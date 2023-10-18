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    #Время приключений #мультсериал #обзор сериала #фэнтези-сериал

    «Время приключений: Фиона и Кейк». Просто дети стали старше!

    18 октября 2023
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    18.10.2023
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    #Время приключений #мультсериал #обзор сериала #фэнтези-сериал
    «Время приключений: Фиона и Кейк». Просто дети стали старше! 4

    Сборник спецвыпусков «Далёкие земли» подробнее раскрывал истории некоторых персонажей завершившегося сериала «Время приключений» — Финна и Джейка, Бубльгум и Марселин, БиМО и даже Мятного Лакея. Незаслуженно обделённым вниманием остался Ледяной Король, он же Саймон Петриков, он же самый противоречивый и трагический персонаж мультфильма. «Время приключений: Фиона и Кейк» исправляет эту несправедливость и рассказывает не столько о боевой девушке и её волшебной кошке, сколько о несчастном человеке, из головы которого улетучилась вся магия, а из жизни исчез смысл.

    Adventure Time: Fionna & Cake

    Жанр: фэнтези-мультсериал
    Режиссёр: Райан Шеннон, Стив Вулфард
    Роли озвучили: Мадлен Мартин, Роз Райан, Том Кенни, Ди Брэдли Бейкер, Дональд Гловер, Эндрю Рэннеллс, Пендлтон Уорд
    Премьерный показ: 31 августа 2023 года (HBO Max, цифровой релиз)
    Продолжительность: 10 серий по 25–30 минут
    Похоже на: «Время приключений», «Рик и Морти», «Вселенная Стивена», «Гравити Фолз»

    Прежде чем рассказывать об этом чудесном сериале, стоит предупредить — это не спин-офф и не приквел, а прямое сюжетное продолжение «Времени приключений». Если смотреть его в отрыве от предыдущих десяти сезонов, есть риск ничего не понять и целиком упустить всю его прелесть и очарование. Настоятельно рекомендуем смотреть «Фиону и Кейк» только после основного сериала (просмотр «Далёких земель» опционален, но тоже желателен). Продолжение не только отсылает к предыдущим событиям, но и целиком на них опирается. Здесь те же персонажи, те же миры и локации, вот только проблемы стали немного другими. Серьёзности в поднимаемых темах хватало и раньше, но теперь они вплотную приблизились к реальности, в которой мы с вами живём прямо сейчас.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Обзор не спойлерит «Фиону и Кейк», но сам их сюжет — один сплошной спойлер к финалу «Времени приключений».

    О финале:

    Чем закончилось «Время приключений»? Впечатления от финала 7

    Чем закончилось «Время приключений»? Впечатления от последней серии

     Игорь Хованский |  21.09.2018 |  28139

    Всё когда-нибудь кончается. Один из главных мультсериалов десятилетия завершился грандиозно и трогательно.

    Ещё в основном сериале стало известно, что Фиона и Кейк — персонажи фанфиков безумного Ледяного Короля, женская и кошачье-женская версии парнишки Финна и пса Джейка. В мире Фионы и Кейк все персонажи волей синекожего автора подчиняются правилу 63 — например, вампирша Марселин стала импозантным юношей Маршалом Ли, а Лимонхват и Лимонхват 2 стали привередливыми дамами.

    Раньше начинающий фикрайтер был человеком, учёным по имени Саймон Петриков. Под воздействием волшебной короны он получил магические способности, постепенно сошёл с ума и полностью забыл свою старую личность. В конце «Времени приключений» Саймона расколдовали, но его возлюбленной Бетти пришлось пожертвовать собой ради его спасения. Несмотря на позитивный для большинства персонажей конец, у бывшего злодея не осталось почти ничего, кроме последствий собственных ошибок.

     

    Черновик 1051

     

    Без короны из головы учёного улетучилась вся магия, а, значит, ушла она и из мира героев его рассказов, которые в этой самой голове живут. Теперь мир Фионы и Кейк совсем не похож на сюрреалистичную и волшебную Землю Ууу, он стал в точности таким, как наш. Фионе приходится разбираться с самыми обыкновенными, но оттого не менее сложными проблемами. Из приключений тут разве что поход к ветеринару, а главный сюжетный квест — не потерять работу и хоть какую-то веру в себя.

    После всего пережитого Саймон находится в нешуточной депрессии — примерно то же самое переживают и обитатели его разума. Одна из его попыток хоть как-то исправить ситуацию приводит к тому, что Фиона и её (поначалу совершенно обычная) кошка Кейк попадают в Ууу. Теперь они вместе с бывшим Ледяным Королём выдвигаются на задание по возвращению магии в его голову — а заодно и в реальность девушки. Ей это видится решением всех проблем, а Саймону, в общем-то, уже всё равно, что будет с ним дальше.

    Если мальчишеский задор «Времени приключений» вполне подходил для зрителей помладше, здесь целевая аудитория уже другая. Теперь это взрослые или активно взрослеющие люди — возможно, те самые, что были детьми, когда выходил оригинальный мультсериал. Их глазами многое выглядит иначе — в том числе и прямолинейное героическое добро, которое весело причиняли Финн с Джейком. Познавшей тяготы реального мира Фионе для самореализации и душевного покоя уже вряд ли хватит парочки разрубленных монстров и спасённых принцев. Не факт, что для этого будет достаточно даже магии мощного волшебного артефакта, да и любой магии в целом.

    «Время приключений: Фиона и Кейк». Просто дети стали старше! 1

    «Фиона и Кейк» в чём-то напоминает «Рика и Морти», и дело не только в путешествиях между альтернативными реальностями. В сериал пришла невиданная ранее суровость. Он и раньше не щадил своих героев, а теперь они и вовсе постоянно умирают. Смерти эти окончательные и бесповоротные, и каждая оставляет неуютный осадок. Даже убийства врагов, которые прежде вроде бы вызывали удовлетворение (добро победило, ура!), здесь ощущаются как-то неправильно (а точно победило именно добро?). К счастью, авторы сериала не оставляют своих фанатов вариться в экзистенциальном ужасе, а предлагают если не решение всех проблем, то путь к нему. Сложный, долгий, лишённый героических подвигов и королевских почестей, и потому максимально реалистичный.

    Несмотря на общую серьёзность, никуда не делись ни фирменный юмор, ни каламбуры, многие из которых, правда, можно уловить только если вы сносно знаете английский и смотрите сериал с оригинальной звуковой дорожкой. Ещё один плюс просмотра без дубляжа — голоса актёров озвучки. Чего стоит только шикарный тембр кошки Кейк (Роз Райан) или вкрадчивый голос Маршала Ли, которого здесь озвучивает — сюрприз — певец и актёр Дональд Гловер. Песни тут тоже есть, но довольно проходные, и величия «I’m Just Your Problem» или «Bacon Pancakes» точно ждать не стоит.

    «Время приключений: Фиона и Кейк». Просто дети стали старше! 2

    Персонажи из альтернативного мира Фионы на первый взгляд похожи на свои оригинальные версии, но на самом деле сильно от них отличаются. Взять хотя бы аналог принцессы Бубльгум — здесь это чувствительный и мягкий юноша Гэри Принс, который придумывает рецепты оригинальных сладостей. Принцесса Пупырчатого королевства превратилась в странноватого обжору и защитника животных Элиса Пи (от LSP, Lumpy Space Princess). Да и Кейк — далеко не копия Джейка, что было заметно ещё в сериях с её участием из «Времени Приключений». Старые знакомые тоже порядком изменились — время прошло, дети выросли. Обитатели Земли Ууу и её окрестностей — это не застывшие в янтаре архетипы, а правдоподобные личности, хоть и не без мультяшных условностей. Например, повзрослевший Финн — не стереотипный герой в сияющих доспехах, не самый эмпатичный друг и далеко не идеальный человек.

    Для поддержания динамики в сериал добавили нового антагониста. Он не вызывает того же глубинного ужаса, что и Лич, и в целом нужен только для сохранения классической структуры «добрые герои борются со злодеем». Настоящая угроза таится внутри каждого персонажа, ведь по большому счёту жить им мешает не внешнее зло, а собственные страхи, комплексы и травмы.

    «Время приключений: Фиона и Кейк». Просто дети стали старше! 3

    Сериал «Фиона и Кейк» поначалу казался необязательным спин-оффом, чуть ли не паразитированием на своём сверхуспешном прародителе. После выхода первого (и, возможно, единственного) сезона мы, как Торин Дубощит, можем сказать, что ещё никогда так не ошибались. Это трогательное, печальное и взрослое (насколько это возможно в контексте мультика про волшебную кошку и конфетных людей) продолжение полюбившейся зрителям истории.

    Мультсериал точно заслуживает просмотра, если вам нравится «Время приключений». Если же вы новичок в мультивселенной Призмо, то начинать с ней знакомиться нужно точно не с него.

    «Время приключений: Фиона и Кейк». Просто дети стали старше! 5
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