторая адаптация одноимённого французского комикса) опубликовали промо второго сезона шоу, в котором засветили роль Шона Бина. Об участии актёра уже давно было известно, но вот детали не раскрывали.
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Осторожно, спойлеры!Осторожно, спойлеры!
Знакомьтесь, это Уилфорд, эксцентричный миллионер и гениальный изобретатель, который придумал тот самый поезд. Он считался мёртвым, но, как говорится, «слухи о его смерти были преувеличены». В ролике Уилфорд обещает забрать то, что принадлежит ему.
Точной даты выхода второго сезона пока нет — канал продлил шоу ещё до выхода первого, который стартовал 17 мая.
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Поезд прибудет 17 мая.
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