Как «Скотт Пилигрим жмёт на газ» обманул всех (включая себя)

Для новой экранизации культового «Скотта Пилигрима» были все основания: известный первоисточник, отсутствие точной адаптации — первую снимали, когда оригинал ещё не доделали. Да и вариант с анимацией напрашивался из-за стиля комикса. Поэтому, когда в 2022 году объявили о выходе мультсериала, где к своим ролям вернутся актёры из фильма Эдгара Райта, многим казалось, что фанатское счастье не за горами и мы наконец-то увидим бережный перенос истории. Но уже после первой серии стало ясно — у создателей на этот счёт своё мнение. Попробуем разобраться, хорошо это или плохо.

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Scott Pilgrim Takes Off Жанр: фантастическая комедия, роуд-муви В ролях: Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Сатья Баба и др. Режиссёр: Абель Гонгора Продолжительность: 8 эпизодов по ~30 минут Премьера: 17 ноября, Netflix Похоже на: «Скотт Пилигрим против всех», «Властелины Вселенной: Откровения»

Вся история Скотта Пилигрима — постоянное чередование взлётов и падений. Комикс сначала плохо продавался и оставил Брайана Ли О’Мэлли на мели, но потом аудитория распробовала его, и дела пошли в гору. Экранизация Эдгара Райта, несмотря на признание критиков, с треском провалилась в прокате и стала культовой только после выхода на видео. Даже игру удалили из магазинов через четыре года из-за проблем с правами, и поиграть в неё официально было практически невозможно до недавнего переиздания к юбилею. Пойди создатели сериала по безопасной дорожке дословной адаптации , возможно, в этот раз всё прошло бы гладко. Но, кажется, это было просто невозможно.

K.O. для фанатов

Ещё в 2018 году продюсер первой экранизации Джаред ЛеБофф предложил Эдгару Райту поучаствовать в новой адаптации «Скотта Пилигрима». Поскольку сиквел с теми же актёрами сейчас стоил бы в разы дороже, Райт предложил попробовать анимационный формат. Затем в начале 2019 года вместе с японской студией Science Saru они попытались привлечь к проекту и самого О’Мэлли, но на тот момент автор не заинтересовался. Делать обычную экранизацию ему не хотелось, а новых идей не было. Вскоре Брайану стало окончательно не до работы, потому что у его мамы диагностировали рак. Оправившись от её смерти, О’Мэлли попытался вернуться к экранизации и побороть творческий кризис. Вместе с другом и продюсером БенДэвидом Грабинским они придумали сюжетный поворот, который давал истории свежий взгляд, и такой ход понравился студиям.

В 2022 году Netflix совместно с Universal анонсировали мультсериал, близкий к первоисточнику по визуальному стилю. Его главной фишкой стало возвращение актёров фильма «Скотт Пилигрим против всех» к своим ролям, а Эдгара Райта — в кресло продюсера. А саундтрек с участием Anamanaguchi оказался приятным бонусом для знакомых с видеоигрой, к которой группа записала музыку.

Настало 17 ноября. Многие сели под заветное «тудум» окунуться в знакомую историю… чтобы к концу первой серии сгореть, кидать чипсами в монитор и ставить плохие оценки на киносайтах, ругая очередную «экранизацию от Netflix». Ведь авторы не просто отступили от канонов комикса, они вообще сделали ход наподобие марвеловской «Что, если…?». Оказалось, сюжет сериала построен на допущении, что Скотт проигрывает в первом же бою со злым бывшим… Или же нет?

Скотт Пилигрим VII Ремейк

Нашедшие силы продолжить просмотр после такого удара под дых вскоре выяснят, что всё не так просто. Да, главной героиней стала возлюбленная Скотта, Рамона Флауэрс, которая пытается разобраться в происходящем. Однако, похоже, Пилигрим не погиб — его похитили. Вспомнив просмотренный в детстве детектив «Коломбо», Рамона пытается выяснить, кто стоит за похищением. Первые подозрения падают на злых бывших — значит, нужно по новой познакомиться с каждым. Исход расследования будет логичным и одновременно обескураживающим.

Убрав из повествования главного героя, сценаристы смогли познакомить зрителя со второстепенными, которым в оригинале уделяли мало внимания. Теперь у каждого злого бывшего есть не только небольшой флешбэк, где видна предыстория его взаимоотношений с Рамоной, но и достаточно экранного времени и мотивации к собственному развитию. Такие дополнения отлично расширяют мир оригинала и делают антагонистов более понятными для зрителя.

Чего нельзя однозначно сказать о финале, куда намешали слишком много всего. Наверное, по-другому было невозможно. Всё же сам комикс — своеобразная машина времени для О’Мэлли, запечатлевшего на страницах свою двадцатилетнюю копию. И важно было дать героям посмотреть на себя в нынешнем возрасте автора. Это одновременно углубило перспективу и сделало проблемы более интересными для старых фанатов, которые уже давно пытаются не завоевать любовь, а сохранить её. Но подружить такие сюжетные ходы с логикой всегда сложно, как бы ни была пластична вселенная «Скотта Пилигрима», где подобное легко объясняется теми же отсылками к Final Fantasy. Поэтому принимать или не принимать финал — дело ваше.

Мета-Скотт

Восприятие нового сериала во многом зависит от того, знакомы ли вы с предыдущими воплощениями истории. Экранизация Netflix — одно большое метавысказывание автора о своём детище спустя более десяти лет после его окончания. За сценарий сериала О’Мэлли взялся в сорок, пережив развод с прототипом Рамоны — Хоуп Ларсон — и другие перипетии. Конечно, за это время изменился и его взгляд на многое. Да и мир не стоял на месте. Поэтому в сериале Брайан пытается переосмыслить комикс и всё произошедшее вокруг него за эти годы, давая двойной, а иногда и тройной метаконтекст.

Сценаристы проходятся по логике оригинального комикса и его экранизации, внедряя их в повествование как подсюжет. Это порождает много шуток внутри шуток, когда персонажи будто смотрят на себя со стороны и комментируют что-то явно авторским голосом. Подтрунивает О’Мэлли и над процессом съёмок, руководит которым «Эдгар Ронг», а происходящее напоминает весёлый балаган.

Помимо таких глобальных моментов, по всему сюжету припрятано много отсылок и пасхалок. Некоторые из них очевидны и отмечаются в титрах, например эпизодические роли озвучивают закадычные друзья Райта — Саймон Пегг и Ник Фрост, а ещё комик Эл Янкович, которого очень любит О’Мэлли. Другие спрятаны куда сложнее и найти их можно, только изучая массовку на паузе. И хотя многие такие вложенные метакомментарии призваны повеселить, нет-нет да и ловишь себя на грустной мысли, что время летит, и всё меняется чрезвычайно быстро.

Скотт Пилигрим vs реальный мир

Одной из главных трудностей для «Скотта Пилигрима» в современных западных реалиях было то, что он не дружил с «новой этикой». Персонажи часто делали друг другу больно и вели себя токсично. Да, потом они перерастали это и осознавали часть ошибок, но не всё уже можно было исправить. В общем, герои комикса и предыдущей экранизации действовали как нормальные и живые люди. Но О’Мэлли из-за этого часто приходилось отвечать на упрёки читателей, особенно лет восемнадцати-девятнадцати. Обычно он делал это в духе: «Поговорим, когда вам самим исполнится тридцать и вы точно сможете сказать, что нигде не наломали дров».

Возможно, чтобы избежать таких претензий, сериал старательно, руками сценаристов и героев, чинит большинство спорных моментов. Это вызывает двоякое чувство. С одной стороны, приятно, что даже не самые положительные персонажи, включая Рамону и Скотта, получают возможность сделать всё иначе и лучше. С другой — сериал местами похож на сеанс психотерапии, а отчаянное желание раздать всем сёстрам по серьгам к концу слегка утомляет. Да и ощущается это временами нереалистично, что для мира, органично построенного на приставочных файтингах, весьма сомнительное достижение.

16-битное звучание классики

Зато сама эстетика игр в мультсериале передана прекрасно. Во всём, от визуального оформления с характерными звуками элементов дизайна и до аудиоряда с чиптюн-мелодиями и закадровым голосом, раздающим команды «Fight!». Но и в остальном сериал выглядит и звучит прекрасно. Актёры выкладываются по полной, будто играли персонажей только вчера. Аниматоры так точно нашли баланс между оригинальным стилем комикса и современными трендами, что картинка смотрится максимально органично и задорно.

Дополняет этот пир духа отличное музыкальное сопровождение. Некоторые эпизоды оформлены как видеоклипы на конкретные песни, что ещё глубже погружает в атмосферу. Всё же «Скотт Пилигрим» всегда был ещё и о музыке, хотя за вычетом творческого поиска Стивена Стиллза и Найвз этого в новой экранизации стало чуть меньше.

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«Скотт Пилигрим жмёт на газ» — смелое переосмысление уже ставшего классическим произведения о взрослении. Жаль, все изменения и метапосылы видны только знакомому с первоисточником зрителю. Неофит же может ощутить себя чужим на этом празднике ностальгии. Будем надеяться, рядом окажется фанат оригинала, способный растолковать смысл всех сюжетных перипетий и хитрых отсылок. Потому что, хотя новое прочтение кому-то придётся не по вкусу из-за конкретных творческих решений, оно заставляет задуматься над жизнью даже тех, кто давно должен был перерасти произведение. Кажется невероятным, но спустя столько лет «Скотт Пилигрим» всё ещё умудряется быть летописью наших дней. С кун-фу, что совсем замечательно.