«Время приключений: Фиона и Кейк». Просто дети стали старше!

Сборник спецвыпусков «Далёкие земли» подробнее раскрывал истории некоторых персонажей завершившегося сериала «Время приключений» — Финна и Джейка, Бубльгум и Марселин, БиМО и даже Мятного Лакея. Незаслуженно обделённым вниманием остался Ледяной Король, он же Саймон Петриков, он же самый противоречивый и трагический персонаж мультфильма. «Время приключений: Фиона и Кейк» исправляет эту несправедливость и рассказывает не столько о боевой девушке и её волшебной кошке, сколько о несчастном человеке, из головы которого улетучилась вся магия, а из жизни исчез смысл.

Adventure Time: Fionna & Cake Жанр: фэнтези-мультсериал

Режиссёр: Райан Шеннон, Стив Вулфард

Роли озвучили: Мадлен Мартин, Роз Райан, Том Кенни, Ди Брэдли Бейкер, Дональд Гловер, Эндрю Рэннеллс, Пендлтон Уорд

Премьерный показ: 31 августа 2023 года (HBO Max, цифровой релиз)

Продолжительность: 10 серий по 25–30 минут

Похоже на: «Время приключений», «Рик и Морти», «Вселенная Стивена», «Гравити Фолз»

Прежде чем рассказывать об этом чудесном сериале, стоит предупредить — это не спин-офф и не приквел, а прямое сюжетное продолжение «Времени приключений». Если смотреть его в отрыве от предыдущих десяти сезонов, есть риск ничего не понять и целиком упустить всю его прелесть и очарование. Настоятельно рекомендуем смотреть «Фиону и Кейк» только после основного сериала (просмотр «Далёких земель» опционален, но тоже желателен). Продолжение не только отсылает к предыдущим событиям, но и целиком на них опирается. Здесь те же персонажи, те же миры и локации, вот только проблемы стали немного другими. Серьёзности в поднимаемых темах хватало и раньше, но теперь они вплотную приблизились к реальности, в которой мы с вами живём прямо сейчас.

Осторожно, спойлеры! Обзор не спойлерит «Фиону и Кейк», но сам их сюжет — один сплошной спойлер к финалу «Времени приключений».

Ещё в основном сериале стало известно, что Фиона и Кейк — персонажи фанфиков безумного Ледяного Короля, женская и кошачье-женская версии парнишки Финна и пса Джейка. В мире Фионы и Кейк все персонажи волей синекожего автора подчиняются правилу 63 — например, вампирша Марселин стала импозантным юношей Маршалом Ли, а Лимонхват и Лимонхват 2 стали привередливыми дамами.

Раньше начинающий фикрайтер был человеком, учёным по имени Саймон Петриков. Под воздействием волшебной короны он получил магические способности, постепенно сошёл с ума и полностью забыл свою старую личность. В конце «Времени приключений» Саймона расколдовали, но его возлюбленной Бетти пришлось пожертвовать собой ради его спасения. Несмотря на позитивный для большинства персонажей конец, у бывшего злодея не осталось почти ничего, кроме последствий собственных ошибок.

Без короны из головы учёного улетучилась вся магия, а, значит, ушла она и из мира героев его рассказов, которые в этой самой голове живут. Теперь мир Фионы и Кейк совсем не похож на сюрреалистичную и волшебную Землю Ууу, он стал в точности таким, как наш. Фионе приходится разбираться с самыми обыкновенными, но оттого не менее сложными проблемами. Из приключений тут разве что поход к ветеринару, а главный сюжетный квест — не потерять работу и хоть какую-то веру в себя.

После всего пережитого Саймон находится в нешуточной депрессии — примерно то же самое переживают и обитатели его разума. Одна из его попыток хоть как-то исправить ситуацию приводит к тому, что Фиона и её (поначалу совершенно обычная) кошка Кейк попадают в Ууу. Теперь они вместе с бывшим Ледяным Королём выдвигаются на задание по возвращению магии в его голову — а заодно и в реальность девушки. Ей это видится решением всех проблем, а Саймону, в общем-то, уже всё равно, что будет с ним дальше.

Если мальчишеский задор «Времени приключений» вполне подходил для зрителей помладше, здесь целевая аудитория уже другая. Теперь это взрослые или активно взрослеющие люди — возможно, те самые, что были детьми, когда выходил оригинальный мультсериал. Их глазами многое выглядит иначе — в том числе и прямолинейное героическое добро, которое весело причиняли Финн с Джейком. Познавшей тяготы реального мира Фионе для самореализации и душевного покоя уже вряд ли хватит парочки разрубленных монстров и спасённых принцев. Не факт, что для этого будет достаточно даже магии мощного волшебного артефакта, да и любой магии в целом.

«Фиона и Кейк» в чём-то напоминает «Рика и Морти», и дело не только в путешествиях между альтернативными реальностями. В сериал пришла невиданная ранее суровость. Он и раньше не щадил своих героев, а теперь они и вовсе постоянно умирают. Смерти эти окончательные и бесповоротные, и каждая оставляет неуютный осадок. Даже убийства врагов, которые прежде вроде бы вызывали удовлетворение (добро победило, ура!), здесь ощущаются как-то неправильно (а точно победило именно добро?). К счастью, авторы сериала не оставляют своих фанатов вариться в экзистенциальном ужасе, а предлагают если не решение всех проблем, то путь к нему. Сложный, долгий, лишённый героических подвигов и королевских почестей, и потому максимально реалистичный.

Несмотря на общую серьёзность, никуда не делись ни фирменный юмор, ни каламбуры, многие из которых, правда, можно уловить только если вы сносно знаете английский и смотрите сериал с оригинальной звуковой дорожкой. Ещё один плюс просмотра без дубляжа — голоса актёров озвучки. Чего стоит только шикарный тембр кошки Кейк (Роз Райан) или вкрадчивый голос Маршала Ли, которого здесь озвучивает — сюрприз — певец и актёр Дональд Гловер. Песни тут тоже есть, но довольно проходные, и величия «I’m Just Your Problem» или «Bacon Pancakes» точно ждать не стоит.

Персонажи из альтернативного мира Фионы на первый взгляд похожи на свои оригинальные версии, но на самом деле сильно от них отличаются. Взять хотя бы аналог принцессы Бубльгум — здесь это чувствительный и мягкий юноша Гэри Принс, который придумывает рецепты оригинальных сладостей. Принцесса Пупырчатого королевства превратилась в странноватого обжору и защитника животных Элиса Пи (от LSP, Lumpy Space Princess). Да и Кейк — далеко не копия Джейка, что было заметно ещё в сериях с её участием из «Времени Приключений». Старые знакомые тоже порядком изменились — время прошло, дети выросли. Обитатели Земли Ууу и её окрестностей — это не застывшие в янтаре архетипы, а правдоподобные личности, хоть и не без мультяшных условностей. Например, повзрослевший Финн — не стереотипный герой в сияющих доспехах, не самый эмпатичный друг и далеко не идеальный человек.

Для поддержания динамики в сериал добавили нового антагониста. Он не вызывает того же глубинного ужаса, что и Лич, и в целом нужен только для сохранения классической структуры «добрые герои борются со злодеем». Настоящая угроза таится внутри каждого персонажа, ведь по большому счёту жить им мешает не внешнее зло, а собственные страхи, комплексы и травмы.